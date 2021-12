Fiecare angajat va intra în posesia beneficiilor speciale în cursul acestei luni, astfel că toţi cei peste 15.000 de membri ai echipei Kaufland România vor primi câte un pachet de Crăciun cu produse marcă proprie, alături de vouchere de cumpărături pentru Crăciun, un bonus care constă în contravaloarea sumei alocate pentru petrecerea anuală, sporuri şi vouchere de senioritate, acolo unde este cazul. De asemenea, angajaţii cu copii au avut parte de vouchere speciale de Moş Nicolae, pentru a le face o bucurie celor mici.

2021 a fost un an plin de provocări pentru noi toţi, cu o piaţă a muncii în continuă schimbare şi multă incertitudine. În acest context, ne-am dorit ca membrii echipei Kaufland să se simtă în siguranţă la locul de muncă şi să găsească aici stabilitatea şi predictibilitatea de care au nevoie pentru a putea performa - atât în privinţa condiţiilor de lucru, cât şi a salariului primit de fiecare dată la timp. Am adaptat continuu pachetul de beneficii, astfel încât acesta să rămână relevant pentru colegii noştri şi familiile acestora. Iar acum, la final de an, dorim să le arătăm aprecierea, oferind o parte din acele detalii care le pot face sărbătorile mai frumoase. Îmi doresc să rămânem optimişti şi încrezători că împreună, arătând grijă unii faţă de alţii, vom fi bine. Mesajul meu pentru cei din echipa mea, pentru clienţii şi partenerii noştri este unul de mulţumire şi recunoştinţă profundă. Le doresc tuturor sărbători pline de căldură şi multă sănătate.”, a declarat Marco Hößl, Director General Kaufland România şi Republica Moldova.

Demersul vine ca o continuare a noilor beneficii pentru angajaţi lansate în acest an, printre care se numără şi voucherele de vacanţă care pot fi folosite pentru cumpărarea de servicii turistice în România.

Kaufland îşi consolidează astfel poziţia de angajator de top, lucru susţinut şi prin certificarea Top Employer obţinută de companie pentru al şaselea an consecutiv în România şi pentru a treia oară la nivel european - distincţii acordate de Top Employers Institute din Olanda, în urma unei analize riguroase a proceselor de resurse umane, a facilităţilor acordate şi a posibilităţilor de dezvoltare pe care le au angajaţii. În plus, tot în acest an, Kaufland România a primit premiul „Elite Shining Star”, care reprezintă cea mai înaltă distincţie oferită de Inspiring Employer, ceea ce demonstrează încă o dată faptul că bunăstarea angajaţilor este prioritară în cadrul reţelei. De asemenea, compania a obţinut titlul de „Cel mai bun Angajator” din industria de retail alimentar, acordat de platforma Undelucram.ro pentru al doilea an la rând, în urma voturilor utilizatorilor. Oportunităţile de avansare, beneficiile şi valorile organizaţionale sunt doar câteva dintre criteriile care au plasat compania în topul celor mai apreciaţi angajatori din retail. Aşadar, măsurile adoptate de Kaufland România arată că angajaţii sunt o prioritate şi fiecare dintre aceştia este valorizat şi recompensat pentru implicarea şi efortul susţinut în cadrul reţelei.

Cei care îşi doresc să facă parte din echipa Kaufland sunt invitaţi să consulte oportunităţile disponibile, accesând cariere.kaufland.ro.

Videoul oficial de prezentare a cadourilor oferite angajaţilor poate fi urmărit aici: