Klaus Iohannis a promulgat legea prin care Guvernul a deschis conturi de economii copiilor din România

În aprilie, şeful statului a trimis la Curtea Constituţională o sesizare de neconstituţionalitate în cazul acestui act normativ. Pe 5 iunie, CCR a respins ca neîntemeiată, această sesizare.

Programul guvernamental dă posibilitatea părinţilor să depună anual 1.200 lei într-un cont deschis la Trezorerie, în numele fiecărui copil, urmând să primească, la majoratul acestuia, o primă anuală de depunere de 600 lei şi dobânda de 3% pentru întreaga sumă depusă.

În aprilie, Comisia de Prognoză anunţa că doar puţin peste 10.000 de copii din cei peste 4 milioane au depus bani în schema de economisire lansată de Guvern în urmă cu patru luni.

Surse din piaţă afirmau însă că banii ar fi fost depuşi automat de autorităţile statului pentru o parte dintre cei 40.000 de copii aflaţi în centre de plasament, pentru care sunt obligate, prin ordonanţă, să facă acest lucru.

Controverse

Teoretic, ar fi trebuit să se deschidă câte un cont pentru fiecare copil. În realitate, este doar un singur cont la Trezoreria Sectorului I, în care se varsă toţi banii. Doar chitanţa de depunere e dovada depunerii, pentru că nu există niciun act care să lege titularul de acest depozit.

Iniţial Ministerul Finanţelor anunţase că va deschide un cont individual pentru fiecare copil din România, ceea ce ar fi necesitat circa 4 milioane de conturi. Ulterior, instrucţiunile transmise de Ministerul arată că va fi folosit un singur cont IBAN, respectiv: RO17TREZ701460101XXXXXXX.

Diferenţierea plăţilor în acest cont se va face pe baza datelor de identificare ale copilului, trecute într-un ordin de plată, respectiv numele şi prenumele copilului şi codul numeric personal (CNP), potrivit EduPedu.

Este, de asemenea, bizară şi deschiderea automată contului de economii pe numele minorilor. Spre exemplu, un instrument financiar de economisire oarecum similar există şi în Canada, dar deosebirea majoră este că deschiderea contului este voluntară.

Legea spune că cine depune minimum 1.200 de lei pe an (o medie de 100 de lei pe lună), primeşte o dobânda de 3%/an, precum şi o primă în valoare de 600 de lei. Dacă am fi primit dobânda anul trecut, am fi scos cu 1,7% mai puţini bani decât am depus, din cauza inflaţiei.

Odată depuşi, banii sunt blocaţi în cont până la majoratul copilului sau până când copilul se îmbolnăveşte grav, altfel nu pot fi scoşi. Statul nu va vira anual primele şi dobânda, ci doar atunci când copilul face 18 ani.

Sumele pot fi retrase mai devreme doar în cazul în care apar situaţii excepţionale, cum ar fi cheltuieli de sănătate pentru tratarea minorului în cazul bolilor cu risc de deces ale acestuia şi în cazul decesului.

În aceste situaţii, prima de stat se acordă pentru anii în care s-au efectuat depuneri, inclusiv pentru anul în care a intervenit situaţia excepţională şi dobânda aferentă.

La împlinirea vârtsie de 18 ani şi în situaţii excepţionale titularul contului sau reprezentantul legal al acestuia, după caz, poate afectua retragerea totală a sumelor din cont. Dacă nu se solicită retagerea sumelor din cont, acestea nu beneficiază de condiţiile din acest program”, se arată în ordonanţa devenită lege.

Pe de altă parte, legea prevede că prima de stat, calculată pentru toţi anii în care s-au făcut depuneri, plus dobânda, se va plăti în termen de 15 zile de la scadenţa depozitului.

O chestiune esenţială pe care Guvernul nu a clarificat-o, însă, este ce va face cu banii economisiţi de români pentru copiii lor la Trezorerie. Specialiştii au criticat programul, spunând că este doar o modalitate prin care statul să mai beneficieze de lichidităţi. Aceasta s-ar adăuga altor încercări ale Guvernului de a convinge populaţia să-l finanţeze, precum vânzarea titluri de stat.

Experţi: Guvernul adânceşte inegalităţile

Experţii susţin că, de fapt, programul „gROwth - Contul de economii Junior“ va avea următoarele efecte: îi va discrimina pe copii săraci, va creşte inegalităţile din societate, va accentua discrepanţele dintre rural şi urban, dintre zonele sărace şi cele bogate. Marian Preda, preşedinte al Senatului Universităţii Bucureşti, spune: „Nu li se dă nimic direct, este o chestiune viitoare şi la nivel de posibilitate. Era foarte simplu (dacă doreau să ajute copiii – n. red.), să crească alocaţia. Era un impact direct şi imediat. Celor care au venituri mari li se dă posibilitatea să depună aceşti bani şi cei care nu au, nu au de unde şi în niciun caz nu vor depune. În altă ordine de idei, familiile cu copii sunt cele mai defavorizate din România, nu numai că nu pot depune pentru toţi, dar au cheltuieli urgente imediate. Banii disponibili şi posibilitatea de economisire este infimă. Ele sunt centrate pe nevoi imediate, nu pot bune bani deoparte. Nu va avea aproape niciun impact pozitiv”.

