Paulo Coelho a şters draftul cărţii pe care o scria împreună cu Kobe Bryant: Nu avea niciun sens să public fără el

Romancierul Paulo Coelho în vârstă de 72 de ani a declarat luni pentru Associated Press că cei doi au început discuţiile despre proiect în 2016, când Bryant s-a retras după o carieră strălucită de 20 de ani în NBA. Ei au început să scrie cartea cu câteva luni în urmă.

După câteva ore de când a aflat de moartea lui Bryant, Coelho a anunţat că preferă să şteargă schiţele decât să termine cartea fără campionul NBA.

"Am şters draftul pentru că nu avea niciun sens să public fără el", a spus Coelho la telefon. Nu ar adăuga nimic relevant pentru el sau pentru familia lui. Asta nu mă va împiedica să scriu într-o zi despre lucrurile pe care le-am învăţat de la Kobe şi ce persoană extraordinară a fost", a precizat Coelho. "Dar cartea pentru copii nu mai avea sens".

Decizia lui Coelho i-a dezamăgit pe mulţi fani ai lui Bryant, care au scris multe mesaje pe reţelele de socializare în care cereau ca draftul să nu fie şters.

Bryant a fost fan al lui Coelho şi considera "Alchimistul" cartea sa favorită. O recomanda tuturor, de la foşti colegi, precum Kyrie Irving, la Rob Pelinka, fostul său agent, care acum este managerul general al Los Angeles Lakers.

Pelinka a citit un fragment din carte înaintea unei conferinţe de presă în iulie 2018, la scurt timp după ce Lakers a semnat cu LeBron James, care a fost fotografiat citind "Alchimistul".

Coelho, ale cărui cărţi au fost vândute în zeci de milioane de exemplare, a afirmat că ideea colaborării cu Bryant, premiat cu Oscar în 2018 la categoria „cel mai bun scurtmetraj animat”, pentru „Dear Basketball”, a fost să inspire copiii neprivilegiaţi să depăşească adversitatea prin sport.

"Kobe era mereu foarte preocupat să scrie o carte care să fie un exemplu pozitiv pentru copii, în special pentru cei proveniţi din medii defavorizate", a declarat Coelho.

Gianna, fiica lui Bryant în vârstă de 13 ani, a murit şi ea în urma prăbuşirii elicopterului, alături de alte şapte persoane. Bryant mai are trei fete.

Proiectul cărţii a fost o întâmplare. După o perioadă în care nu au vorbit mai multe luni, Bryant i-a trimis un mesaj scris greşit lui Coelho în august, spunându-i: "Let's right (dreapta, n.r) that book together". Apoi s-a corectat: "write" (a scrie).

"De acolo a pornit. Puţin câte puţin am continuat", a spus Coelho. El nu a dezvăluit câte pagini au fost scrise sau dacă volumul avea un titlu deja.

Granity Studios a lui Bryant a publicat romane pentru tineri şi adolescenţi. De asemenea, a publicat şi autobiografia jucătorului de baschet, "The Mamba Mentality: How I Play", lansată în 2018. "L-am văzut de prea multe ori şi mi-am dat seama că nu se gândea numai la sport, la el nu era vorba numai de competiţie,", a spus Coelho. "Moartea sa tragică a arătat deja cât de important era pentru lume, nu doar pentru Statele Unite. Vom discuta moştenirea sa mulţi ani, mai presus de sport".

