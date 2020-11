O companie românească cu tradiţie de 70 de ani, în topul celor mai mari companii de construcţii

De la înfiinţare şi până în prezent, Hidroconstrucţia S.A. a trecut prin numeroase procese de inovare şi dezvoltare, progresul fiind evident, fapt certificat incontesabil de proiectele ample în care compania românească este implicată atât la nivel naţional, cât şi pe plan extern.

“Anul 2020 va rămâne în istoria Hidroconstrucţia şi ne va aduce aminte de evenimentele care l-au marcat. Este anul în care, în condiţiile unei pieţe a construcţiilor definită de numeroase incertitudini şi dificultăţi, Hidroconstrucţia aniversează împlinirea a 70 de ani de existenţă.

Şi în acest an în care suntem împreună, dar de la distanţă, ne exprimăm recunoştinţa faţă de performanţele profesionale ale generaţiilor de angajaţi care şi-au adus aportul la permanenta evoluţie a companiei. Acestora, în mod special, dar şi beneficiarilor, proiectanţilor, partenerilor şi tuturor colaboratorilor, le mulţumim pentru sprijinul acordat în antreprenoriatul nostru.

Hidroconstrucţia a fost şi trebuie să rămână o mare familie unită, dedicată ideii de permanenţă şi excelenţă.” a declarat Mihaiţă Petruş Fundeanu, Preşedintele Consiliului de Administraţie Hidroconstrucţia S.A.

Anul trecut, Hidroconstrucţia S.A. a înregistrat o cifră de afaceri globală de 406.691.949 RON, echivalentul a 85.705.966 EURO (95.965.443 USD), cu un număr mediu de 1.607 angajaţi.

“Ne mândrim cu un portofoliu amplu, de lucrări executate cu brio atât în ţară, cât şi în spaţiul European sau Asia şi Africa. Între proiectele finalizate cu succes în domenii diverse - construcţii hidroenergetice, lucrări de artă, drumuri, poduri, tuneluri, lucrări de îmbunătăţiri funciare – putem aminti, alături de lucrările hidroenergetice de importanţă naţională, cu o complexitate aparte, precum Vidraru sau Porţile de Fier I şi II, participarea la proiectul celei mai mari ecluze maritime, portul belgian Anvers, şi reabilitarea şi extinderea uneia dintre cele mai mari exploatări de potasiu din lume, aflată în Iordania, pe malul Mării Moarte.

De asemenea, Hidroconstrucţia S.A. a oferit expertiză românescă şi în cadrul unor lucrări derulate în Serbia, Republica Moldova, Bulgaria, Germania, Belgia, Algeria, Iran, Irak şi Iordania. Toate acestea sunt motive pentru care privim cu mândrie spre trecut, dar mai ales cu încredere şi optimism spre viitor, căci planurile companiei sunt din ce în ce mai îndrăzneţe.”, a mai declarat Mihaiţă Petruş Fundeanu, Preşedintele Consiliului de Administraţie Hidroconstrucţia S.A.

Experienţa acumulată de Hidroconstrucţia S.A. în cei 70 de ani de existenţă, utilizarea noilor tehnologii de execuţie, finalizarea cu succes a contractelor, personalul de specialitate autorizat propriu, precum şi întreaga gamă de utilaje tehnologice, instalaţii şi echipamente din dotare au condus la clasarea companiei, an de an, în topul celor mai mari companii de construcţii din România. De asemenea, păstrarea valorilor esenţiale ale companiei – calitate, siguranţă, protecţia mediului, dezvoltare durabilă, încredere şi grija faţă de proprii angajaţi – a dus la un fundament sănătos, orientat către succes de durată şi recunoaştere europeană.

HIDROCONSTRUCŢIA S.A îşi are originea în „Direcţia Generală a Hidrocentralei BICAZ”, înfiinţată în anul 1950 ca unic constructor al investiţiei hidroenergetice de la Bicaz. În anul 1961, Unitatea de construcţii a fost mutată cu sediul în Bucureşti sub numele de „Întreprinderea de Construcţii Hidroenergetice” (I.C.H.), transformată în timp în „Trustul de Construcţii Hidroenergetice Bucureşti” (T.C.H.), apoi „Trustul Antrepriză Generală de Construcţii Hidroenergetice Bucureşti” (T.A.G.C.H.), pentru ca din anul 1990 să devină societate comercială sub numele de HIDROCONSTRUCŢIA S.A. În anul 1995, pachetul integral de acţiuni a fost achiziţionat de salariaţi, HIDROCONSTRUCŢIA devenind societate cu capital privat.