Focar de Covid-19 la o fabrică din Bucureşti. Aproape jumătate din angajaţi au fost testaţi pozitiv. Reacţia companiei

Este vorba despre fabrica din Bucureşti a producătorului de ciocolată Kandia, unde 20 de angajaţi au fost diagnosticaţi cu Covid-19.

O angajată a fost testată pozitiv cu noul coronavirus miercurea trecută, pe 10 iunie. Din acest motiv, conducerea companiei a decis testarea tuturor angajaţilor.

Din cei 51 de angajaţi testaţi, 20 au fost diagnosticaţi cu Covid-19.

Întreaga secţie în care lucrau aceştia a fost închisă, iar angajaţii infectaţi vor fi carantinaţi.

Directorul general al fabricii, Dragoş Militaru, a confirmat pentru „Adevărul” informaţia, precizând că toate acţiunile întreprinse de conducere vor fi făcute publice prin intermediul unui comunicat.

Poziţie oficială Kandia:

În urma informaţiilor care au apărut astăzi în presă cu privire la cei 20 de angajaţi ai fabricii de ciocolată Kandia care au fost depistaţi cu coronavirus, compania face următoarele precizări:

„Am luat extrem de rapid toate măsurile necesare astfel încât angajaţii depistaţi pozitiv să fie izolaţi la domiciliu, conform protocolului medical actual. În plus, am luat legătura cu autorităţile şi am anunţat aceasta situaţie astfel încât toţi contacţii direcţi ai angajaţilor depistaţi pozitiv să fie anunţaţi şi să ne asigurăm că sunt respectate toate regulile de autoizolare. Dorim să menţionăm că niciunul dintre angajaţii depistaţi pozitiv nu a intrat în contact cu produsele companiei.

Din respect faţă de procedurile în vigoare şi acţionând preventiv pentru a limita orice posibilă răspândire a virusului, am decis să închidem momentan fabrica şi să testăm toţi angajaţii companiei.

Consumatorii trebuie să ştie că toate produsele companiei Kandia sunt sigure, fabrica dispune de linii automate de producţie şi este certificată anual la standard HIGH LEVEL de companii autorizate în domeniul siguranţei alimentare.

Continuăm să dezinfectăm conform procedurilor interne, zilnic, toate spaţiile de producţie, vestiare, cantine şi toaletele folosite de angajaţii noştri din producţie; Igienizăm prin nebulizare toate spatiile de producţie şi traseele utilizate de angajaţii noştri din producţie.

Încă de la începutul pandemiei am fost încontinuu preocupaţi de asigurarea unui mediu de lucru şi a unui climat de producţie care să ofere maxim de siguranţă.

În plus, accesul în companie (fabrică şi birouri) a fost permis numai pe baza controlului de temperatură. Am modificat fluxurile tehnologice astfel încât să existe o distanţă de minim 2 metri între persoane, iar acolo unde nu a fost posibilă distanţarea fizică din cauza procesului tehnologic, au fost instalate bariere impermeabile conform recomandări OMS .

Curăţenia şi dezinfectarea personalului, echipamentelor şi mediului au fost practici constante în fabrică. Suplimentar am dotat personalul cu măşti de unică folosinţă, mănuşi, viziere, uniforme suplimentare de protecţie, atât pe perioada desfăşurării activităţii de producţie cât şi în timpul transportului între domiciliu şi fabrică. Atât pentru fabrică dar şi pentru spaţiul de birouri, s-au efectuat operaţiuni regulate de dezinfectare şi sterilizare zilnică cu UV, s-au asigurat substanţe dezinfectante în toate zonele de lucru, materiale sanitare pentru protecţie individuală şi colectivă.

Nu în ultimul rând, tratăm cu grijă şi aspectele administrative în colaborare cu partenerul nostru logistic, care la rândul său a luat măsuri de separare a schimburilor din depozite, de dezinfectare a spaţiilor şi de dotare a personalului cu echipamente şi soluţii de protecţie, dar şi de protejare a şoferilor care livrează în această perioadă inclusiv în zonele cele mai afectate ale României.”