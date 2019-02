Una dintre fabricile din Arad care s-au închis explică motivele. Ce s-a întâmplat cu angajaţii concediaţi

Fabrica Hanes Global Supply Chain Romania SRL Curtici din judeţul Arad a avut anul trecut doar 275 de angajaţi, faţă de peste 1.000 în 2017, care confecţionau articole de lenjerie intimă. Producţia a fost redusă treptat, închiderea fiind finalizată la sfârşitul anului 2018.

Producţia a fost relocată la o fabrică deţinută de companie în Vietnam precum şi la alţi producători de lenjerie intimă din Asia. Fabrica de tricotaje din Zalău a companiei nu a fost afectată de închiderea unităţii de la Curtici.

„Astăzi, aproximativ 80% din angajaţii disponibilizaţi au un alt loc de muncă. HanesBrands le-a oferit acestora salarii compensatorii şi un bonus financiar ca urmare a închiderii unităţii”, a informat compania.

În plus, angajaţii au fost plătiţi pe durata închiderii producţiei pentru a-şi căuta un nou loc de muncă, iar compania a colaborat cu autorităţile şi companiile locale pentru a susţine eforturile de plasare a forţei de muncă. De asemenea, compania i-a asistat pe angajaţii eligibili pentru pensionare sau pensionare anticipată.

"Am regretat situaţia, impusă de realităţi economice obiective, de a închide fabrica noastră de la Curtici", a declarat Micky Swaim, chief supply chain officer Hanes Europe Innerwear. "Am avut o forţă de muncă talentată şi dedicată, iar decizia de a închide unitatea nu a avut legătură cu abilităţile şi aptitudinile angajaţilor. Am apreciat contribuţia lor la performanţa companiei de-a lungul anilor".

Dezvoltarea economică şi creşterea industrială în judeţul Arad au avut ca rezultat o scădere a şomajului şi o creştere a salariilor care au făcut ca fabrica de la Curtici să nu mai fie competitivă pe piaţa de muncă locală precum şi în industria globală de confecţii. Compania nu a reuşit să menţină o dimensiune adecvată a forţei de muncă pentru a genera productivitatea necesară.

Compania estimează că scoaterea echipamentelor, curăţenia şi alte activităţi administrative generate de închiderea fabricii vor fi finalizate până la mijlocul anului 2019.

În plus faţă de Hanes Global Supply Chain România SRL, HanesBrands operează activităţi de producţie şi aprovizionare cu 55.000 de angajaţi în peste 10 ţări din Europa, Asia şi America.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: