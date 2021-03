„România neîmblânzită”, trei ani de la prima proiecţie. Cum arată cifrele bilanţului

În cei trei ani de carieră, pelicula despre natura din Munţii Carpaţi şi Delta Dunării a reuşit să acumuleze un palmares demn de invidiat: 81.538 de spectatori în cinematografele locale; 95 de proiecţii cu public în 34 de ţări (de pe patru continente); contracte de difuzare cu şase reţele digitale (Amazon Prime Video, Netflix, iTunes, Google Play, Vimeo, The Green Channel); contracte de difuzare cu opt televiziuni (printre care şi Viasat); trofeul de argint pentru „luptă împotriva încălzirii climatice“, la Deauville Green Awards (Franţa); premiul pentru „cea mai bună muzică într-un film documentar“, la festivalul NaturVision (Germania); o proiecţie de gală găzduită la Londra de B.A.F.T.A. (British Academy of Film and Television Arts); o proiecţie de gală găzduită de Teatrul Naţional din Bucureşti (în prezenţa a peste 800 de invitaţi speciali). Coloana sonoră este disponibilă, ca un produs de sine stătător, pe trei platforme: Amazon Music, Spotify, Apple Music.



Amintim că România neîmblânzită, un proiect al companiei Auchan, beneficiază de două versiuni: una în limba română (cu vocea actorului Victor Rebengiuc) şi una în limba engleză (cu vocea actorului britanic Mark Strong). La avanpremiera americană din 18 martie 2018, documentarul a fost însoţit de regizorul Thomas-Barton Humphreys, asistentul de producţie Sarah Titcombe şi producătorul executiv Paul Lister.