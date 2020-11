Toamnă fără teatru, despre prezentul şi viitorul artelor spectacolului. Dezbaterea „Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu” la Teatrelli

Invitaţii criticului de teatru Octavian Saiula această ediţie specială a Anotimpurilor dialogului despre teatru de la Teatrelli sunt: Tobias Biancone – Director General al Institutului Internaţional de Teatru (ITI – UNESCO),Yvette Hardie– Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Teatrului pentru Copii şi Tineret (ASSITEJ), Bert Determann – Preşedinte al Organizaţiei Internaţionale a Scenografilor, Tehnicienilor şi Arhitecţilor de Teatru (OISTAT), Dadi Pudumjee – Preşedinte al Uniunii Internaţionale a Marionetelor (UNIMA). Împreună vor discuta despre supravieţuirea şi misiunea teatrului, despre condiţia lui actuală, despre viitorul lui, despre statutulartiştilor din întreaga lume, dar şi despre starea spectatorilor de toate vârstele.

Este pentru prima oară când aceste personalităţide nivelinternaţional, liderii celor mai vechi şi mai prestigioase structuri ale practicienilor lumii teatrale se întâlnesc pentru a dezbate situaţia artelor spectacolului, în contextul crizei generate de actuala pandemie.

„Ce se întâmplă cu teatrul? Ce se va întâmpla cu el după ce urgia de acum va trece, atunci când va trece? Cât mai putem rezista – împreună şi separat – unei crize care ne-a dat peste cap modul de a fi, nu doar programul de lucru sau planurile pentru un spectacol, o stagiune, un festival? Nelinişti fără răspuns ori cu prea multe răspunsuri, astfel de întrebări ne bântuie pe toţi cei legaţi de arta scenei într-o ipostază sau alta. Avem nevoie de ele, iar obligaţia morală a fiecăruia e să nu încetăm să ni le adresăm, într-o perioadă când existenţa noastrăşi a teatrului pe care îl iubim este ameninţată din toate direcţiile.”, explică Octavian Saiu.

Ediţia specială a Anotimpurilor dialogului despre teatru va avea loc în limba engleză, fără traducere. Va fi difuzată în premieră online pe pagina de Facebook Teatrelli, pe 12 noiembrie, cu începere de la ora 19.00. Ulterior, dezbaterea va fi disponibilă pentru vizionare şi pe site-ul www.teatrelli.com, precum şi pe canalele Vimeo şi Youtube ale Teatrelli, cu subtitrare în limba română.

Octavian Saiu, gazda seriei speciale de întâlniri de la Teatrelli, numită Anotimpurile dialogului despre teatru, este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Noua Zeelandă, Hong Kong, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 şi 2019 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (Wrocław – Capitală culturală europeană şi Toga, Japonia). Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume, Secretar General Adjunct al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (AICT) şi Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie. Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 11 volume despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. Anul acesta, Preşedintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „însemn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creaţiei teatrale româneşti”.

Teatrelli este un proiect al Primăriei Capitalei, prin creart, un spaţiu cultural alternativ dedicat artelor performative, care oferă publicului producţii proprii de teatru şi dans, serii de dezbateri şi artist-talk-uri, precum şi concerte acustice.