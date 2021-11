Profitul CEC Bank a crescut cu peste 21% în primele nouă luni din an

„CEC Bank a înregistrat rezultate solide la sfârşitul celui de-al treilea trimestru din 2021: profit net preliminar de 332,40 milioane de lei, în creştere cu 21,2% faţă de perioada similară a anului trecut. Banca a înregistrat creşteri pe toate segmentele de activitate, valoarea activelor majorându-se cu 20,5% faţă de septembrie 2020", anunţă banca.

Portofoliul total de credite acordate clientelei nebancare (sold bilanţier) se ridica, la sfârşitul lui septembrie 2021, la 25,83 miliarde de lei, în creştere cu 15,1% faţă de septembrie 2020.

Cea mai mare creştere s-a înregistrat pe segmentul creditelor ipotecare, portofoliul băncii însumând peste 20.000 de astfel de împrumuturi, cu o valoare cumulată de 3,15 miliarde lei. În primele nouă luni din 2021, CEC Bank a acordat aproape 4.000 de credite ipotecare, în creştere cu 34% faţă de perioada similară din 2020.

Pe segmentul creditelor de consum şi al celor pe carduri, creşterea a fost mai redusă decât în cazul ipotecarelor, de circa 7%, în linie cu media pieţei şi reflectând apetitul pentru economisire, care se menţine la un nivel ridicat.

Pe segmentul companiilor, portofoliul de finanţări a înregistrat o creştere de 14,2%, programul IMM Invest jucând în continuare un rol important în facilitarea accesului companiilor la finanţare. Finanţările pentru activitatea curentă au înregistrat o creştere de 22,8%, dublă faţă de cea înregistrată în cazul creditelor pentru investiţii (11,1%). Circa jumătate din creşterea portofoliului în sold provine din creditele acordate în cadrul programelor guvernamentale, inclusiv IMM Invest.

”În primele nouă luni din an, am continuat să finanţăm economia şi să consolidăm poziţia pe piaţă a CEC Bank. Am acordat credite noi în valoare de circa 9 miliarde de lei şi am înregistrat o creştere a portofoliului total de credite de 15,1%. În acelaşi timp, procesul de transformare şi modernizare a băncii avansează, cu focus pe digitalizare, pe simplificare şi pe o cultură organizaţională care pune clientul pe primul loc. A fost o perioadă în care am finalizat multe proiecte: am lansat conturile online pentru IMM-uri, aplicaţia Smartphone POS – care transformă dispozitivele mobile în POS-uri pentru acceptarea plăţii online cu cardurile, ne-am modernizat reţeaua internă IT, am fost deschizători de drumuri în open-banking”, a declarat Bogdan Neacşu, director general al CEC Bank.

Depozitele atrase de la clienţi au ajuns la sfârşitul celui de-al treilea trimestru la 38,63 miliarde de lei, în creştere cu 24,2% faţă de perioada similară din 2020. Creşterea a fost mai mare pe segmentul soldurilor conturilor curente şi al cardurilor (+28,2%), în linie cu strategia CEC Bank de a se poziţiona ca bancă de casă a românilor, preferată pentru operaţiunile de zi cu zi.

"CEC Bank continuă să-şi dezvolte un portofoliu sustenabil de clienţi şi să-şi diversifice sursele de venit. Ca urmare a creşterii rulajelor prin conturi curente şi carduri, veniturile nete din comisioane au urcat cu 12,8%, la 215,3 milioane de lei, iar veniturile nete din dobânzi au avut o evoluţie stabilă, însumând 804,5 milioane de lei după primele 9 luni din 2021", arată banca.

Rata creditelor neperformante a înregistrat o uşoară scădere în primele nouă luni ale anului, la 5,42%, faţă de 5,52% la sfârşitul lui 2020. Banca a menţinut o abordare prudentă şi a înregistrat cheltuieli nete cu provizioane/ajustări aferente creditelor acordate clientelei bancare în valoare de 247,3 milioane de lei. În martie a expirat termenul pentru depunerea cererilor de amânare a ratelor în baza moratoriilor publice.

La nivelul băncii, din totalul portofoliului de credite pentru care s-au aplicat amânări la plată, circa 93% au reluat rambursarea şi nu înregistrează restanţe mai mari de 30 de zile.

La sfârşitul primelor nouă luni din 2021, rata fondurilor proprii totale se situa la un nivel de circa 22,29%, semnificativ peste nivelul cerinţei globale de capital (OCR) aplicabilă băncii. Rata de rentabilitate a capitalurilor a fost de 9,63%, în creştere faţă de sfârşitul anului trecut (8,00%).

Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi cu active de peste 45,15 miliarde lei, la sfârşitul lui septembrie 2021.