România străluceşte la Livre Paris

Cel mai mare eveniment dedicat cărţii în Franţa, Livre Paris, ediţia a 39-a, s-a deschis joi seară, la Porte de Versailles, în prezenţa unui public numeros, celebrând Europa şi valorile ei. La standul ICR, poziţionat în centrul Salonului, sute de cărţi scrise în limba română şi în limba franceză de autori contemporani au fost răsfoite de vizitatori. Vizita-supriză la standul României a fost, însă, a ministrului francez al Culturii, Frank Riester, care a fost întâmpinat de preşedintele ICR, Liliana Ţuroiu, alături de ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu, Eambasadorul României la Delegaţia permanentă a României pe lângă UNESCO,Adrian Cioroianu, şi de Pierre Buhler, preşedintele Institutului Francez.



Înaltul oficial francez a apreciat standul ţării noastre ca fiind unul dintre cele mai frumoase şi a felicitat România: „Este un mare succes”. Totodată, acesta a primit din partea preşedintelui ICR o lucrare a artistului Valeriu Pantilimon.

„Vreau să împărtăşesc acest moment cu dumneavoastră! Europa este în inima Salonului Cărţii şi România, în inima Europei”, a declarat Liliana Ţuroiu în prezenţa invitaţilor la standul ICR din cadrul Livre Paris. „Vă doresc un Salon al Cărţii magnific! Vă mulţumesc pentru prezenţa la standul României de la Livre Paris, le mulţumesc pentru parteneriatul de foarte lungă durată celor mai mulţi dintre dumneavoastră.

În literatură, România excelează! Aş vrea să-i mulţumesc domnului Koen Clement pentru că suntem invitaţi de onoare ai Festivalului Europalia 2019, care va fi cel mai uimitor dintre toate. Aş vrea să mulţumesc Institutului Francez pentru aceast minunat sezon francez. Vă urez un Salon extraordinar şi vă rog să vă invitaţi toţi prietenii în aceste zile alături de noi, pentru că eu cred că aici va fi capitala românească a literaturii”, a conchis preşedintele ICR, Liliana Ţuroiu.



Spaţiul românesc, amenajat în culorile Europei a fost gazda mai multor personalităţi din domeniul literaturii: artişti, scriitori, pictori, fotografi, traducători. Printre aceştia, şi fostul ministrul al Culturii, Jack Lang, prieten cu George Banu şi Petrikă Ionesco, regizor, scenograf, dramaturg român stabilit în Franţa.



Expoziţia pictorului Valeriu Pantilimon, „Voi fi mâna gândului tău”, care a fost vernisată cu ocazia deschiderii standului ICR la Livre Paris, a atras privirile vizitatorilor şi invitaţilor spre coloanele luminoase pe care erau pictate „cuvintele care contează”. Este vorba despre citate din mari scriitori şi artişti români, precum Emil Cioran, Gherasim Luca, Mircea Eliade, Eugen Ionesco, Tristan Tzara, alături de scriitori români contemporani, precum Gabriela Adameşteanu şi Ioana Pârvulescu.

Publicul a primit şi din partea ambasadorului României la Paris, Luca Niculescu, invitaţia de a vizita standul românesc. „România este europeană şi o arată zilele acestea la Paris”, a declarat E.S. ambasadorul Luca Niculescu. „Sunt foarte fericit de fiecare dată când mă aflu aici. Era o perioadă când veneam aici, din 2013, pentru a vedea scriitorii şi pentru a le cumpăra cărţile. Astăzi este şi mai bine, pentru că sunt invitat şi îmi sunt oferite cărţi. Este un an foarte special pentru România, avem preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în primele şase luni ale anului, avem Sezonul Franţa-România care face ca România să strălucească. Am avut deja zeci de manifestări, sute de articole frumoase în presă franceză. Sunt un ambasador fericit pentru că văd colegi care sunt geloşi când văd tot ce se întâmplă în jurul României anul acesta”, a mai spus E.S. ambasadorul României la Paris.



Printre invitaţii la standul ICR s-au aflat şi E.S. Lilian Zamfiroiu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Marele Ducat de Luxemburg, şi Koen Clement, preşedintele Asociaţiei Europalia şi directorul general al EUROPALIA International.

Mesajul participării româneşti la Paris este „2019 - L’année de la Roumanie en Europe/ Anul României în Europa”. Aflat la cea de-a 39-a ediţie, Salonul Cărţii de la Paris este dedicat profesioniştilor din domeniul editorial - editori, agenţi literari, distribuitori şi vânzători de carte din Franţa şi din lume, deschis totodată publicului larg.

Programul standului anunţă zeci de evenimente, la care vor participa scriitori, traducători, editori, diplomaţi. Sunt prezentate ultimele traduceri în franceză finanţate de ICR prin Centrul Naţional al Cărţii (CENNAC), precum şi cărţile autorilor români publicate de edituri franceze în ultimul an. La standul României, vor fi invitaţi de marcă, personalităţi ale culturii române, precum Adriana Babeţi, Ioana Pârvulescu, Matei Vişniec, George Banu, Doina Lemny, Dinu Flămând, Lucian Vasilescu, Cosmin Perţa, Stelian Tănase şi George Arion.

Printre noutăţile editoriale se vor număra traduceri în franceză ale unor titluri, precum „Dimitrie Cantemir - Un prince roumain a l’aube des Lumières européennes”, de Ştefan Lemny, apărută la editura ICR, romanul „Fem” (éditionsNon Lieu), de Magda Cârneci, „Un Cioran inédit, purquoi intrigue-t-il?” (éditionsFauve), de Mara Magda Maftei, „Pourquoi Hecube” (éditionsNon Lieu), de Matei Vişniec, „Les années romantiques” (éditionsNon Lieu), de Gabriela Adameşteanu, şi „L’Empreinte du papillon ou l’improbable idylle entre Capitalisme et Dictature” (éditionsL’Harmattan), de Marina Anca. La dezbaterile organizate la stand vor participa scriitori români şi străini, traducători, editori francezi şi români, precum: Ana Antonescu (editura Corint), Olimpia Verger (éditions des Syrtes), Bogdan Hrib (editura Tritonic), Nicolas Faroux (éditions L’Harmattan), Michel Carassou (éditions Non Lieu), traducătorii Cristian Fulaş, Nicolas Cavailles, Florica Courriol, Nicolae Tzone şi Ovidiu Enculescu (editura RAO).

Participarea României la Livre Paris se identifică de 11 ani cu ICR şi este un prilej de a oferi publicului francez şi românilor din Franţa noutăţile editoriale româneşti, prezentări de carte, dezbateri. Livre Paris celebrează bogăţia şi diversitatea patrimoniului literar european, precum şi rolul scriitorilor şi gânditorilor în construcţia unei Europe deschise. Ediţia 2019 face excepţie de la tradiţia salonului de a avea în fiecare an o ţară invitată de onoare, pentru a celebra în premieră un continent: Europa.

Salon Livre Paris, care anul acesta are loc loc la Porte de Versailles, a fost creat în 1981, iar din 2016 a devenit Livre Paris, dedicat profesioniştilor din domeniul editorial: agenţi literari, editori, tipografi, producători de carte electronică, distribuitori şi vânzători de carte din Franţa şi din circa 100 de ţări, care însumează 1.200 de expozanţi şi 35.000 de autori, dar şi publicului larg, bucurându-se de o maximă vizibilitate în media franceză şi având anul acesta 180.000 de vizitatori.







