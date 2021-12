Un asigurător cu 9,6 milioane de clienţi a ieşit din piaţa RCA

UNIQA Asigurări S.A. a primit din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară aprobarea deciziei de retragere, la cerere, a autorizaţiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA). Începând cu data de 06.12.2021, compania sistează activitatea de distribuţie a poliţelor RCA.

„UNIQA are un angajament ferm în ceea ce priveşte dezvoltarea operaţiunilor în România, cu obiective ambiţioase pentru a obţine evaluări de 5 stele din partea clienţilor pe toate liniile de activitate, bazându-ne pe soluţii şi procese bine calibrate, dar şi pe competenţele echipei noastre de profesionişti”, a declarat Franz Weiler, Preşedinte al Consiliului de Supraveghere UNIQA Asigurări.

În acord cu strategia de dezvoltare durabilă asumată, UNIQA Asigurări a urmărit, în mod constant, obiectivul de reducere a impactului asigurarilor RCA asupra portofoliului şi rezultatelor companiei, acestea reprezentând un segment care, la nivelul pieţei, în ultimii zece ani, nu şi-a dovedit capacitatea de a fi profitabil. În urma măsurilor aplicate cu consecvenţă pentru a susţine acest obiectiv, UNIQA Asigurări a ajuns, în prezent, să deţină o cotă de piaţă de doar 0,5% pe segmentul asigurărilor RCA, ceea ce, din perspectiva volumului activităţii de vânzare a companiei, însemnă. în medie. 50 de poliţe RCA vândute zilnic.

„Avem o direcţie strategică constantă în ultimii şase ani, concentrându-ne pe dezvoltarea segmentelor de asigurări non-auto. Am crescut ponderea acestor segmente în portofoliul UNIQA Asigurări de la 20%, în 2015, la aproximativ 50%, în prezent. UNIQA continuă să îşi dezvolte activitatea în mod durabil, având o bază financiară solidă, standarde ferme pentru un business responsabil şi obiective clare în ceea ce priveşte calitatea experienţei oferită clienţilor şi partenerilor.

Continuăm să ne consolidăm statutul de jucător relevant la nivelul pieţei asigurărilor din România. Evoluţia UNIQA pe parcursul ultimilor doi ani reflectă o dinamică bună a profitabilităţii, la care asigurările generale au avut o contribuţie pronunţată. Banzându-ne pe aceste rezultate solide, estimăm un profit constant, cu o îmbunătăţire graduală a performenţelor companiei. Avem o viziune clară şi ştim care sunt priorităţile noastre pentru perioada următoare. Rezultatele şi indicatorii de prudenţialitate ai companiei ne arată că suntem mai bine echipaţi ca niciodată. Suntem mereu aproape de clienţii noştri şi ne asumăm promisiunea de a continua să ne dezvoltăm accelerat, pentru a le oferi soluţii şi servicii la cel mai înalt nivel”, a precizat Paul Cazacu, CEO – Preşedinte Directorat UNIQA Asigurări.

UNIQA Asigurări respectă, în continuare, obligaţiile asumate pe segmentul asigurărilor RCA, oferind un nivel de servisare la cele mai înalte sandarde, în acord cu condiţiile contractuale, pentru toate poliţele de răspundere civilă auto (RCA) iîn vigoare în portofoliul companiei. Potrivit celei mai recente analize privind dosarele de daună avizate pentru RCA, publicată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, UNIQA este compania cu cea mai mică durată medie de plată a dosarelor de daună pe piaţa RCA din România, de doar 2,8 zile / dosar.

Conform datelor raportate la finalul lunii septembrie 2021, UNIQA Asigurări are o rată de solvabilitate de 183%, pe care compania are capacitatea de a o susţine suplimentar din fonduri proprii neutilizate, aceasta fiind poziţionată peste rata medie de solvabilitate la nivelul pieţei de asigurări, de 154%, potrivit celor mai recente date disponibile, aferente primului semestru al anului 2021 şi în conditiile în care cerinţa de reglementare la nivelul pieţei pentru acest indicator este 100%.

Totodată, rata de lichiditate a companiei este de 1,98, fiind situată la un nivel aproape dublu faţă de cerinţele impuse la nivelul pieţei.

Aceşti indicatori confirmă stabilitatea UNIQA Asigurări şi capacitatea acesteia de a-şi onora angajamentele asumate faţă de cei peste 300 de mii de clienţi din România, care au ales UNIQA drept partener de încredere în ceea ce priveşte soluţiile de protecţie prin asigurare.

UNIQA continuă să se numere printre asigurătorii din România cu cele mai puţine reclamaţii, înregistrând un număr de 146 de reclamaţii, în scădere cu 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Pe parcursul ultimilor ani, rezultatele UNIQA Asigurări arată o îmbunătăţire permanentă şi în ceea ce priveşte profitabilitatea. Astfel, compania a încheiat anul 2019 cu un profit net total situat aproape de nivelul de 1 milion de euro, conform IFRS. În contextul provocărilor din 2020, UNIQA Asigurări şi-a reconfirmat soliditatea şi stabilitatea, continuând să îşi consolideze rezultatele şi raportând un profit net de 2 milioane euro, conform IFRS, pentru ca, la finalul primelor 9 luni din 2021, valoarea profitului net al companiei să ajungă la nivelul de 3,4 milioane euro, conform IFRS.





UNIQA Insurance Group, cu sediul central in Austria, este unul dintre cele mai importante si dinamice grupuri de asigurari din Europa Centrala si de Est. Cu aproximativ 40 de companii in 18 tari si 22.000 de angajati, UNIQA ofera servicii de asigurari pentru 9,6 milioane de clienti. In Austria, UNIQA detine o cota de piata de 22% si a fost desemnata timp de zece ani cea mai de incredere companie de asigurari, conform studiului anual al publicatiei Reader’s Digest. Cu UNIQA si Raiffeisen Insurance, Grupul detine doua branduri puternice, care ii ofera o baza solida pentru cresterea viitoare. UNIQA opereaza in 18 tari din Europa Centrala si de Est: Austria, Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Kosovo, Croatia, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Rusia, Serbia, Slovacia, Republica Ceha, Ucraina, Ungaria, Elvetia si Liechtenstein.