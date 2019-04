Orange a scumpit discret abonamentele. Ce explicaţie oferă compania

Toate abonamentele Orange costă cu un euro mai mult, din data de 3 aprilie, conform datelor afişate pe site-ul companiei.

Mai precis, cel mai ieftin abonament Orange, care nu permite achiziţionarea unui telefon, a devenit Orange Me 9 şi costă acum 9 euro pe lună. Înainte costa 8 euro şi se numea Orange Me 8. În mod similar, abonamentele Orange Me Start 13 şi 18 au devenit Orange Me Start 14 şi 19. Abonamentul Orange Me 23 a fost eliminat din ofertă.

Situaţia este similară şi în cazul abonamentelor Orange care permit achiziţionarea unui telefon. Orange Me 10 a devenit Orange Me 11 şi s-a scumpit de la 10 euro la 11 euro. Orange Me 15, 20 şi 29 au devenit Orange Me 16, 21 şi 30 şi costă 16 euro, 21 euro şi 30 euro pe lună.

Contactaţi de profit.ro, reprezentanţii Orange au transmis că portofoliul a fost actualizat pentru a răspunde mai bine nevoilor clienţilor companiei. „În ultimul timp, consumul mediu de date per utilizator a crescut constant şi vedem o cerere semnificativă pentru mai multe resurse. Preţurile noilor abonamente reflectă valoarea beneficiilor şi resurselor nou introduse, pe care clienţii le pot accesa”, se arată în răspunsul companiei.

Alte patru companii au majorat preţuri

Orange este cea de-a cincea companie telecom care anunţă că scumpeşte abonamentele, în contextul în care şi Vodafone, RCS&RDS, Telekom şi UPC au scumpit recent serviciile, la doar câteva luni după ce Guvernul a adoptat Ordonanţa 114.

Marţi, Vodafone a anunţat că, „începând cu 6 mai 2019, preţul pachetului de servicii aferent acestui număr creşte cu 0,92 eur TVA inclus”, potrivit unui mesaj trimis de companie unui abonat de servicii de telefonie mobilă.

Luni, UPC România şi-a notificat clienţii că va majora preţurile abonamentelor de televiziune şi internet cu câte 2,38 lei, de la 1 mai, fără să dea un motiv pentru această scumpire.

Clienţii Digi | RCS&RDS plătesc, de la 1 martie, preţuri mai mari la abonamentele pentru serviciile de televiziune, telefonie mobilă şi fixă, Internet mobil şi fix, atât pentru abonamentele noi, cât şi pentru contractele în derulare. Compania a anunţat încă din ianuarie această scumpire, la câteva săptămâni după adoptarea Ordonanţei 114, punând măsura pe seama noilor costuri impuse de ordonanţa pe fiscalitate.

La începutul lunii martie şi Telekom Romania a anunţat că majorează preţurile abonamentelor din portofoliul fix şi mobil, pentru clienţii rezidenţiali şi de business, începând cu 15 aprilie 2019, ca urmare a creşterii costurilor asociate furnizării serviciilor de comunicaţii. Grupul nu a precizat în mod expres că scumpirea se datorează suprataxei impuse de OUG 114.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: