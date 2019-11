Ana Maria Sandu lansează volumul „Mama îmi spune că am o viaţă frumoasă“

„N-am ţinut jurnal decât pe perioade scurte, dar am scris săptămânal tot felul de texte, care au apărut în revistele la care am lucrat sau am avut rubrici. S-au adunat în timp multe foldere, iar de curând, când căutam ceva, mi-am dat seama că de unele dintre ele uitasem cu totul. Le-am recitit şi m-am bucurat că le aveam.

Am strâns aceste «mărturii» despre lumea mea, aşa cum am văzut-o, am citit-o, am scris-o şi am trăit-o până acum. Volumul acesta e ca o geantă de voiaj, în care am pus amintiri de familie, fotografii, cărţi, locuri în care am călătorit, oameni dragi, Bucureştiul în care locuiesc şi scriu. Sunt articole publicate în antologii româneşti şi străine, în revistele RePublik, aLtitudini, Noua literatură, District 40 şi, cele mai multe, în Dilema Veche.” (Ana Maria Sandu)

Ana Maria Sandu a debutat în 2003 cu volumul Din amintirile unui Chelbasan (Editura Paralela 45), reeditat în 2013 la Editura Art. Cartea a fost tradusă în limba franceză în 2010 cu titlul L’écorchure. În 2006 a publicat la Editura Polirom, în colecţia „Ego. Proză”, romanul Fata din casa vagon, text care stă la baza spectacolului de teatru cu acelaşi nume, pus în scenă în 2019, iar în 2010 romanul Omoară-mă! Acesta din urmă a fost tradus în limba italiană (Uccidimi!, Aìsara, 2012), iar în 2018 a apărut în limba maghiară, la Editura Vince Kiadó Kft. În 2013 a publicat Aleargă, de asemenea dramatizat, iar în 2017 volumul de proză scurtă Pereţi subţiri, amîndouă apărute la Editura Polirom. A mai publicat texte în antologiile Cartea cu bunici, Bookătăria de texte & imagini, Iubire 13, Prima dată, Nouvelles de Roumanie, Rumänien heute. A coordonat volumul Cu ochii-n 3,14, o antologie Dilema Veche, apărută în 2016 la Editura Humanitas. Trăieşte la Bucureşti. Este redactor la revista Dilema Veche.