ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE COMPETITIVĂ

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Informații generale privind beneficiarul:

Societatea MISATI ENERGY BESS S.R.L., cu sediul social în BUCUREȘTI, SECTOR 5, STR. DR. NICULAE D. STAICOVICI, NR. 75, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2024000459404, cod fiscal 49393514, e-mail office.misatienergy@gmail.com, tel. 0770100882, anunță lansarea procedurii de achiziție competitivă ce constă în Contract de furnizare instalație de stocare energie electrică în baterii, procedură derulată în cadrul proiectului intitulat “NOUA INSTALAȚIE AUTONOMĂ (STAND – ALONE) DE STOCARE ÎN BATERII A ENERGIEI ELECTRICE, ÎN LOCALITATEA HAȚEG, JUDEȚUL HUNEDOARA”, proiect pentru finanțarea căruia, subscrisa a depus oferta (cerere de finanțare), în condițiile prevăzute de: FONDUL PENTRU MODERNIZARE, PROGRAMUL-CHEIE 1: SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ȘI STOCAREA ENERGIEI, OBIECTIVUL SPECIFIC 1.6.: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare.

Cod SMIS: 372444

Tip procedură:

Procedura competitivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Energiei nr. 1.561 / 30.10.2024 pentru aprobarea Îndrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privați finanțați din Fondul pentru modernizare, care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, împreună cu Anexa acestuia, respectiv Îndrumarul, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1133 / 13.11.2024.

Criteriul de atribuire:

Oferta cu cel mai bun raport tehnico-economic, în conformitate cu Elementele de departajare ce se regăsesc în Caietul de sarcini.

Tipul contractului:

Contract de furnizare

Valoarea estimată:

16.258.944,00 lei, la care se adaugă TVA, respectiv 3.042.410,14 euro la care se adaugă TVA (1 euro = 5.3441 lei, curs de schimb InforEuro Noiembrie 2026).

Data, modul de depunere a ofertelor și mijloacele de comunicare:

Ofertele pot fi depuse începând cu data de 16.11.2026; Modul de depunere: Ofertele se vor depune cu confirmare de primire, în plic sigilat, la adresa specificată în Caietul de sarcini; Mijloace de comunicare: Telefon: 0770100882, E-mail: office.misatienergy@gmail.com, Persoana de contact: Marin Cristian.

De unde poate fi accesat caietul de sarcini:

Caietul de sarcini, împreună cu restul documentației aferente procedurii, pot fi accesate la următorul link: www.hategstorage.ro

Mijloace de comunicare pentru procedură de atribuire:

e-mail: office.misatienergy@gmail.com

telefon 0770100882, persoana de contact dl. Marin Cristian.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 02.12.2026, ora 16:00.