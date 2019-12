Luni, 9 decembrie, Adevărul îţi prezintă „Din scrinurile regilor” – Eugen Teodoru

“Cu mai mult de un deceniu în urmă, am avut revelaţia unui material extrem de viu, luxuriant, puternic în conţinutul său, reprezentând drumul direct către o lume secretă care, o foarte îndelungată vreme, nu a putut fi cunoscută publicului. La plecarea ei din ţară, familia de Hohenzollern n-a mai atribuit nici un interes acestor hârtii, scrisori, memorii şi corespondenţe, lăsându-le în clădirile pe care le-a părăsit în clipa când şi-a înţeles misiunea istorică încheiată. Intrarea în rafturi a unor documente încărcate de inedit ne-a atras. Le-am cercetat cu pasiune şi curiozitate şi, dându-ne seama de importanţa lor, am început să clădim edificiul unei cărţi care să se bizuie pe informaţiile furnizate de un asemenea fond. Încet şi metodic, pe măsură ce ordonarea şi inventarierea încheiau diferite etape, am ales o serie dintre cele mai elocvente piese care se ofereau cercetării.

Dorinţa de a cunoaşte în cele mai mici detalii viaţa particulară a curţii regale, meandrele unei existenţe fastuoase nu ne dădea răgaz. Ne urmărea ideea de a descifra întregul dispozitiv tactic folosit de membrii dinastiei Hohenzollern spre a-şi ţine cât mai secrete faptele lor - dorinţă legitimă, în fond. Dorinţa de a scrie un roman-document se lega şi de faptul că toată problema regalităţii şi burgheziei româneşti reprezintă perioade istorice încheiate şi analiza lor stârneşte curiozitate. Descoperirile făcute în diferite documente, alimentate de întreaga literatură pe care am parcurs-o, ne-au dezvăluit adevăruri relevate la vremea lor de marii scriitori şi publicişti: Ion Heliade Rădulescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Al. Beldiman, I. L. Caragiale, Constantin Mille, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Alexandru Vlahuţă, Mihai Gh. Bujor, Tudor Arghezi, P. Constantinescu-Iaşi, Ion Popescu-Puţuri, N. D. Cocea - cel mai temut pamfletar antidinastic. Toţi cei de mai înainte ne-au creat impulsul lăuntric de a da la iveală această lucrare; ea şi-a găsit prima apariţie, în parte, sub formă de serial, în revista „Săptămâna Culturală a Capitalei” între 11 decembrie 1970 şi 24 noiembrie 1972.

Incursiunea ne-a satisfăcut curiozitatea şi ne-a creat o anumită optică asupra personalităţilor ce au întruchipat la un moment dat pe înşişi exponenţii puterii supreme la noi. Personajele au evoluat dincolo de paravanele şi faţadele care, în mod firesc, datorită poziţiilor deţinute în stat, le-au ascuns privirilor obişnuite. Acum au avut prilejul să se dezvăluie prin gândurile încredinţate scrisorilor sau ale altor modalităţi de a se destăinui.

În perioada respectivă, genul epistolar se afla la mare cinste şi era extrem de înfloritor, de asemenea, confesiunea şi jurnalul reprezentau un fel de refugiu şi un exerciţiu al sincerităţii necenzurate de permanentul protocol şi neîntreruptele deghizări, la care-i obliga viaţa de suverani şi moştenitori de tronuri, constrânşi şi prin prejudecăţi. Şi prin obiceiuri să-şi desimuleze propriile trăiri, propriile idei. Acolo, în scrinuri, sub legături şi panglici, între coperţi se află o frântură din viaţa lor adevărată, neprefăcută şi nealambicată”. EUGEN TEODORU

