106 ani de la naşterea Elisabetei Rizea, „viteaza din Nucşoara”. „Şi m-a bătut, doamnă, iar...Da' mai hodinisem, nu mai luasem bătaie doi ani, şi am putut suferi”

Pe 28 iunie 1912, în comuna Domneşti, se năştea Elisabeta Rizea, cea care avea să îşi lase amprenta în istoria românească prin curajul şi devotamentului ei pentru dreptate şi libertate.

În 1945, femeia simplă, de la ţară, a ales să nu se supună jugului comunist, luptând împotriva regimului. S-a alăturat rezistenţei anticomuniste din Munţii Făgăraş, sprijinindu-i timp de patru ani pe luptătorii din munţi- grupul Arsenescu-Arnăuţoiu- cu hrană şi bani. Actul său avea să fie pedepsit de autorităţile comuniste prin 12 ani de temniţă, rămânând, ulterior, sub supravegherea permanentă a organelor comuniste până la căderea regimului.

În 1993, la editura Humanitas, era publicat volumul-document „Elisabeta Rizea - Povestea Elisabetei Rizea”, îngrijit de Irina Nicolau şi Theodor Niţu, unde lupta sa capătă contururi mai clare, fiind redată aşa cum a povestit-o chiar ea.

Cu Dumnezeu tot timpul în gând, Elisabeta Rizea a îndurat lanţurile groase prinse de picioare, bătăi crunte şi exproprierea comunistă- anunţul că bucata de pământ pe care o muncise şi casa ei şi a soţului nu îi mai aparţin, fiind „un cuvânt mai greu ca o bătaie”.

Elisabeta Rizea nu a fost doar unul dintre oamenii datorită cărora a fost posibilă rezistenţa partizanilor până în 1960, ci şi unul dintre cei care nu au cedat anchetelor Securităţii. În ciuda tratamentelor inumane pe care le-a primit, nu a divulgat nimic. Elisabetei Rizea i-a fost smuls părul, a fost bătută peste stomac, de căpitanul Cârnu, şi i-au fost strâmbate picioarele şi degetele de la mâini. Însă nimic nu a făcut-o să cedeze, chiar dacă această posibilitate rămânea mereu în picioare, de la temniţă la temniţă.

„Şi, Doamne, mă rugam, întăreşte-mă, întăreşte-mă să nu spui nic! Şi am făcut Sfânta Cruce cu limba în gură până acolo. Întăreşte-mă, Doamne, cum m-ai întărit până acum, întăreşte-mă, mai bine să mor aici. Doamnă, că m-ar fi mustrat conştiinţa să-i spui, să ştiu că i-a împuşcat pentru mine… Uite, îţi spun din suflet, aşa sunt! I-a împuşcat, i-a împuşcat, m-a împuşca poate şi pă mine, da să nu hiu io vinovată”.

La Piteşti, la un moment dat, a fost întrebată de „ţapi”, aşa cum erau numiţi de securişi, preoţii, din pricina bărbilor. S-a făcut că nu înţelege despre ce era vorba, iar rezultatul a fost că şi-a primit un pumn- dar nu putea să spună nimic despre naşul care o cununase, sau despre preotul care îi binecuvântase căsătoria cu Gheorghe Rizea. Elisabeta Rizea povestea că a rezistat pentru că se „hodinise”, de doi ani nu mai luase bătaie.

„Şi m-a bătut, doamnă, iar, că n-am spus cum e popa. Da mai hodinisem şi doi ani, nu mai luasem bătaie doi ani, şi am putut suferi. Când mă lua la anchetă îmi punea tinichele la ochi. Atunci am căzut io jos. Nu ştiu, m-am împiedicat sau mi-a pus Oprea piedică să cad, că am venit jos şi mi-a dat un bocanc driept aici. Şi mi-a spus – fir-ai a dracului de bandită, acum te-aş împuşca, da costă glonţu trei lei. Eu nu costam nici trei lei, brie, doamnă… vezi, cât costă un glonţ. Eu nu făceam un glonţ!... Aşa… a zis aşa de glonţ şi io n-am zis nimic”