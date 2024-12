123Credit.ro: Robor și-a reluat creșterea. Cum sunt influențate creditele?

În ultimele două săptămâni, indicele ROBOR a înregistrat o creștere constantă, ajungând de la 5,55% pe 14 noiembrie la 5,97% la sfârșitul lunii noiembrie.

Aceasta este cea mai mare valoare din ultimele cinci luni și generează preocupări legate de impactul asupra ratelor creditelor.

Ce este ROBOR și cine este afectat?

De la 2 mai 2019, ROBOR nu mai intră în calculul creditelor noi pentru persoane fizice, fiind înlocuit de IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor). Cu toate acestea, ROBOR continuă să fie aplicat creditelor acordate companiilor și unui număr restrâns de credite ipotecare acordate înainte de mai 2019.

Pentru creditele acordate anterior, impactul creșterii ROBOR este marginal, având în vedere migrarea multor persoane fizice către credite cu IRCC sau refinanțarea creditelor ipotecare cu dobânzi fixe pe perioade de 3 sau 5 ani. De asemenea, ajustarea ratelor pentru creditele bazate pe ROBOR are loc la un interval de trei luni, ceea ce face ca impactul fluctuațiilor să fie nu fie unul imediat.

Cum influențează creșterea ROBOR ratele creditelor?

Un exemplu concret ilustrează modul în care o astfel de creștere afectează ratele:

La o valoare a ROBOR de 5,55% (14 noiembrie), pentru un credit ipotecar de 250.000 de lei pe 20 de ani, rata lunară era de 2.099 lei.

La valoarea actuală de 5,97%, rata lunară crește la 2.165 lei.

Această diferență, deși semnificativă pentru bugetele familiilor, afectează un număr tot mai mic de persoane fizice, având în vedere structura actuală a pieței.

Totusi, deși nu exista o corelație directă între ROBOR și IRCC, dar ambele fiind indici de calcul bancari care reprezinta costul banilor tranzactionati in piata financiara, este de așteptat ca trendul de creștere al ROBOR din aceasta perioada sa influenteze si sa tempereze trendul de scadere al IRCC care este asteptat in sa se intample in primele 2 trimestre din 2025.

Acest lucru se poate traduce printr-o stagnare sau posibil o ușoară creștere a valorii IRCC în al doilea trimestru din 2025, pastrand valorile acestui indice în continuare în intervale de valoare apropiate de cele de anul acesta (5.8% - 6%).

Din fericire, în ultimii 2 ani ofertele de credit, inclusive cele ipotecare au amortizat fluctuatiile indicilor de calcul care intra în componenta dobânzilor variabile, atat IRCC cat și ROBOR, prin soluțiile de finanțare cu dobanzi fixe pe 3 sau 5 ani, ale căror dobanzi încep de la 4.90%, fiind astfel încurajată și sprijinită finanțarea populatiei.

Cum te poate ajuta 123Credit.ro?

Pentru cei care caută soluții mai avantajoase, refinanțarea unui credit ipotecar sau trecerea la un produs cu dobândă fixă pot reduce semnificativ stresul financiar. 123Credit.ro simplifică întregul proces, oferind acces rapid la cele mai bune oferte de pe piață. Cu o platformă 100% digitală și asistență oferită de specialiști în creditare, poți compara și selecta soluția potrivită în doar câteva minute.

Află mai multe despre refinanțare și opțiunile disponibile accesând 123Credit.ro.