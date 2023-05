Big Tech vs. companiile de telecomunicații: autoritățile din UE sunt împotriva taxelor de rețea

Grupul autorităților de reglementare din UE sunt de partea companiilor Big Tech în disputa privind contribuţia lor la finanţarea reţelelor telecom.

Grupul autorităților de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, BEREC, a avertizat, vineri, Comisia Europeană cu privire la propunerea de legislație susținută de sector pentru a obține contribuţia financiară a companiilor Big Tech la lansarea reţelei 5G şi a internetului în bandă largă, declarând că nu vede o problemă de concurenţă sau un eşec al pieţei, relatează Reuters.

Comentariile de la Corpul Autorităților Europene de Reglementare pentru Comunicații Electronice (BEREC) către Comisia Europeană, care analizează acum problema, subliniază bătălia cu mize mari dintre Big Tech și marii operatori de telecomunicații din Europa.

„Nu există nicio dovadă a unei probleme de concurență sau a unei eșecuri a pieței în detrimentul utilizatorilor finali în ceea ce privește interconectarea IP”, a spus grupul.

Reluând argumentele Big Tech, BEREC a spus că are îndoieli cu privire la o taxă de rețea obligatorie percepută companiilor.

„Este îndoielnic faptul că plățile obligatorii de la CAP (furnizorii de conținut și aplicații) către ISP (furnizorii de servicii de internet) ar duce la îndeplinirea țintelor de conectivitate de către statele membre”, a spus BEREC.

„Dimpotrivă, este destul de probabil ca ISP-urile din zonele deja bine aprovizionate să beneficieze cel mai mult”, a precizat grupul.

Sursa citată consideră că o taxă obligatorie poate dezavantaja operatorii de telecomunicații mai mici, cu mai puține economii de scară și putere de negociere, în timp ce alte companii de telecomunicații cu propriile lor servicii de streaming sau cloud pot discrimina și promova în mod nedrept aceste servicii.

O astfel de taxă poate duce, de asemenea, la creșterea prețurilor pentru consumatori, poate descuraja Big Tech de la investiții și poate încălca regulile UE de neutralitate a rețelei, a mai menționat BEREC.

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica și Telecom Italia au făcut lobby pentru ca Big Tech să suporte unele dintre costurile rețelei.

Alphabet Inc Google, Apple Inc, Meta Platforms Inc, Netflix Inc, Amazon.com Inc și Microsoft Corp, despre care companiile de telecomunicaţii spun că reprezintă mai mult de jumătate din traficul de date pe internet, au respins propunerea.