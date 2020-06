Reconstrucţia turismului: 5 măsuri care te ajută să călătoreşti aproape gratis

Potrivit unui studiu realizat de LuggageHero, vacanţele în interiorul ţării vor fi mai multe decât în anii trecuţi, dar regiunile care se bazau pe veniturile din turism devin creative în a-i atrage pe călători, oferind facilităţi financiare sau de alte tipuri.

Unele regiuni îşi propun să reducă din costurile privind cazarea

Manlio Messina - Consilier pe teme legate de turism în Sicilia a anunţat o iniţiativă care îşi propune să încurajeze călătoriile către insula italiană: Turiştii din alte ţări care vor rezerva două nopţi de cazare vor beneficia de încă una fără costuri suplimentare, iar cei care vor rezerva şase nopţi vor primi încă două gratis.

O măsură similară a fost anunţată şi pe cealaltă parte a oceanului, în Cancún, Mexic.

Întreaga strategie de marketing este construită în jurul numărului „2”, multe hoteluri sau alte companii din zona turismului unindu-se pentru a lansa acest plan atractiv. Câteva exemple includ extinderea gratuită a cazării cu încă 2 nopţi pentru cei care au rezervat alte 2 nopţi, sau o şedere gratuită pentru 2 copii atunci când 2 adulţi rezervă cazarea. Companiile de închiriere de maşini sunt şi ele parte din proiect, oferind 2 zile gratuite celor care fac o rezervare pentru alte 2 zile.

Un alt trend global este anticipat în legătură cu închirierile pe termen scurt (mai ales prin Airbnb, Booking, sau alte platforme). Restricţiile de călătorie având un impact considerabil asupra lor, proprietarii şi administratorii unor astfel de locaţii trebuie să îşi recupereze cât mai rapid din pierderi, ceea ce va conduce către oferte incredibile, mai ales în primele luni după relaxarea măsurilor limitative.

Analiştii se aşteaptă ca unităţile Premium să fie închiriate mult mai ieftin decât înainte, pentru a creşte cererea. Companiile de stocare de bagaje conectate direct la această parte a pieţei, precum LuggageHero, oferă, de asemenea, vouchere de reduceri pentru a ajuta călătorii să se bucure de oraşe fără alte impedimente.

Unele ţări îşi propun să reducă din costurile privind zborurile

Agenţia de Turism Japoneză a anunţat o campanie numită „Go To”, care ar putea începe în luna iulie şi care ar reduce o parte din costurile de călătorie în interiorul ţării. Măsura este privită ca un ajutor important pentru industria locală de turism ce a suferit pierderi uriaşe după amânarea Jocurilor Olimpice până în 2021 şi extinderea restricţiilor de călătorie pentru aproximativ 70 de naţionalităţi. Datele guvernamentale arată o scădere de 99.9% pentru luna aprilie 2020 (faţă de aceeaşi lună din 2019) a străinilor estimaţi că ar fi călătorit în Japonia.

Sicilia plănuieşte, de asemenea, să plătească jumătate din costurile călătoriilor cu avionul pentru turiştii care îşi vor petrece vacanţa în acel teritoriu. Sectorul turistic reprezintă 13% din Produsul Intern Brut al ţării, iar guvernul încearcă să salveze cât mai mult din pierderile provocate de restricţiile de călătorie.

Grecia plănuieşte să elimine Taxa pe Valoare Adăugată pentru sectorul de transport, ceea ce înseamnă că zborurile, călătoriile cu autobuzul şi cu trenul vor fi mai ieftine.

O altă măsură pentru a creşte încrederea în sectorul turistic este discutată în guvernul cipriot, care plănuieşte să returneze costurile de călătorie dacă un turist va fi testat pozitiv după vizitarea ţării, ceea ce ar aduce o siguranţă suplimentară şi ar creşte cererea din acest domeniu.

...sau vor oferi mai mult timp pentru călătorii

Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, încurajează patronii companiilor şi managerii să se gândească mai mult la flexibilitatea programului de lucru, oferind săptămâni de lucru de 4 zile (deci un weekend de 3 zile).

Această abordare ar crea oportunitatea ca oamenii să călătorească mai mult şi să fie mai productivi în orele în care muncesc, ceea ce ar ajuta la reclădirea economiei prin turismul local.

Mai mult confort prin locuri din mijloc libere

Multe companii aeriene păstrează locul din mijloc liber ca măsură de siguranţă suplimentară, dar este clar că această măsură nu poate fi implementată pe o perioadă lungă de timp, datorită impactului financiar. Totuşi, Delta Airlines au confirmat că vor continua să blocheze locurile din mijloc până la finalul lunii Septembrie, iar în ceea ce priveşte aeronavele cu doar două locuri alăturate, câteva scaune de lângă culoar vor fi păstrate neocupate. JetBlue va bloca, de asemenea, locurile din mijloc până cel puţin pe 6 iulie, iar American Airlines va oferi pasagerilor posibilitatea de a nu se îmbarca dacă un avion este ocupat la capacitatea maximă şi să aştepte pentru un zbor ulterior, mai puţin aglomerat.

Unele parcuri tematice din Europa gândesc în acelaşi fel, un exemplu fiind The Europa-Park (Germania) care păstrează fiecare al doilea loc liber în trenuleţele sale, pe lângă alte reguli de igienă care permit reluarea activităţii.

În plus, primele faze ale reclădirii turismului vor presupune ca operatorii să se concentreze mai mult pe atragerea clienţilor decât pe sporirea profitului, iar directorul executiv al Ryanair Group a anunţat deja un „război al ofertelor” pentru a stimula cererea.

Intrări gratuite şi alte facilităţi

Bulgaria este renumită pentru staţiunile ieftine de la malul Mării Negre, dar călătorii vor putea cheltui chiar mai puţin în vara acestui an, multe plaje având acces gratuit şi oferind fără taxă umbrele şi şezlonguri.

Sicily is also offering free entries to various museums and archeological sites, including the Valley of the Temples in Agrigento and the Villa Romana del Casale.

Sicilia oferă, de asemenea, intrări gratuite la diferite muzee şi situri arheologice, inclusiv Valle dei Templi din Agrigento şi Villa Romana del Casale.

Studiul a fost efectuat între 10-14 mai, prin formulare online completate de 1600+ respondenţi din întreaga lume.