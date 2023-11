Achilleas Kanaris, CEO Vodafone România: ”Nu plecăm din România. Începem investiția în infrastructura Real 5G”

Liderul Vodafone România vorbește despre perspectivele telecomunicațiilor din România, oportunitățile de digitalizare a afacerilor autohtone, dar și despre planurile de investiții în 5G.

În ultimii zece ani, companiile de telecomunicații nu s-au descurcat prea bine în toată Europa

Pentru un consumator obișnuit, piața de telecom pare o industrie foarte profitabilă. Și totuși din interior situația arată altfel. Să ne amintim de anul 2018, când presa de specialitate din România a anunțat că Deutsche Telekom a decis să plece din România. La cinci ani după, compania a făcut deja existul pe serviciile fixe.

Veniturile în scădere din sectorul telecom, au făcut ca ultimii zece ani să nu fie atât de buni pentru această piață, chiar la nivel European. Achilleas Kanaris, CEO Vodafone România face screeningul acestei industriei. Invitat la Adevărul Live, liderul celui mai mare jucător din piața de servicii mobile și fixe în Europa pune diagnosticul stării de sănătate a pieței de telecom.

” Răspunsul este nu foarte sănătoasă, nu numai în România, ci în întreaga Europă. Din nefericire, companiile de telecomunicații nu s-au descurcat prea bine în ultimul deceniu. Dar România este un exemplu extrem, dintr-un motiv simplu: veniturile sectorului au scăzut, deci profitabilitatea este în scădere, iar cerințele de investiții au crescut. Așadar, atunci când veniturile scad și investițiile cresc, la un moment dat devine dificil să faci față.” spune Achilleas Kanaris.

CEO-ul Vodafone România vede acest context ca fiind o consecință a concurenței mari, a unui mediu inflaționist la nivel global, cu prețurile și salariile care cresc, așadar o eroziune continuă a veniturilor pieței de telecomunicații.

”Acesta este motivul pentru care majoritatea operatorilor din România nu înregistrează profit și de aceea randamentul investiției, așa cum spunem noi, și anume cât primesc pentru fiecare euro pe care îl cheltui în sectorul din România, este negativ. Ceea ce înseamnă că, în momentul de față, pentru companiile care investesc în România, costul investiției este mai mare decât profitul pe care îl obțin. ”

Achilleas Kanaris a fost desemnat CEO Vodafone România la 1 iulie 2021, iar în cadrul companiei a intrat în 2009, în Grecia. Acolo a ocupat poziția de Consumer Business Director iar rezultatele obținute de el l-au plasat în zona de leadership cu referire la NPS (indicele de satisfacție a clienților). Succesul său s-a transpus în ocuparea poziției de CEO al Vodafone Albania.

Așadar, cu această vastă experiență, Achilleas Kanaris se păstrează un optimist și crede că prin intervenții corecte, atât la nivel european, cât și la nivelul României, sectorul va reuși să găsească o nouă cale de creștere.

Vodafone continuă să investească peste 200 de milioane de euro în fiecare an

CEO-ul Vodafone România este un optimist, într-un context complicat pe piața de telecom. Dar, uitându-ne la ceea ce se întămplă cu Telekom și exitul acestei companii, apare și întrebarea dacă Vodafone are intenția de a pleca din România.

În ediția din Adevărul Live, Achilleas Kanaris face lumină. ” Nu se pune problema ca Vodafone să părăsească România. Vodafone continuă să susțină afacerea din România. Vodafone continuă să investească peste 200 de milioane de euro în fiecare an pentru a îmbunătăți infrastructura afacerii și pentru a dezvolta inovația digitală în țară. Suntem mult mai mult decât un simplu business de conectivitate. Suntem un business de tehnologie, așa că avem o mulțime de inovații care vin din partea noastră, iar planul nostru este să continuăm să investim și să fim prezenți pe piața din România”

Mai mult, Vodafone este preocupat de educația digitală din România și urmărește cum evoluează apetitul comunității de afaceri pentru serviciile convergente și de digitalizare. Deși interesul este ridicat, la noi rămâne unul mai mic decât în alte țări.

”Există un interes pentru întreprinderile medii și mari de a se digitaliza și de a cumpăra toate serviciile pe care le oferim, dar, din păcate, nu vedem aceeași cerere din partea afacerilor mici din România și problema este că educația digitală este cel mai mare impediment. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce tehnologia are de oferit pentru a îmbunătăți condițiile de afaceri și pentru a face businessurile mai eficiente, mai capabile să concureze. Așadar, avem foarte multă educație de făcut ca și companie de tehnologie, pentru a ne convinge clienții să vină și să ceară mai multe servicii de acest gen.” spune CEO Vodafone pentru Adevărul Live.

În România se vorbește mult despre Real 5G, dar avem printre procentele cele mai mici din Europa

Liderul subliniază că pachetul de investiții Vodafone se apropie de 200 de milioane de euro pe an. Dar, în acest moment, din păcate nu se investește foarte mult în 5G. Kanaris arată și care sunt cele două motive:

” În primul rând: în afară de cazuri foarte specifice din segmentul de afaceri, nu există o cerere foarte mare din partea consumatorilor pentru servicii 5G. De fapt, avem o rețea 4G foarte bună. Majoritatea cazurilor de utilizare de astăzi, cum ar fi urmărirea de conținut video, efectuarea unui apel video, sunt acoperite în mare parte de 4G. În al doilea rând, deoarece sectorul nu se află în cea mai bună situație în prezent, operatorii sunt reticenți în a investi înaintea generării cererii, cum s-a întâmplat cu 4G. Atunci când am investit în 4G, smartphone-urile, așa cum le cunoaștem astăzi, nu existau, dar am investit înaintea cererii și apoi a apărut nevoia consumatorilor. Acum, suntem puțin mai precauți și acest lucru nu se întâmplă doar în România, ci în toată Europa. Dar, așa cum am spus, România este un caz extrem, așa că în ceea ce privește penetrarea 5G, așa-numitul Real 5G, avem printre procentele cele mai mici din Europa.”

În ceea ce privește implementarea 5G, alte țări din Europa par mult mai avansate, comparativ cu România. CEO Vodafone pune degetul pe rană și explică ce trebuie să facă autoritățile.

”Să încurajeze companiile să investească mai mult. Să creeze climatul stabilității, intervenind atunci când trebuie să o facă pentru a îmbunătăți economia sectorului. Și am să vă dau un exemplu simplu, care este în sectorul de telecomunicații. Noi plătim în fiecare an o mulțime de bani pentru așa-numitul spectru, reprezentat de frecvențele pe care le folosim pentru a ne transmite serviciile. Dacă vă uitați la cât plătim în raport cu fundamentele economice ale țării, România continuă să fie una dintre cele mai scumpe piețe din Europa pentru a deține frecvențe. Guvernul a adoptat anul trecut o poziție curajoasă de a reduce într-o oarecare măsură prețul pe care îl plătim pentru spectru, dar pentru a ne oferi stimulentul de a investi semnificativ mai mult și de a merge cu adevărat înainte cu 5G. ”

Achilleas Kanaris consideră că guvernanții au o mare putere de a îmbunătăți economia sectorului. Totul ține de voință, pentru că există o cale. CEO-ul se arată încrezător că va avea loc acest dialog, care are potențialul de a îmbunătăți aspectele economice și de a investi semnificativ în 5G.

Pentru CEO-ul companiei de tehnologie, 2024 va fi un an în care vom vedea generația de rețele 5G prinzând viață în România, aceasta reprezentând o prioritate pentru Vodafone.

