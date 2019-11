Ce efecte are creşterea salariului minim şi cine va avea cel mai mult de câştigat

„Mai e un efect nevăzut al creşterii salariului minim în România: creştere salariilor unor bugetari. Conform legii salarizării din 2017, toate salariile la stat (structuri centrale, nu locale) se plătesc în funcţie de salariul minim. De x ori salariului minim (de la 1 până la 12). De fiecare dată când creşte salariul minim, cresc şi salariile bugetarilor. Ce-i drept, puţine categorii au ajuns la nivelul din grilă”, susţine economistul Claudiu Năsui.

Potrivit acestuia, de cele mai mari creşteri ale veniturilor lunare vor avea parte parlamentarii, care prin legea salarizării beneficiază de 9 salarii minime pe economie.

„Dar ştiţi pentru cine totuşi creşte? Pentru parlamentari. Parlamentarii au automat, prin legea salarizării, de 9 ori salariul minim pe economie.

La o creştere de 100 de lei a salariului minim, statul va încasa 45 de lei în plus per angajat la salariul minim, angajaţii pe salariul minim vor primi 55 de lei în plus, dar parlamentarii vor primi 900 de lei în plus pe lună”, preciza economistul.

Calculele acestuia se bazau însă pe creşterea promisă de Guvernul PSD.

Premierul Ludovic Orban a anunţat marţi că salariile vor creşte, cel mai probabil, cu 7,2%, însemnând la un salariu brut de 2.080 lei o creştere de 149,76 lei, adică un salariu brut de 2.229, 76 lei. Asta înseamnă că parlamentarii vor avea un venit brut lunar de cel puţin 20.068 lei, adică aproape 12.000 lei în mână.

„Diferenţa între parlamentari şi angajaţi este că parlamentarii sunt plătiţi din bugetul de stat, deci sunt quasi siguri că vor fi plătiţi. Angajaţii pe salariu minim se pot trezi că nu vor mai avea loc de muncă”, consideră Năsui