George RR Martin promite volumul 6 din Urzeala Tronurilor în 2021. Autoizolarea din cauza COVID l-a ajutat să scrie

Într-un mesaj publicat pe blogul său, Martin a spus că, în izolare, a progresat constant în scrierea „The Winds of Winter”, mult-aşteptatul al şaselea roman din seria fantasy „A Song of Ice and Fire”.

Scriitorul a petrecut ultimele luni într-o cabană din munţi. El le-a transmis marţi fanilor că face tot posibilul pentru a rămâne sănătos şi că se aşteaptă ca volumul să fie gata în 2021.

„În lipsă de altceva, izolarea forţată m-a ajutat să scriu. Petrec multe ore, zilnic, asupra «The Winds of Winter» şi progresez constant”.

El a mai spus că a scris câteva capitole din următorul roman, dar a clarificat că acesta este încă departe de a fi finalizat.

„Va fi o carte mare. Am zile rele, care mă doboară, şi zile bune, care mă ridică, dar, per ansamblu, sunt mulţumit de cum merg lucrurile”.

Martin, în vârstă de 71 de ani, a adăugat că anul viitor va vizita Wellington (Noua Zeelandă), când „să sperăm, atât Covid-19, cât şi «The Winds of Winter» vor fi încheiate”.

El le-a dat fanilor şi câteva indicii legat de următoarele lui proiecte, inclusiv despre prequel-ul „Game of Thrones”, „The House of the Dragon”, despre care a spus că „zboară minunat”. Martin lucrează şi la o eventuală adaptare a „Who Fears Death” şi „Wild Cards” pentru micile ecrane.