Cristian Popa, BNR: Trebuie să strângem cureaua! Tratamentul pentru inflaţie îl reprezintă dobânzile mai mari

„Când la 4 lei încasaţi mai cheltui încă un leu, care se adaugă datoriilor pe care le ai deja, cred că mai trebuie să strângi cureaua. Dacă nu faci asta atunci când creşti cu 7-8% atunci când o s-o faci? Ştim că nu e uşor, că ar fi trist să se taie iar de la investiţii, dar e nevoie de disciplină. Am văzut şi cea mai recentă corecţie bugetară, care şi ea e evident prociclică. Venituri bugetare suplimentare semnificative, pe fondul revenirii mai puternice a economiei, s-au dus în totalitate în cheltuieli, acestea crescând nominal mai mult decât veniturile, în loc să meargă către reducerea deficitului”, a spus marţi Cristian Popa, membru în CA al BNR, în cadrul unei conferinţe organizată de Financial Intelligence, scrie Hotnews. Ce a mai spus marţi membrul CA al BNR: Atunci când vin alegerile, disciplina fiscală scade, cum sublinia dl. Guvernator. Dar dacă noi nu practicăm această disciplină nici când nu avem alegeri, atunci unde vom ajunge?

În loc să punem piciorul pe frână s-a preferat gaz pe foc.

Până la această rectificare le spuneam investitorilor că avem o strategie fiscal credibilă. Acum prefer să tac în speranţa că poate nu mă întreabă.

În acest mix de politici ar trebui să fie un tandem, să nu tragem în direcţii diferite.

Nici criza politică nu ajută. Noi am spus şi în minuta CA al BNR: creşterea relativ pronunţată consemnată de cursul de schimb leu/euro la mijlocul lui august, în condiţiile restrângerii diferenţialului ratelor dobânzilor pe termen scurt – ca urmare a noilor majorări ale ratelor dobânzilor-cheie efectuate de către două bănci centrale din regiune –, iar, mai apoi, a venit pe fondul tensionării mediului politic intern.

PNRR cere reforme. Pentru reforme trebuie majoritate politică şi asumare. Dacă nu ai niciuna, e normal să te întrebui cum vom lua banii din PNRR?

Peste jumătate din creşterea preţurilor vine din creşterea preţurilor energetice. Noi pe acestea nu le controlam, nici măcar nu le influentam. Însă influentam restul preţurilor din coşul de consum, cele ce sunt în aria politicii monetare. Cu aceasta inflatie suntem hotărâţi să luptăm

Pieţele libere au adus cel mai mare nivel de bogăţie din istorie. Dar apar situaţii cum e cea din piaţa de energie. Tot timpul cerem Statului să intervină. Dar poate că aceste crize vin ca urmare a unor decizii luate anterior. Şi vin să întreb: faptul că s-au închis minele pe cărbuni şi centralele care utilizau ca sursă cărbunele nu este un factor generator al acestei crize energetice? Trebuie să lăsăm pieţele să funcţioneze. Te mai întrebi cum de nu avem reguli de exploatare a gazelor din Marea Neagră, dar ne plângem că sunt gazele scumpe. UPDATE: Trebuie să strângem cureaua / În loc să punem piciorul pe frână s-a preferat să se toarne gaz pe foc

„Inflaţia este un factor important în poza macroeconomică. Peste jumătate din creşterile de preţuri vin din preţurile la energie. La asta se adaugă alte preţuri care nu sunt în controlul politicii monetare,cum ar fi preţurile la tutun sau alcool. Spus simplu: factura de gaze nu ţine cont de deciziile Băncii Naţionale. Noi nu controlăm aceste preţuri şi nu le influenţăm, însă influenţăm restul preţurilor din coşul de consum.

Misiunea noastră este să avem grijă ca lucrurile să nu scape de sub control şi suntem hotărâţi să luptăm cu această inflaţie prin folosirea instrumentelor pe care le avem la dispoziţie. Am folosit deja trei instrumente. Am început de acum câteva luni, când am oprit achiziţiile de titluri de stat, când am întărit managementul lichidităţii şi la ultima şedinţă de Consiliu de Administraţie am făcut un prim pas în ideea creşterii dobânzilor.

Tratamentul pentru inflaţie sunt dobânzile mai mari, dar depinde şi când aplici tratamentul şi în ce doze… E expresia domnului guvernator (Mugur Isărescu – n. r.). Vorbim de un ciclu de creşteri? Răspunsul meu este că da, dar cât de lung şi cu ce intensitate trebuie să vedem. E prea devreme să ne pronunţăm asupra viitorului. Deocamdată analizăm ultima noastră decizie”, a declarat Popa, potrivit Agerpres.

În viziunea oficialului BNR, trebuie găsit un echilibru în deciziile de politică monetară, “acea rată de dobândă care să readucă inflaţia controlabilă de BNR în interiorul intervalului de 2,5% +/- 1%”.

“Ce putem spune cu certitudine este că tendinţa globală este de creştere a dobânzilor. Şi bănci din ţări dezvoltate se uită spre creşteri. Am văzut recent şi Banca Angliei…Noi am început această luare de măsuri, am operat şi prima creştere, dar nu ajungi la destinaţie, e important şi dozajul. Un dozaj prea mare ar aduce costuri economice semnificative, ar putea pune economia în genunchi şi ar putea face rău pacientului. Un dozaj prea mic ar putea prelungi boala, ar putea influenţa negativ anticipaţiile şi inclusiv credibilitatea băncii centrale.

Vom căuta şi vom găsi acest echilibru. Trebuie să găsim acel echilibru, acea rată de dobândă care să readucă inflaţia controlabilă de BNR în interiorul intervalului de 2,5% +/- 1%. Ce vă spun eu sunt opinii personale. Consiliul de Administraţie este suveranul deciziilor de politică monetară. Eu reprezint 1/9 din aceste decizii. Vom avea o şedinţă de Consiliul undeva peste două săptămâni, în care vom aproba şi cel mai nou raport asupra inflaţiei, ediţia noiembrie, şi veţi vedea şi cea mai nouă proiecţie a inflaţiei pe care o vom publica”, a spus Cristian Popa.