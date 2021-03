Preparatele gătite de Auchan pot fi livrate în 11 oraşe. Cât costă un meniu pentru două persoane

Potrivit celor două companii, serviciul este disponibil în 11 oraşe în care retailerul este prezent: Bucureşti, Constanţa, Braşov, Craiova, Galaţi, Cluj, Timişoara, Târgu Mureş, Oradea, Iaşi şi Sibiu. Gama de preparate disponibilă pentru livrare la domiciliu cuprinde zeci de feluri de mâncare din bucătăria românească tradiţională: meniuri diferite în fiecare zi, de luni până duminică, la doar 15.99 lei, ciorbe, friptură, garnituri, salate şi sendvişuri, precum şi deserturi: prăjitură cu cremă de brânză şi lămâie, prăjitură cu mousse de ciocolată ş.a.

Preparatele sunt gătite zilnic, cu ingrediente proaspete şi de cea mai bună calitate, în laboratoarele specializate de gastronomie tip restaurant din magazinele Auchan, de către bucătari specializaţi, respectând întocmai reţetele create de chefii Auchan şi toate standardele şi procedurile de calitate şi securitate alimentară.

„Colaborarea noastră cu Takeaway.com a demarat în urmă cu câteva luni, sub forma unui proiect pilot, din dorinţa de a oferi consumatorilor o variantă simplă şi rapidă de a se bucura şi acasă de preparatele din cadrul restaurantelor La Masă din hipermarketurile Auchan. Rezultatele în acest interval au fost îmbucurătoare, motiv pentru care ne propunem să dezvoltăm acest parteneriat şi în alte judeţe în care suntem prezenţi”, a declarat Laurenţiu Furtună, Director e-commerce şi digital Auchan Retail România.

„Lucrăm continuu pentru a ne îmbunătăţi şi extinde serviciile şi produsele. Suntem foarte fericiţi să consolidăm parteneriatul cu restaurantele La Masă din magazinele Auchan şi astfel să le livrăm consumatorilor noştri gusturi autentice din bucătăria românească tradiţională la preţuri foarte avantajoase.” a declarat Răzvan Borş, Brand Manager Takeaway.com.

Potrivit Auchan, prin Takeaway.com comanda medie se ridică la aproximativ 40 lei, valoarea unei mese complete pentru două persoane. În urma etapei pilot, cele mai multe comenzi sunt înregistrate în magazinele Auchan din mall-uri, respectiv în Iaşi, Craiova Electroputere şi Cluj Iulius.

În ceea ce priveşte preferinţele utilizatorilor, în topul celor mai comandate preparate se regăsesc meniul zilei, caşcavalul pane, şniţelul de pui pane şi pieptul de pui la grătar. Clienţii care au comandat mâncare Auchan prin Takeaway.com sunt foarte mulţumiţi, dovadă fiind şi ratingul de 4.4, obţinut în ianuarie 2021.

Auchan România are în portofoliu 33 de hipermarketuri, o reţea de 47 de magazine de proximitate MyAuchan, dintre care 38 în staţiile Petrom, şi 5 supermarketuri Auchan. Cu peste 280.000 m2 suprafaţa netă de vânzare, o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de Euro, Auchan propune celor circa 5 milioane de locuitori din oraşele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, permanent.

Pe www.auchan.ro, Auchan prezintă clienţilor peste 25.000 de produse. Toate magazinele, depozitele şi birourile gestionate de Auchan deţin certificarea Safe Guard care confirmă respectarea şi implementarea corectă a celor mai bune practici de siguranţă împotriva răspândirii COVID-19.

Just Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY) este un lider mondial pe piaţa de livrare de alimente online în afara Chinei.

Cu sediul în Amsterdam, compania se concentrează pe conectarea consumatorilor şi a restaurantelor prin intermediul platformelor sale. Cu peste 205.000 de restaurante conectate, Just Eat Takeaway.com oferă consumatorilor o mare varietate de produse alimentare. Just Eat Takeaway.com colaborează în principal cu restaurante care livrează. În plus, Just Eat Takeaway.com oferă serviciile sale proprii de livrare pentru restaurantele care nu livrează singure.

Combinaţia dintre Just Eat şi Takeaway.com a crescut rapid pentru a deveni un lider pe piaţa de livrare de produse alimentare online, cu operaţiuni în Regatul Unit, Germania, Olanda, Canada, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franţa, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburg, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Spania şi Elveţia, precum şi prin parteneriate în Mexic, Columbia şi Brazilia.