EY, despre păsuirea acordată administratorilor de pensii Pilon II: Trebuie remediată situaţia cât mai rapid. Boala lungă, moarte sigură

Prin modificările aduse la finalul lunii martie OUG 114, Guvernul le-a dat timp administratorilor fondurilor de pensii private Pilon II până la data de 31 mai să decidă în Adunările Generale ale Acţionarilor să-şi majoreze capitalul social. Cât priveşte al doilea pas, şi anume virarea efectivă a suplimentului de capital social, până acum ei aveau termen limită data de 30 iunie să vireze către stat prima tranşă, de 50% din majorarea capitalului social. Prin noua ordonanţă, aceştia au primit o păsuire şi vor putea să vireze prima tranşă până la finalul anului.

„Statusul nu ne satisface aşteptările. Aşteptările erau acelea să se revină asupra deciziei şi să se calmeze situaţia. În momentul de faţă s-a venit cu mesajul următor: la 31 decembrie 2019 vom vedea care e situaţia şi vom decide încotro o apucăm. Boala lungă, moarte sigură, este o vorbă”, a declarat Andra Caşu, într-o întâlnire cu presa.

Potrivit ei, efortul de capitalizare cerut administratorilor de fonduri de pensii private, de circa 800 de milioane de euro, este „un volum foarte mare, în termeni monetari”. „Prin urmare, este un punct prost. Aşteptăm să vedem ce se va întâmpla. Trebuie remediată situaţia ASAP (as soon as possible – cât mai curând posibil, n.r.), nu amânat. Clar ne va afecta pe toţi, având în vedere situaţia demografică a România”, a mai spus Andra Caşu.

