Statul pregăteşte un fel de naţionalizare parţială: Acţiuni în schimbul unor împrumuturi

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, spune că Guvernul pregăteşte un set de măsuri pentru perioada de după starea de urgenţă, menţionând că statul ar putea deveni partener în unele firme private. "Statul aduce lângă companie bonitatea statului, garanţia statului, dar nu numai printr-un instrument, faptul că intri în acţionariat", afirmă el.

El a menţionat programul IMM Invest şi un altul, care acum este revizuit, cu Eximbank, pentru companii mari.

"E nevoie de lichiditate în sistem, e nevoie să injectezi bani în sistem şi aici diferenţa faţă de cum am injectat acum bani în sistem o va face că în perioada de după această stare de urgenţă, după ce trece criza de sănătate, banii se vor duce către acele sectoare profitabile din economie. Acum am dat bani pentru a susţine economie şi a susţine pe toată lumea, am şi spus: Nu lăsăm pe nimeni în urmă. În acest moment când trebuia să ţinem oameni sănătoşi, companiile să-şi păstreze capacitatea de producţie. După această perioadă, trebuie să revenim la principiile liberale", a susţinut el.

El a spus că după această criză economiile vor arăta altfel şi se va investi mai mult în tehnologie.

Cîţu a menţionat că s-a uitat la măsurile luate de Elveţia şi SUA la criza din 2008.

Este o măsură pe care am văzut-o în foarte multe ţări SUA, Anglia, care ajută companiile să treacă peste această perioadă. Statul aduce lângă companie bonitatea statului, garanţia statului, dar nu numai printr-un instrument, faptul că intri în acţionariat", a adăugat ministrul.

El a spus că "vehiculul" dintre stat şi companie încă nu este stabilit.

Partea bună a unei crize

El a atras atenţia că după ce va trece criza din sănătate, banii se vor duce numai către acele sectoare profitabile din economie, arătând că partea bună a acestor crize este că ele „curăţă” economia de părţile neviabile.

„Acum nu am avut niciun criteriu. Am dat bani pentru a susţine toată economia, pentru a susţine pe toată lumea. După această perioadă, trebuie să revenim la principii liberale, pentru că o criză economică are şi partea ei bună, cei care s-au folosit de sistem, care nu au fost buni platnici, au încercat sa fenteze, evazioniştii, de obicei crizele curăţă sistemul economic de aceste companii”, a spus oficialul.

România are şansa să fie printre primele ţări care ies din criză

În opinia sa, economiile nu vor mai arăta la fel după această criză, nu numai în România ci peste tot în lume, însă România are şansa să iasă printre primele din această criză.

„Nu cred că vor arăta la fel economiile după această criză. Cred că nu numai în România, ci peste tot în lume vom vedea altfel de economii. Vom vedea economii care vor investi mai mult în tehnologie, vom vedea economii care vor folosi mai mult tehnologia.

Vrem, nu vrem, această criză a fost ca un şoc care ne îndreaptă într-o altă direcţie. Este o direcţie pe care mulţi o anticipam, mulţi o doream, tehnologizarea, voiam să vină mai repede. A venit prin această criză de sănătate, oarecum indirect, dar cred ca aceasta este economia viitorului.

Foarte mulţi care au pariat pe economia viitorului vor ieşi în faţă. România are o şansa foarte mare, pentru că are nevoie de investiţii foarte mult. Pe de o parte, sectorul privat a investit în tehnologie, are tehnologia, sectorul public vine din urmă, facem această legătură şi cred că România are şansa să iasă printre primele din această criză”, a spus ministrul Finanţelor Publice.