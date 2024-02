Averea miliardarilor: cei mai mari câștigători și perdanți în 2023

Averile miliardarilor lumii au înregistrat suișuri și coborâșuri anul trecut, unele crescând fabulos chiar și de nouă ori, în timp ce altele au scăzut chiar și cu 45%.

La începutul lunii februarie, Mark Zuckerberg a adăugat 28 de miliarde de dolari la averea sa în doar câteva ore, în timp ce acțiunile Meta au crescut vertiginos după ce compania a anunțat prima sa plată de dividende.

Acest lucru urmează unui an de excepție pentru fondatorul Facebook, care și-a văzut averea crescând cu 173% în 2023. La fel ca Zuckerberg, mulți miliardari din domeniul tehnologiei au adăugat sume uriașe la averea lor pe măsură ce piața bursieră și-a revenit.

Acest grafic,publicat de Visual Capitalist, arată cei mai mari câștigători și perdanți în ceea ce privește averea miliardarilor în 2023.

Topul celor mai mari creșteri și scăderi

Mai jos, ierarhizăm primii 50 de miliardari din lume în funcție de modificarea netă a averii lor:

Adăugând 113,5 miliarde de dolari la averea sa, Elon Musk a înregistrat cele mai mari câștiguri din întregul grup, deoarece acțiunile Tesla și-au dublat prețul în 2023.

Acest lucru marchează o inversare bruscă față de anul precedent, când Musk a pierdut mai mulți bani decât orice alt miliardar. Într-un an record, Tesla a livrat 1,8 milioane de vehicule - o creștere de 38% de la an la an.

Mark Zuckerberg, cu al doilea cel mai mare câștig, a adunat 78,3 miliarde de dolari, pe măsură ce acțiunile Meta au crescut vertiginos. Anul trecut, Facebook a înregistrat 5 milioane de utilizatori noi în America de Nord. În plus, timpul petrecut de utilizatori pe Instagram a crescut cu 40% de la jumătatea anului 2020, când a fost lansat Reels.

Prajogo Pangestu și-a sporit averea cu 971%

Ca cea mai rapidă creștere din top 50, miliardarul indonezian din domeniul energiei Prajogo Pangestu și-a văzut averea urcând cu un incredibil 971%. Majoritatea câștigurilor au fost determinate de Barito Renewables, compania sa de energie geotermală, care va fi scoasă la bursă în octombrie 2023.

În schimb, Gautam Adani, din India, a înregistrat cel mai abrupt declin al averii. După ce un raport Hindenburg a acuzat grupul Adani că a operat mai multe companii fantomă pentru a manipula prețurile acțiunilor și a spăla bani, Adani și-a văzut averea scăzând cu 56,5 miliarde de dolari, reducând-o aproape la jumătate.

Alături de Adani, Zhang Yiming, fondatorul ByteDance - cunoscut pentru aplicația de socializare TikTok - a pierdut 6,1 miliarde de dolari, în timp ce Charles Koch, mare donator republican, a pierdut 3,8 miliarde de dolari pe parcursul anului.

Schimbarea rapidă a averii

Până în prezent, piața bursieră americană a atins maxime record în 2024, sporind averile multor miliardari din lume.

De fapt, Meta a adăugat recent 196 de miliarde de dolari la capitalizarea sa bursieră într-o singură zi, cea mai mare creștere din istoria Wall Street. De la începutul anului, averea lui Zuckerberg a crescut cu 38,2 miliarde de dolari până la data de 5 februarie. În plus, Jeff Bezos a adăugat 18 miliarde de dolari la averea sa netă în puțin peste o lună, în condițiile în care acțiunile Amazon au urcat cu aproape 14%.

În 2024, averea netă a lui Warren Buffett a urcat deja cu 9,9 miliarde de dolari.

Alți miliardari nu s-au descurcat la fel de bine, în special Elon Musk, a cărui avere s-a prăbușit cu 55,8 miliarde de dolari după ce a emis rechemări în service pentru 3,8 milioane de vehicule. Acțiunile Tesla s-au prăbușit cu 27% de la începutul anului până în prezent, având în vedere vânturile de producție și o serie de alte eșecuri, inclusiv probleme juridice și creșterea concurenței pe piața vehiculelor electrice.