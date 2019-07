Japonezii vor să producă în România componente auto pentru Toyota. Unde va fi amplasată fabrica

Reprezentanţii corporaţiei japoneze JTEKT au evidenţiat, în cadrul discuţiilor de la Osaka, interesul investitorului nipon de a-şi extinde operaţiunile şi facilităţile de producţie de la Koyo Seiko România (fosta companie Rulmenţi Alexandria) pentru a putea produce componente auto specializate necesare fabricilor Toyota Motors din Cehia.

„România este pregătită să primească un nou nume important din industria mondială de componente auto. Industria auto reprezintă unul dintre motoarele exporturilor româneşti. Cei mai mari jucători din sectorul componentelor auto au zeci de fabrici în România, centre de producţie care susţin oraşe întregi prin comenzile pe care le primesc”, a transmis oficialul român comunităţii de afaceri din Japonia.

Discuţiile avute de delegaţia MMACA cu oficiali guvernamentali şi reprezentanţi ai comunităţii de business nipone în cadrul celor două seminarii de afaceri de la Osaka şi Tokyo, organizate cu sprijinul JETRO (Japan External Trade Organization), au reliefat interesul partenerilor japonezi de a dezvolta cooperarea cu România în domeniile IT şi automotive.

Secretarul de stat Paula Pîrvănescu a convenit, în acest sens, cu oficiali ai Camerei de Comerţ din Kyoto şi ai JETRO (Japan External Trade Organization) semnarea, în toamna acestui an, a unui parteneriat în domeniul IT şi al start-up-urilor. De asemenea, s-a stabilit şi demararea mai multor programe comune în domeniile IT şi automotive.

Agenda de la Tokyo a delegaţiei române a cuprins o întrevedere cu reprezentanţi ai Federaţiei de afaceri din Japonia, Keidanren, organizaţie patronală cu peste 1.300 de membri. O delegaţie a Keidanren va prospecta, în cursul anului viitor, oportunităţile de afaceri oferite de România, pentru a recomanda membrilor săi posibile proiecte de investiţii.

Secretarul de stat Paula Pîrvănescu a prezentat partenerilor niponi şi noile oportunităţi de dezvoltare a investiţiilor bilaterale şi de dezvoltare economică a companiilor româneşti şi japoneze, generate de recenta intrare în vigoare a celui mai mare acord comercial negociat de UE până în prezent – Acordul pentru Parteneriatul Economic UE-Japonia.

De asemenea, dialogul dintre oficialii români şi japonezi a reconfirmat intenţiile de diversificare a investiţilor bilaterale în perspectiva Brexit. În acest sens, producătorii japonezi de autoturisme iau în calcul relocarea unor activităţi în estul Europei, inclusiv într-un parc industrial auto din România.

Oportunităţile de cooperare în sectoare de interes comun, identificate cu prilejul vizitei delegaţiei Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în Japonia, vor sta la baza încheierii unui Acord de Parteneriat Strategic Româno-Japonez. O rundă de consultări politice bilaterale şi lansarea negocierilor oficiale pentru Parteneriatul Strategic au fost convenite, împreună cu partenerii niponi, pentru luna septembrie a acestui an.

Agenda delegaţiei române în Japonia a mai cuprins întâlniri cu lideri ai unor mari companii, precum TOA Corporation, Murata Manufacturing Company, Mitsubishi Electric Company, Mitsutoyo Company, Mizuho Financial Group, Kawasaki Heavy Industries.

În 2018, schimburile comerciale bilaterale au totalizat 709,7 mil. USD, din care export românesc 296.1 mil. USD, iar import 413,6 mil. USD.

Principalele produse româneşti exportate în Japonia: lemn şi semifabricate din lemn, îmbrăcăminte şi accesorii, maşini şi echipamente electrice, produse chimice, produse metalurgice, încălţăminte, sticlă, ceramică, vinuri, miere, produse cosmetice.

Principalele produse japoneze importate în România: mijloace de transport, echipament electric, maşini şi utilaje, produse din metal, produse chimice, instrumente şi aparate optice şi fotografice.

