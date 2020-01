VIDEO Simona Halep, subiect al unui documentar regizat de Radu Muntean

Simona Halep va avea primul documentar despre cariera sa, anunţă Digi 24. Regizorul Radu Muntean încearcă, în documentar, să dezvăluie cum este fostul liderul mondial în viaţa de zi cu zi, la antrenamente, dar şi care este relaţia Simonei cu antrenorul ei.

„În Australia, avem un personaj de desene animate numit Diavolul Tasmanian. Este incredibil de rapid, se învârte mereu în jurul lui. Aleargă cu 1000 de mile pe oră şi mai mereu este nervos. Mereu caută probleme. Pentru mine cam aşa este şi Simona”, mărturiseşte în film antrenorul Darren Cahill.

Simona Halep, care a publicat secvenţe din film pe contul ei de Twitter, va începe noul sezon 2020 în Australia, la turneul de la Adelaide, oraşul natal al antrenorului său, Darren Cahill.

Regizorul filmului "Hartia va fi albastră"

Regizorul si scenaristul Radu Muntean a absolvit, în 1994, Academia de Teatru si Film din Bucureşti, secţia Regie Film. A debutat cu filme documentare, realizate inca din perioada studenţiei, ca Si ei sunt ai noştri (1992), pentru care a obţinut in acelaşi an premiul I la Festivalul Naţional de Film de la Costineşti. In 1994 regiza documentarul Lindenfeld si obţinea premiul al 2-lea la Festivalul de Film de la Sibiu, premiul special al juriului si premiul special al Fundaţiei Soros la Festivalul de Film Dakino, premiul UCIN, era selectat in 18 festivaluri internaţionale de film.

Debuta cu filme artistice in acelaşi an, cu pelicula Ea, pentru care obţinea premiul special la Festivalul de Film Up and Coming de la Hanovra,Germania. Următorul film, Tragica poveste de dragoste a celor doi (1996), câştiga din nou primul loc la Festivalul de Film de la Costineşti, premiul special la Festivalul de Film de la Hanovra.

Documentarul Viaţa e in altă parte (1996) obţinea Premiul Special la Festivalul Video Art de la Locarno, Elveţia.

În 2002 regiza si scria scenariul primului său lung metraj, Furia, răsplătit cu premiul UCIN pentru cel mai bun debut. Filmul a participat la festivaluri internaţionale de film in Montpellier (Franta), Mannheim (Germania), Salonic (Grecia), Sofia (Bulgaria), Palic (Serbia).

A urmat în anul 2006 Hârtia va fi albastră, cu premiul pentru Cel mai bun film la Festivalul International Eurasia din Antalya, menţiune specială a juriului la Sarajevo, premiul special al juriului la Festivalul Filmului Francofon de la Namur, Belgia. Boogie, film realizat in anul 2008, participa la Festivalul de la Cannes. Cel mai recent lung metraj regizat de Radu Muntean este Marţi după Crăciun, cu scenariul scris in colaborare cu Razvan Radulescu si Alexandru Baciu, prezentat la Festivalul de la Cannes.