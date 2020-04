Firmele de curierat fac angajări. Câte posturi libere au DPD, FAN Courier şi Sameday

"Anul acesta, românii s-au pregătit pentru Paşte mai mult în online. Au făcut shopping pe internet şi au plătit cu cardul, la curier. Cifrele arată creşteri de volume care depăşesc 58% pentru segmentul B2C comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, iar plăţile cu cardul online au crescut cu 20% în această perioadă. Jucăriile sunt în topul produselor comandate", arată un comunicat al companiei.

Comenzile au crescut de şapte ori, iar pentru a face faţă, firmele de curierat fac angajări.

„Odată cu impunerea restricţiilor, curieratul a devenit pentru români principala opţiune de a-si procura cele necesare. Volumele au crescut foarte mult. Pentru noi este un fel de Black Friday în fiecare zi. Astfel că am decis să facem angajări. Am oferit 130 de noi locuri de muncă pentru depozitul de la Mogoşoaia şi pentru cele din ţară. Deja, 53 de persoane au fost angajate”, a declarant Karla Codrea, CEO firma de curierat DPD România.

Criza economică generată de pandemia de coronavirus şi numărul de disponibilizări care a urmat reprezintă o oportunitate pentru unele companii, care s-au grăbit să facă angajări in domenii cu competenţe aproape imposibil de găsit la începutul lunii.

„Am identificat o creştere de 36% a numărului de joburi pe categoria ‘livrator’ şi de 5% pe categoria ‘curier’ în perioada 16 martie - 8 aprilie 2020, comparativ cu perioada anterioară (21 feb.- 15 martie 2020). Tot în această perioadă (n.r. 16 mar - 8 apr) se observă nu doar o creştere absolută a numărului de joburi disponibile pe aceste categorii, dar şi o creştere a numărului de oraşe în care se înregistrează o nevoie mai mare de angajaţi în acest domeniu.

Tot mai multe business-uri locale din domeniul horeca/restaurante şi-au adaptat activitatea la condiţiile actuale şi s-au îndreptat către livrări la domiciliu pentru a putea să-şi susţină business-ul”, a declarat pentru „Adevărul” Dan Puică, CEO BestJobs.

Potrivit acestuia, cele mai multe joburi din categoriile ”curier” şi ”livrator” sunt în Bucureşti (40%), Cluj (30%) şi Timişoara (18%). Printre companiile importante care recrutează acum curieri pe BestJobs se numără DHL, TNT, Sameday şi Urgent Cargus.

FAN Courier şi-a întregit echipa, dar încă face angajări

Apariţia acestei crize şi numărul de disponibilizări din această perioadă reprezintă o oportunitate pentru companiile din industria de curierat de a recruta personal din domenii sau cu competenţe aproape imposibil de găsit la începutul lunii.

„Am constatat că a fost relansat în piaţă personal calificat, din domenii în care până acum ne era greu, chiar imposibil să găsim oameni. Exemplul la îndemână îl constituie industria auto: de trei ani, compania noastră avea un post vacant de electrician auto pe care nu reuşeam să-l ocupăm, iar acum am reuşit să finalizăm procesul de recrutare, astfel că pe noi, această situaţie ne-a ajutat să ne intregim echipele din diverse departamente”, a declarat pentru „Adevărul” Elena Anghel, director Resurse Umane FAN Courier.

De la 1 martie 2020, până în prezent, echipa FAN Courier s-a mărit cu 110 oameni, dintre care 53 sunt curieri, 13 şoferi profesionişti, 27 manipulanţi mărfuri, 10 referenţi în departamentele dedicate de customer support, 1 electrician, 1 arhivar, 1 dispecer trafic, 3 magazineri şi 1 contabil. Aceste angajări au avut loc în oraşe mari precum Bucureşti, Timişoara, Cluj şi Constanţa. Practic, am reuşit să intregim echipa, ceea ce nu se mai întâmplase din anul 2016.

„Pandemia a generat un număr crescut de solicitări de angajare, situaţie pe care am constatat-o după aproximativ o săptămână de la anunţarea primului caz de infectare cu noul Coronavirus în România”, a adăugat Anghel.

Potrivit acesteia, procesul de dezvoltare a echipelor este în plină desfăşurare. „Nu am încheiat recrutările, angajăm încă în Timişoara şi Cluj şi îi încurajăm pe toţi cei ce îşi doresc să înceapă o carieră alături de noi să ne trimită CV-urile şi scrisorile de intenţie, fără să ezite sau să amâne decizia”, a adăugat specialistul în HR.

Sameday mai are nevoie de încă 300 de persoane

O altă firmă de curierat, Sameday Courier a anunţat că a recrutat deja personal, dar va mai angaja încă aprocimativ 300 de persoane.

„Având în vedere creşterea volumului de trimiteri, în perioada imediat următoare ne propunem să creştem echipa cu încă 300 de colegi. Aceştia vor activa în zona operaţională a companiei”, a declarat pentru „Adevărul” Lucian Baltaru, CEO Sameday.

Acesta a explicat că Sameday a implementat o serie de măsuri cu scopul de a preveni expunerea angajaţilor şi de elimina sursele cu potenţial de risc.

„Toţi curierii din echipa Sameday sunt echipaţi cu mănuşi de protecţie, măşti şi dezinfectant. Fiecare easybox în care facem livrări este dezinfectat la fiecare alimentare şi am creat un flux de igienizare a maşinilor care transportă coletele.

Măsuri au fost luate şi în centrele logistice pentru a preveni îmbolnăvirile: se verifică temperatura angajaţilor la intrarea în ture, iar un medic monitorizează în permanenţă starea lor de sănătate şi îi învaţă măsurile preventive.

Am intensificat şi operaţiunile de curăţenie şi igienizare: echipamentele, suprafeţele de lucru şi spaţiile în comun sunt dezinfectate periodic şi în fiecare spaţiu de lucru am amplasat soluţii pe bază de alcool pentru mâini. În plus, în HUB-uri folosim utilaje speciale de dezinfecţie pe bază de aburi”, a adăugat Baltaru, precizând că angajaţii care lucrau în birouri acum muncesc de acasă.

În contextul sporirii măsurilor de securitate, din 30 martie 2020, Sameday a introdus un nou serviciu de livrare la domiciliu „Livrare fără griji” - care elimină contactul direct între destinatar şi curier. Noul serviciu permite livrarea coletelor conform cerinţei destinatarului - în faţa uşii sau în recepţii, fără a mai fi înmânate direct, oferind astfel o mai mare siguranţă, prin limitarea surselor cu potenţial de răspândire a noului virus.

eMag angajează 1.000 de oameni. Ce salarii li se oferă

EMag plănuieşte să angajeze 1.000 de persoane, în condiţiile în care cererea pentru retailerii e-commerce a crescut puternic în criză.

„Avem în plan să angajăm 1.000 de oameni în perioada următoare în depozite, curierat tradiţional, curierat rapid. Este o angajare permanentă. Noi vrem să investim”, a spus Stanciu la ZF Live.

Cel mai mic salariu din eMag este de circa 2.000 – 2.200 de lei pe lună, cu tot cu bonusuri. Iulian Stanciu a mărturisit că nu vor scădea salariile în perioada asta, la nivelul companiei.