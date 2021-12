Ziua Naţională a României, marcată prin concerte, expoziţii, proiecţii şi experimente artistice la reprezentanţele ICR

Expoziţia de Fotografii „Istroromânii", organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României de Ambasada României la Zagreb, Asociaţia Românilor din Republica Croaţia şi Institutul Cultural Român poate fi vizitată, în perioada 1 - 5 decembrie, la Galeriile Klovicevi Dvori din Zagreb. Realizată de artiştii fotografi Constantin Demeter, Gheorghe Petrilă şi Ovidiu Gabor, expoziţia se doreşte a fi un omagiu adus comunităţii lingvistice istroromâne, care mai numără doar câteva sute de persoane, dar a reuşit să-şi păstreze limba după mai bine de un mileniu de la emigrarea în Peninsula Istria a strămoşilor lor. Expoziţia poate fi vizionată şi online la adresa https://youtu.be/5A0Ag0vz4LU.

Compartimentul Comunităţi Istorice din cadrul Institutului Cultural Român publică miercuri, pe pagina sa de Facebook, înregistrarea concertului susţinut de Corul Regal, alături de Corul Capela Moldova al I.P.N.A. (Compania Publică Teleradio Moldova), eveniment înregistrat la Sala cu Orgă din Chişinău. Acest concert a făcut parte din evenimentul „Capitalele Unirii”, care s-a desfăşurat pe parcursul anului 2018 în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Cluj, Iaşi, Alba-Iulia şi care, pe parcursul lui 2019, a continuat în Chişinău şi Cernăuţi.

Totodată, între 1 şi 4 decembrie, cu ocazia a 75 de ani de la fondarea Institutului Francez de la Roma şi a 50 de ani de la fondarea Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, Institutul Francez-Centre Saint Louis din cadrul Ambasadei Franţei pe lângă Sfântul Scaun organizează retrospectiva dedicată filmelor premiate în cadrul Francofilm - Festivalul Filmului Francofon de la Roma, în perioada 2015-2019. Retrospectiva se deschide miercuri, ora 19.30, în Sala Cinema a Institutului Francez-Centrul Saint Louis din Roma, cu „Un pas în urma serafimilor” (r.:Daniel Sandu). Filmul a obţinut Premiul Publicului 2019 în cadrul celei de-a 10-a ediţii a Festivaluliu Filmului Francofon de la Roma (Francofilm).

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău, Ambasada României în Republica Moldova, cu sprijinul Televiziunii Române şi a Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”, invită publicul la un concert festiv, susţinut de Orchestra Română de Tineret sub bagheta maestrului Cristian Mandeal; solişti: Monica Bejenaru (voce) şi Simina Croitoru (vioară). Concertul va fi difuzat pe data de 1 decembrie, de TVR Moldova, ora 21.00, şi de TV Moldova 1, de la ora 16.00. Emisiunea de la TVR Moldova va fi precedată de discursul rostit de E.S. Daniel Ioniţă, ambasadorul Românei în Republica Moldova cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Institutul Cultural Român de la Bruxelles organizează, alături de partenerii săi din Benelux, recitaluri şi intervenţii artistice ale unora dintre cei mai tineri şi mai talentaţi muzicieni români, şi difuzează un interviu cu muzicianul Cristian Măcelaru realizat de jurnalistul Marius Constantinescu. Recitalul tinerei pianiste Ana Antonia Tudose va fi prezentat, miercuri, pe canalele online ale Ambasadei României la Haga şi ale ICR Bruxelles. Recitalul tinerilor pianişti Ioana Andreescu şi David Petre va fi, de asemenea, prezentat pe canalele online ale Ambasadei României în Marele Ducat la Luxemburgului în data de 1 decembrie şi ale ICR Bruxelles în data de 2 decembrie 2021.

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul prezintă Imnul Naţional al României - „Deşteaptă-te române!”, selecţionat din cadrul concertului extraordinar de folclor - „Alba uneşte România. Orchestra Română de Folclor”, înregistrat la Palatul Cultural din Blaj. Evenimentul cultural a reunit peste 65 de artişti de folclor, atât din generaţia de aur, cât şi din tânăra generaţie. Orchestra Română de Folclor îşi are nucleul la Alba Iulia şi este constituită din artişti instrumentişti profesionişti. Totodată, Ambasadele României din Republicile Turcia şi Bulgaria, în colaborare cu ICR „Dimitrie Cantemir” din Istanbul, vor promova filmul „Comorile României, obiective din Patrimoniul Mondial UNESCO”, cu lucrări fotografice realizate de Ilie Tudorel. Filmul este completat sonor de Rapsodia Română Nr.1 (George Enescu), iar denumirile lucrărilor fotografice sunt traduse şi subtitrate în limbile turcă şi bulgară.

Institutul Cultural Român de la Lisabona şi Ambasada României în Republica Portugheză celebrează Ziua Naţională joi, printr-un concert extraordinar susţinut de mezzo-soprana Ruxandra Donose, acompaniată la pian de Cristian Niculescu. Recitalul va avea loc în auditoriul „Madre de Deus“ al Museu Nacional do Azulejo.

Institutul Cultural Român de la Londra va difuza online, pe YouTube şi pe pagina de Facebook, o selecţie a lucrărilor lui G. Enescu din cadrul tuturor concertelor de anul acesta organizate de reprezentanţă. Concertul include lucrări interpretate de muzicieni români şi britanici şi se doreşte un omagiu adus moştenirii extraordinare lăsate de compozitorul român.Concertul va fi difuzat pe 1 decembrie, de la ora 21.00, ora României (ora 19.00, ora locală).

Institutul Cultural Român de la Madrid şi Consulatul Onorific al României în Insulele Canare proiectează, pe 13 decembrie 2021, filmul „La Gomera”, în regia lui Corneliu Porumboiu, la sediul Real Club Nautico din Gran Canaria. Tot cu ocazia Zilei Naţionale a României, ICR Madrid prezintă pe reţelele sale sociale Facebook, YouTube, Twitter şi Instagram o serie de mesaje personalizate create de studenţii la cursurile de limba română organizate online.

Institutul Cultural Român de la New York organizează, în parteneriat cu compania de impresariat Ra-Entertainment, un concert de gală al Ansamblului RARO, unul dintre cele mai apreciate grupuri muzicale de cameră din Europa, pe 2 decembrie, la celebra Carnegie Hall din New York. Concertul de gală este anticipat, pe 1 decembrie, de un minirecital al RARO la sediul ICR New York, la care sunt aşteptaţi diplomaţi, membri ai diasporei româno-americane, dar şi melomani americani.

Institutul Cultural Român de la Paris - Artistul franco-român Mircea Cantor va participa la un experiment artistic, în cadrul festivalului OVNi din Nisa, începând cu 3 decembrie 2021. Timp de trei zile, până duminică, 5 decembrie, cinci mari hoteluri din Nisa pun la dispoziţia artiştilor invitaţi la festival spaţiile din unele camere, pentru ca aceştia să creeze în direct, opere care vor decora peren aceste spaţii. Este vorba de hotelurile Winsor, Rivoli, Splendid, La Malmaison, West-End. Organizatorii festivalului invită marele public să vizioneze în direct crearea operelor de artă din hoteluri în 4 decembrie, la ora 14.00. Hotelul Windsor invită institutele culturale străine în mod special, în timp ce artiştii emergenţi din regiunea sud se vor instala mai ales la hotelul West End şi la hotelul Splendid.

Institutul Cultural Român de la Praga şi Ambasada României în Republica Slovacă prezintă un concert de muzică clasică românească al Cvintetului ARTE pe canalele de social media ale celor două instituţii.

Institutul Cultural Român de la Stockholm - Pe reţelele de socializare ale ICR Stockholm va putea fi urmărit, începând cu ora 12.00, spectacolul de teatru „Opinia Publică”, producţia Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, în regia lui Theodor-Cristian Popescu şi scenografia semnată de Dragoş Buhagiar, cu subtitrare în limba engleză. Miercuri, la sediul Ambasadei României la Oslo, va putea fi văzută expoziţia outdoor itinerantă cu tema „Enescu 140”, dedicată compozitorului George Enescu. Expoziţia include 20 de panouri fotografice - imagini şi texte privind viaţa şi opera lui George Enescu, în limba engleză.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în colaborare cu Consulatul General al României la Trieste, a organizat, în data de 25 noiembrie, un concert de muzică de cameră în interpretarea Quartetului Romanian Youth Orchestra.

Citeşte şi: