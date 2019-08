S-a stabilti juriul Galei HOP

La Constanţa, juraţii vor alege câştigătorii din acest an pentru următoarele premii: Premiul „Ştefan Iordache”, marele premiu al Galei HOP, Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual, Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual, Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă de actori, Premiul „Sică Alexandrescu”, Premiul special al juriului.

Gigi Căciuleanu, inspirat de entuziasmat de creativitatea tinerilor actori selecţionaţi la Gala HOP, al cărui director artistic este în acest an, pregăteşte o premieră absolută: On the Roof, pe care o va prezenta la Constanţa, la finalul Galei HOP.

Publicul va decide premiul său şi este aşteptat să participe direct la Gală (Teatrul de Stat Constanţa, Sala Mare) sau să urmărească transmisia livestreaming a celor 4 zile concurs pe site-ul Galei HOP. Joi, 5 septembrie, până la ora 20.00, publicul votează favoriţii online, pe galahop.uniter.ro.

Accesul publicului spectator, în Sala Mare a Teatrului de Stat din Constanţa, este liber şi este permis până la ora 18.30.

