Veşti bune pentru bugetari. Ar putea primi vouchere de vacanţă şi în următorii cinci ani. Noile tichete vor fi pe card

„În şedinţa de Guvern de miercurea trecută am prezentat Ordonanţa de urgenţă într-o primă lectură. Am speranţa ca, la şedinţa de Guvern de vineri, să fie adoptată această Ordonanţa de urgenţă, care are nişte lucruri mai noi faţă de trecut. Aceste tichete noi vor fi pe suport magnetic, pe card, pentru a fi mai simplu de folosit.

Voucherele de vacanţă, conform propunerii de OUG vor fi prelungite pentru o perioadă de cinci ani, din 2022 până la sfârşitul anului 2026. Programul în sine este prelungit pentru o perioadă de cinci ani. „E vorba de prelungirea valabilităţii unor ordonanţe de urgenţă din 2009”, a afirmat ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, miercuri seara, la TVR.

Ministrul a mai precizat că suma unui voucher este de 1.450 de lei, aceeaşi ca şi până acum.

Cadariu a mai spus că a prevăzut ca tichetele emise în anii 2019 – 2020 să poată fi folosite pe toată durata anului viitor.