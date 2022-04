Acţionarii Romgaz au aprobat forma contractului pentru achiziţia participaţiei Exxon în zăcământul de gaze Neptun Deep din Marea Neagră

Acţionarii Romgaz au decis joi, în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor , aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production România Limited care urmează a fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production România Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Călifar) Limited şi ExxonMobil Exploration and Production România (Nard) Limited, în calitate de vânzători.