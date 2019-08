Mai multe bunuri pot fi cumpărate prin programul „Investeşte în tine“. Cum funcţionează sistemul de credite cu dobândă zero, garantate de stat

„Având în vedere succesul de care s-a bucurat acest program guvernamental, precum şi o serie de solicitări privind natura cheltuielilor eligibile pentru beneficiar, pentru o mai bună implementare a programului, precum şi pentru a acoperi o sferă mai largă a nevoilor potenţialilor beneficiari, în vederea îmbunătăţirii indicatorilor acestui program guvernamental, se impune o modificare a actului de bază cu privire la aceste cheltuieli. Astfel, sfera cheltuielilor eligibile se propune a fi extinsă şi cu alte tipuri de cheltuieli, respectiv cu achiziţionarea de articole sportive, indiferent de domeniul de acoperire al acestora, iar pentru cheltuielile cu achiziţia de instrumente muzicale şi alte echipamente, se face precizarea că acestea se referă la cheltuielile cu aceste echipamente necesare numai pentru pregătirea profesională în învăţământul de specialitate (tehnic şi de artă)”, arată proiectul publicat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), care nu a fost încă adoptat.

Astfel, Guvernul va acorda credite, prin băncile partenere, şi pentru cheltuielile cu achiziţionarea de articole sportive.

Pentru ce pot fi folosiţi banii

Destinaţia creditului „Investeşte în tine” este de a acoperi nevoile tinerilor privind educaţia, sănătatea, cultura şi sportul.

În prezent, se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale familiei:

a) plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;

b) plata creşelor, grădiniţelor, şcolilor particulare;

c) plata cursurilor de specializare/calificare;

d) plata cursurilor de pregătire profesională;

e) taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA, etc.;

f) plata chiriei şi a utilităţilor;

g) plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;

h) o parte din construcţia sau achiziţia unei locuinţe;

i) modernizarea sau renovarea unei locuinţe;

j) costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;

k) cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări ştiinţifice şi concururi;

l) abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee;

m) costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;

n) articole sportive;

o) taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri;

p) achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate.

Cum funcţionează programul de credite cu dobândă zero

Începând cu data de 15 octombrie 2018, românii pot accesa un credit fără dobândă, garantat de stat, pentru formare profesională, prin intermediul programului „Investeşte în tine”.

Programul „Investeşte în tine” este adresat în primul rând tinerilor cu vârsta între 16 şi 26 de ani, care pot accesa un credit de până la 40.000 de lei, dar şi celor cu vârste în 26 şi 55 de ani, care pot lua credite de până la 35.000 de lei. Dacă persoana care apelează la acest împrumut este salariat, poaet contracta încă 20.000 de lei.

Dobânda acestui program va fi suportată de la bugetul de stat, iar anii de cursuri sau de studii reprezintă perioadă de graţie.

Premierul a menţionat că banii împrumutaţi pot fi folosiţi pentru cheltuieli în educaţie, sănătate, investiţii imobiliare, cultură, sport, efectuate de oricare dintre membrii familiei beneficiarului.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească cei care vor credite

Beneficiarii programului trebuie să îndeplinească mai multe condiţii de eligibilitate. Aceştia trebuie să fie persoane fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul în România.

Totodată, tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului trebuie să fie cuprinşi în sistemul de învăţământ sau să efectueze cursuri de specializare, autorizate de Ministerul Educaţiei sau, după caz, de Ministerul Muncii.

Sunt eligibile şi persoane cu vârsta între 26 de ani împliniţi şi 55 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului, dacă sunt cuprinse în sistemul de învăţământ sau efectuează cursuri de reconversie şi/sau specializare profesională, autorizate de Ministerul Educaţiei şi, după caz, de Ministerul Muncii.

În plus, solicitanţii trebuie să prezinte cel puţin un codebitor, dacă solicitantul nu este angajat.

Procentul de garantare a creditelor acordate prin program este de 80%, exclusiv dobânzile şi comisioanele aferente. Totodată, valoarea maximă a finanţării garantate de stat este de 40.000 lei, în cazul beneficiarilor cu vârste între 16 ani şi 26 de ani, respectiv 35.000 lei, pentru beneficiarii cu vârste între 26 ani şi 55 ani.

Creditele pot fi suplimentate cu 20.000 de lei, pentru toţi beneficiarii dacă sunt angajaţi sau se angajează pe perioada derulării creditului.

Garanţia de stat se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) şi a Fondului Român de Contragarantare (FRC). Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditelor garantate se suportă din bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP).

Durata maximă de creditare este de 10 ani. Programul prevede şi obligaţia instituţiilor de credit finanţatoare de a asigura o perioadă de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani de la data acordării creditului.

Plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi emise pentru anul 2018 este de 600 de milioane de lei, iar bugetul total al subvenţiilor de dobândă şi al comisioanelor este de 5 milioane de lei, suportate din bugetul de stat, prin bugetul CNSP.

Costul total al creditelor acordate în cadrul programului, care este suportat de la bugetul de stat, se compune din rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an (anterior era ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an) (marja include toate costurile legate de acordarea si derularea creditului în toate etapele finanţării), comisionul de analiză perceput de finanţatori, de maximum 0,1% aplicat la valoarea finanţării şi comisionul de gestiune a garanţiilor de stat perceput de FNGCIMM şi FRC.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: