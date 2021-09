„Disco ’89” - Viaţa şi moartea Mihaelei Runceanu, subiectul unor spectacole la Teatrul Apollo111

Catinca Drăgănescu şi Gabriel Sandu vor pune fiecare în scenă câte un spectacol, propunând abordări diferite, dar construite în jurul legendei care înconjoară personalitatea şi finalul tragic al cântăreţei, încă învăluit în mister şi teorii ale conspiraţiei.

Seria „Disco ’89” este bazată pe o cercetare de peste trei ani.

„Cele 7 morţi ale Mihaelei Runceanu”, de Catinca Drăgănescu, va fi prezentat pe 23 şi 24 septembrie. Rolul principal este jucat de actriţa Oana Puşcatu, iar distribuţia este completată de Cristina Drăghici, Silvana Negruţiu, Vlad Galer şi István Téglás.

Gabi Albu şi Marius Niţu semnează scenografia, iar Ana Cârlan, proiecţiile video. Muzica spectacolului este creată de Xenti Runceanu, verişorul Mihaelei Runceanu, şi va include şi cele mai cunoscute refrene ale artistei.

Biletele pentru premieră au fost puse în vânzare online.

Pornit de la interviuri şi materiale documentare, spectacolul reprezintă o imaginare din multiple perspective a ultimelor zile din viaţa Mihaelei Runceanu. Fiecare personaj deţine o parte de adevăr, nimeni nu cunoaşte ȋnsă ȋntregul. Spectatorul este invitat să-şi construiască propria versiune asupra felului ȋn care s-au desfăşurat evenimentele de-a lungul unui voyaj ȋn măruntaiele universului optzecist.

Al doilea spectacol din serie, „O istorie plină de speranţă a Mihaelei Runceanu”, semnat de Gabriel Sandu, propune o revizitare a vieţii şi morţii solistei, din perspectiva ambiţiilor şi visurilor sale, de la fata cu voce caldă din Buzău, la solista de prim calibru din ultimii ani de viaţă. O incursiune în lumea interioară a Mihaelei Runceanu, aşa cum poate fi ea înţeleasă în urma unei documentări întinse pe durata a trei ani.

Show-ul îmbină elemente de muzical şi teatru documentar, generând o structură dinamică, hibridă, poetică, unde investigaţia jurnalistică şi ficţiunea se întâlnesc pentru a acoperi golurile lăsate de istorie. Spectacolul este rezultatul congruenţei a două generaţii de artişti, a celor formaţi în era comunismului târziu şi a celor produşi de capitalismul tânăr, propunând astfel o dezbatere contemporană necesară asupra trecutului şi moştenirii insuficient chestionate a acestuia.

„O istorie plină de speranţă a Mihaelei Runceanu” va avea premiera în luna noiembrie 2021, iar biletele şi mai multe detalii despre echipa artistică vor fi disponibile la începutul lunii octombrie.

Catinca Drăgănescu, regizor de teatru şi dramaturg, spune despre „Cele 7 morţi ale Mihaelei Runceanu”: „Această poveste spune ceva foarte neliniştitor despre noi şi toate ȋntrebările pe care refuzăm să ni le punem. Cred cu tărie că am făcut o pace surdă cu trecutul, o pace falsă, ipocrită şi asurzitoare, deformatoare de istorie şi conştiinţă, care nu ne onorează. E o temă care mă macină şi la care mă ȋntorc recurent, iar pentru mine, povestea Mihaelei Runceanu vorbeşte ȋn acceaşi măsură despre ea, cât şi despre noi. Documentarea acestui caz nu are cum să nu revolte. Pare a fi o reprezentare perfectă a devizei pe care Lucian Pintilie o atribuie regimului ceauşist: “joacă jocul!”. Totalitarismul ca joc, dictatura ca şi convenţie socială, minciuna care devine mai reală ca realul şi muzica, arta ca balsam vindecător, ca spaţiu de expresie şi evadare dintr-o realitate falsificată. Nu ştim cine e vinovat, dar cumva suntem toţi. Mihaela Runceanu a murit. Trăiască Mihaela Runceanu! Pentru mine, acest spectacol este despre cât de mult ȋmi doresc să nu ne mai fie frică”.

Regizorul şi dramaturgul Gabriel Sandu, despre spectacolul său: „Dezideratul meu prin «O istorie plină de speranţă a Mihaelei Runceanu» este să redau memoriei Mihaelei Runceanu ceea ce i-a fost luat prin mass-media: decenţa, intimitatea, dreptul la o reprezentare justă şi nu în ultimul rând speranţa. Din păcate, niciun spectacol sau niciun film nu-i mai poate reda viaţa în totalite, dar atât timp cât ne-o amintim şi îi spunem povestea mai departe, ea continuă să trăiască. De Mihaela Runceanu sunt fascinat încă din adolescenţă şi mi s-a părut o idee puternică să (re)construim (sau chiar să deconstruim) povestea ei, să redăm, prin teatralitate, o altă perspectivă decât cea unilaterală, a morţii ei violente, cu care am fost intoxicaţi în media ultimilor 30 de ani. Lucrul ăsta nu se putea realiza decât printr-o documentare extinsă, care a constat în zeci de interviuri cu oameni care au cunoscut-o, prieteni, colaboratori, foşti elevi, am fost la Buzău, unde l-am cunoscut pe tatăl Mihaelei, pe domnul Runceanu, am stat vreo două zile şi într-un birou fără ferestre de la Judecătoria Bucureşti unde am studiat dosarul crimei ei, care m-a lăsat fără cuvinte”.

Seria „Disco ‘89” este co-finanţată de Administraţia Fondului Cultural Naţional.