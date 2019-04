Platforma care îţi arată unde se duc banii pe care ţi-i ia statul din salariu

Să luăm drept exemplu câştigul salarial mediu net, care în luna februarie 2019 a fost de 2.933 lei. Pentru ca un angajat să ia aceşti bani în mână, angajatorul scoate din buzunar 5.126 lei. Restul de 2.193 lei se duc către stat, sub formă de taxe, precum: impozit pe venit, contribuţia la asigurările sociale, contribuţia la asigurările sociale de sănătate şi contribuţia asiguratorie pentru muncă.

Pe lângă asta, angajatul rămâne de fapt cu numai 2.569 lei în mână, deoarece mai plăteşte şi TVA de 19% şi impozit pe profit de 16%. Aşadar, per total, statul încasează 2.558 lei.

Mai departe, platforma Open Budget 2019 îţi ilustrează ce face statul cu toţi aceşti bani, încasaţi de la toţi cei care produc în România, prin perspective bugetului statului pe anul 2019.

„Pe OpenBudget.ro putem vedea veniturile şi cheltuielile din şase bugete centrale ale statului. Tot pe OpenBudget.ro putem să navigăm prin cheltuielile statului şi să vedem cheltuielile pe minister/agenţie, pe destinaţie (sănătate, educaţie, transport, etc.) şi pe natură (cheltuieli de personal, dobânzi, bunuri şi servicii, etc.). De exemplu putem vedea cât va cheltui MAI pe bunuri şi servicii întrebuinţate pentru ordine publică. În plus, fiecare utilizator poate să modifice alocările bugetare efective pentru a construi o variantă proprie a bugetului statului. Poate inclusiv să modifice nivelul taxării şi, în funcţie de asta, să vadă cum se modifică veniturile statului (modelizarea fiind făcută sub modelul unei curbe Laffer)”, scrie Claudiu Năsui, deputat, analist financiar şi project manager al acestui proiect, dar şi unul din cei care a înfiinţat SoLib - Societatea pentru Libertate individuală, cea care a creat această platformă.

Acesta este cel de-al şaselea an când SoLib „traduce” bugetul statului sub forma Open Budget. Potrivit lui Năsui, ministerul finanţelor publică anual peste 800 de pagini de tabele în format pdf cu bugetul statului. Dar, fără să ai o cunoaştere specializată a domeniului şi câteva zeci de ore la dispoziţie, tabele ministerului finanţelor sunt imposibil de înţeles.

„Orice informaţie e acul în carul cu fân. Nu este normal ca statul să ne ia aproape jumătate din tot ceea ce producem şi nici măcar să nu încerce să ne arate într-un mod inteligibil unde merg banii aceia. Să publici o tonă de tabele în format pdf (ca să nu fie folosibile uşor) nu înseamnă să fii transparent. Înseamnă să vrei să bifezi o căsuţă administrativă că ai arătat unde se duc banii. Problema care e? Că statul nu are niciun fel de interes să fie transparent. Pentru conducătorii diverselor instituţii de stat, opacitatea este un lucru bun. Opacitatea face mai uşoară manipularea şi, mai ales, corupţia. De aceea, am făcut o platformă care să traducă pdf-urile statului pentru toată lumea într-o singură platformă: Open Budget”, explică deputatul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: