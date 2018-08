7 zile până la cea de-a 11-a ediţie a Festivalului de Teatru Independent Undercloud

Producţiile străine care au răspuns invitaţiei Undercloud sunt spectacole-eveniment pentru teatrul din România datorită unicităţii artiştilor autori, dar şi a companiilor producătoare.

Vor participa companii de teatru din România, Anglia, Franţa, Portugalia, Polonia, Israel şi Hong Kong.

Artişti români care fac performanţă în străinătate

The Fever este one-woman show-ul ce va deschide festivalul, cu actriţa Simona Măicănescu, stabilită de peste 20 de ani în Franţa. Spectacolul este unul internaţional şi se va juca atât în limba engleză (22 august, ora 19:00), cât şi în franceză (23 august, ora 19:00). Monologul ridică mai multe probleme, precum cea a inegalităţilor sociale ce cauzează suferinţă în rândul celor săraci. Considerat de The Backstage, „un amestec de inteligenţă şi emoţie”, spectacolul regizat de celebrul dramaturg suedez Lars Norén şi scris de renumitul actor de la Hollywood Wallance Shawn a fost prezentat publicului în Paris, New York, Londra, etc.

Pe Simona Măicănescu (foto:jos), care a lucrat cu regizori cunoscuţi, precum Silviu Purcărete, Lucian Pintilie, Tompa Gábor sau Andrei Şerban, o mai puteţi vedea şi pe 26 august în spectacolul Astăzi mai bine nu m-aş fi întâlnit cu mine însămi. Spectacolul este unul lectura, după un text al Hertei Müller, scriitoare germană de origine română, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2009. Cartea Hertei Müller prezintă povestea unei tinere persecutate de Securitate în România ultimilor ani de comunism. Povestea poate fi considerată una autobiografică, Herta Müller intrând în perioada comunistă în vizorul Securităţii după refuzul ei de colaborare.

Un alt artist român care şi-a câştigat renumele internaţional este dansatorul şi coregraful Romulus Neagu (foto: dreapta). Acesta va susţine, tot în prima zi, performance-ul Stretto (22 august, 20:30). Spectacolul îmbină trei modalităţi de exprimare diferite, adică teatrul, dansul şi artele vizuale. Romulus Neagu este stabilit în Portugalia încă din 1999 şi spune despre „Stretto” că ar prezenta: „Un om nealiniat. Un om de frontieră, de margine, de limită, care încearcă să extragă din propriul corp căi şi direcţii.”

La ediţia din acest an, în Undercloud se vor regăsi două secţiuni noi - dans şi performance - şi prezentarea unor producţii independente din afara Bucureştiului.

Alături de spectacolul „Stretto”, mai există două producţii internaţionale în care muzica şi coregrafia au rolul principal: Territorial Opera (29 august) şi The Third Dance (30 august), ambele din Israel.

Pe 24 august veţi putea urmări performance-ul londonez Victory Over The Sun, bazat pe spectacolul omonim din 1913 care la momentul lansării a schimbat arta de avangardă din Rusia. Pe de altă parte, secţiunea performance include spectacole precum: Homo Love, Nok !Nok ! şi Institute of Change.

Undercloud aduce şi un spectacol care iese din tipare, dar mai ales din spaţiile hanului Gabroveni -„În doi”, în regia lui Alexandru Nagy, pe textul dramaturgului Matei Vişniec. Cele 5 reprezentaţii, fiecare a câte 15 minute, sunt jucate într-un cadru atipic, într-o maşină, în faţa a maximum 3 persoane. „Textele reunite în acest spectacol au ca numitor comun tandreţea sau mai bine spus o anumită foame de tandreţe într-o lume tot mai brutală”, afirmă Matei Vişniec.

O altă noutate pe care o aduce această ediţie este selecţia unor spectacole independente din afara Bucureştiului. Este vorba de Complet alb (Iaşi), În umbra marelui plan (Cluj) şi MaRo (Târgu-Mureş). În umbra marelui plan este o ȋncercare de a reconstitui istoria unui experiment social, iar MaRo ne arată bizareriile relaţiilor româno-maghiare.

Afişul din acest an este adaptat după o lucrare a Liviei Fălcaru. Ilustraţia este realizată de artistă în cadrul unui workshop cu Debbie Millman, la Visual Playground 2017 .

Secţiunea Concurs va prezenta 13 producţii independente în faţa unui juriu profesionist.

Două workshop-uri cu regizori de renume internaţional

Pe lângă spectacole, festivalul găzduieşte şi o serie de workshop-uri de excepţie, susţinute de regizori de renume. Acestea sunt destinate artiştilor profesionişti interesaţi de tot ce ţine de mişcarea scenică. Workshop-ul „An actor`s body – an evoked drama” va avea loc pe 28, 29 şi 30 august. Actorul, regizorul şi Directorul Institutului Grotowski din Polonia, Jaroslaw Fret, este cel care va ţine training-ul şi va explica participanţilor cum să îşi pună în valoare mişcările pe scenă.

Pe de altă parte, există şi un workshop dedicat exclusiv tinerilor între 18-25 de ani, conceput de regizorul asiatic Tang Shu-wing, cunoscut la nivel internaţional drept „Alchimistul Teatrului Minimalist”. „Embracing The Unknown – The East and the West” reprezintă o iniţiere în metodele de lucru ale regizorului, cu ajutorul a două tehnici: una fizică şi una de improvizaţie.

A doua zi, acelaşi regizor va prezenta în premieră o demonstraţie a spectacolului „Titus Andronicus 2.0”, una dintre cele mai importante producţii ale sale. Bazat pe tragedia „Titus Andronicus”, spectacolul este o încercare curajoasă de a explora posibilităţi noi ale textului lui Shakespeare, prin rescrierea lui într-o formă narativă.

Biletele pot fi achiziţionate şi online prin aici şi aici.

Spectatorii beneficiază de campania 1+1 susţinută de Raiffeisen Bank: la 1 bilet cumpărat cu un card Raiffeisen Bank de la Casa de Bilete ARCUB- Gabroveni (str. Lipscani 84-90), al doilea bilet este oferit cadou. Această promoţie nu este valabilă şi pentru biletele cumpărate online.