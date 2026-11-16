ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE COMPETITIVĂ

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Informații generale privind beneficiarul:

Societatea ENERGY STORAGE SOLUTIONS ALPHA S.R.L., cu sediul social în BUCUREȘTI, SECTOR 5, STR. DR. NICULAE D. STAICOVICI, NR. 75, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2025035066003, cod fiscal 51801542, e-mail office.energystorage@gmail.com, tel. 0770100882, anunță lansarea procedurii de achiziție competitivă ce constă în Contract de furnizare instalație de stocare energie electrică în baterii, procedură derulată în cadrul proiectului intitulat “NOUA INSTALAȚIE AUTONOMĂ (STAND – ALONE) DE STOCARE ÎN BATERII A ENERGIEI ELECTRICE, ÎN LOCALITATEA ARAD, JUDEȚUL ARAD”, proiect pentru finanțarea căruia, subscrisa a depus oferta (cerere de finanțare), în condițiile prevăzute de: FONDUL PENTRU MODERNIZARE, PROGRAMUL-CHEIE 1: SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ȘI STOCAREA ENERGIEI, OBIECTIVUL SPECIFIC 1.6.: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare.

Cod SMIS: 372470

Tip procedură:

Procedura competitivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Energiei nr. 1.561 / 30.10.2024 pentru aprobarea Îndrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privați finanțați din Fondul pentru modernizare, care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, împreună cu Anexa acestuia, respectiv Îndrumarul, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1133 / 13.11.2024.

Criteriul de atribuire:

Oferta cu cel mai bun raport tehnico-economic, în conformitate cu Elementele de departajare ce se regăsesc în Caietul de sarcini.

Tipul contractului:

Contract de furnizare

Valoarea estimată:

86.159.713,00 lei, la care se adaugă TVA, respectiv 16.122.399,09 euro la care se adaugă TVA (1 euro = 5.3441 lei, curs de schimb InforEuro Noiembrie 2026).

Data, modul de depunere a ofertelor și mijloacele de comunicare:

Ofertele pot fi depuse începând cu data de 16.11.2026; Modul de depunere: Ofertele se vor depune cu confirmare de primire, în plic sigilat, la adresa specificată în Caietul de sarcini; Mijloace de comunicare: Telefon: 0770100882, E-mail: office.energystorage@gmail.com, Persoana de contact: Marin Cristian.

De unde poate fi accesat caietul de sarcini:

Caietul de sarcini, împreună cu restul documentației aferente procedurii, pot fi accesate la următorul link: www.aradstorage.ro

Mijloace de comunicare pentru procedură de atribuire:

e-mail: office.energystorage@gmail.com

telefon 0770100882, persoana de contact dl. Marin Cristian.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 02.12.2026, ora 16:00.