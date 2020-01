Românca demisă din funcţia de manager al Academiei de balet a Operei din Viena: Demnitatea actualei echipe de profesori şi pianişti a fost încălcată

DECLARATIA SIMONEI NOJA-NEBYLA referitoare la actualul scandal de la Academia de balet a Operei de Stat din Viena 01.01.2020

I. Preambul

Sunt de mai mulţi ani activă în lumea baletului, la început ca şi elevă, apoi, timp de 21 de ani, cu peste 2000 de spectacole prezentate pe toate scenele mari ale lumii ca primbalerină, laureată cu premii la concursuri internaţionale de balet, distinsă în doua rânduri cu importante ordine ale Statului român, precum şi cu o înaltă distincţie a Statului austriac- „Das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse“. Din 2018 sunt doctorandă a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Romania, pregătind teza de doctorat în limba română, care va fi publicată concomitent şi în limbile germană si engleză, pe tema educaţiei tânărului balerin: “Modele teoretice şi practice în formarea şi afirmarea personalităţii creatoare a balerinului“, sunt cetăţean austriac, sotie şi mamă a doi copii şi de 10 ani conduc Academia de balet a Operei de Stat din Viena.

Cum este deja cunoscut, Academia de balet a trecut în ultimul an printr-o perioadă turbulentă, care a provocat iritaţii nu doar în rândul instituţiilor precum Protecţia copiilor şi a tinerilor, sau la Inspectoratul muncii, ci şi în rândul şcolilor cu care colaborează, a foştilor şi actualilor elevi şi a părinţilor lor, a profesorilor, pianiştilor şi a întregului coletiv administrativ, precum şi în mass-media. În urma scandalului declanşat în presa austriacă, a fost înştiinţată Procuratura şi a fost instituită de către, pe atunci ministru pentru Europa, cultură şi mass-media, o Comisie de cercetare, cu scopul de a clarifica faptele până în cel mai mic detaliu. În aprilie 2019 ambele instituţii şi-au început cercetările variate şi complexe.

Până la data de 1.01.2020 Procuratura încă nu s-a pronunţat, în schimb Comisia şi-a prezentat raportul final, în urma căruia, prezentul Ministru al Culturii, urmaşul d-lui Blümmnel, d-l Schallenberg, a hotărât destituarea mea din funcţia de directoare a Academiei de balet a Operei de Stat din Viena.

II. Fapte şi succese din ultimii 10 ani

Din iniţiativa mea au fost făcute următoarele schimbări:

- Transformarea Scolii de balet a Operei în Academia de balet a Operei (2013)

- Lărgirea arealului de selecţie a elevilor şi profesorilor, în prezent aceştia provin din rândul a 31 de naţionalităţi

- Organizarea sistematică de turnee şi scouting pentru descoperirea de talente în următoarele landuri ale Austriei: Kärten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol şi Vorarlberg şi în următoarele tari: Cehia, Germania, Italia, Japonia, Romania, Rusia, Slovacia, Slovenia, Spania şi Ungaria.

- Înfiinţarea Companiei de tineret a Academiei de balet (în 2013) cu scopul de a crea o platformă de tranziţie profesionistă spre cariera de balerin

- Initiarea primei ediţiei a unei Scoli de vară „Summer Program“ cu efect benefic atât pentru elevi, ei având şansa de a se întâlni şi împărtăşi experienţa lor cu elevi din întreagă lume, cât şi pentru Opera de Stat, care, la rândul ei primeşte un surplus de venituri. În anul acesta Scoală de vară se află la cea de-a 7-a ediţie.

- Peste 1150 de spectacole au fost susţinute de elevii scolii, toate având un rol esenţial în acumularea unei preţioase experienţe de scenă, fundamentală pentru tinerii artişti

- Peste 100 de premii la concursuri naţionale şi internaţionale de balet (2011-2019) în Austria, Bulgaria, Cehia, China, Coreea, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Romania, Rusia, Spania, Turcia, şi SUA.

- Peste 90% din absolvenţii academiei au un loc de muncă, fie în compania de balet a Operei, Wiener Staatsballett, fie în Compania de tineret a Academiei, fie în alte companii de balet din lume, doi dintre ei au reuşit în mai puţin de trei ani să devină primbalerini la Wiener Staatsballett

- 40% din actualul ansamblu de balet a Operei de Stat din Viena sunt absolvenţi ai Academiei de balet, în comparaţie cu 25% înainte de septembrie 2010

III. Succese referitoare la Managementul calităţii din perioada 1.09-20.12.2019

În calitate de Director executiv din 2010 şi de Director plin din septembrie 2019 nu am deţinut niciodată dreptul de semnătură a documentelor oficiale, nici de schimbări la nivel de structură, organizare sau al managementului de calitate. Eu am putut face doar sugestii care au fost supuse hotărârilor superiorilor mei, celor trei directori.

În cazul de necesitate din ultimele luni am procedat la fel şi am acţionat doar după consilierea cu superiorii mei şi doar cu acordul lor.

La nivel managerial:

- Noua configurare a structurii Academiei de Balet şi elaborarea noii organigrame;

- Restructurarea, împărţirea responsabilităţilor individuale şi responsabilităţilor echipei de administrare a Academiei de Balet;

- Conceperea şi definitivarea fişelor postului şi descrierilor funcţiilor pentru noile posturi care urmează să fie ocupate în echipa administrativă

- Noua definire a birourilor echipei administrative;

- Susţinerea şi încurajarea spiritului de echipă a nou-înfiinţatei echipe administrative în urma procesului de selecţie a peste 120 de canditati – fuzionarea echipei vechi de angajaţi cu noii angajaţi- sub forma de meetings und team building;

Formarea pedagogică:

Împreună cu Academia Federală de Sport din Viena, am reuşit să creăm pentru prima dată în istoria Operei de Stat din Viena primul model structurat pentru formarea pedagogică a profesorilor de balet, obiectiv care era prevăzut în Legea privind organizarea Teatrului Federal, dar care nu a fost luată niciodată în considerare.

- Având în vedere că obligaţia Operei de Stat din Viena era şi este să formeze nu doar balerini, ci şi profesori de balet, sper că vor fi urmate etapele esenţiale ale formării pedagogice pentru maeştri de balet şi va fi iniţiat un studiu universitar pentru pedagogia şi didactica baletului, inexistent până acum în Austria.

- Prin cursul de pregătire „Educaţia instructorilor pentru un antrenament profilactic şi sănătos“ am reuşit să creăm în toamna anului 2019 un concept atractiv de formare pedagogică axat pe nevoile speciale ale Academiei de balet, care va fi dezvoltat şi continuat şi în 2020. Colaborarea noastră a fost remarcată şi menţionată oficial de directorul Academiei Federale de Sport din Austria ca de o productivitate „ieşită din comun“

Îngrijirea elevilor:

Prin cooperarea cu Institutul federal pentru performanţă sportivă „Leistungssport Austria“ am reuşit să oferim elevilor un sistem de îngrijire medicală şi terapeutică ştiinţifică, de mare complexitate, sub formă de examinări (de tip medical, fizioterapeutic, pshihologic, de antropometrie şi nutriţie) precum şi iniţierea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a unei serii de teste care pot contribui efectiv la definirea un statut al performanţei în domeniul ştiinţelor sportive). Pe lângă acestea, am reuşit introducerea şi finanţarea orelor de fizioterapiei şi masaj în cadrul Academiei de Balet, cât şi introducerea unei materii noi în programul de învăţământ: „programul de sănătate“ în cadrul căruia se predau noţiuni de bază din domeniile de nutriţie şi antropometrie, exerciţii de prevenire a accidentelor, program de forţă şi îmbunatăţire a tonusului muscular, psihologie, şi „body awareness“

Am reuşit în această toamnă în urma unui proces de selecţie extins alegerea a două specialiste din domeniul psihologiei, una pentru copii şi una pentru supervisiunea profesorilor.

Conceptul de Protecţie a copiilor şi tinerilor:

Cu toate că nu sunt eu cea care are dreptul oficial de reprezentare a insitutiei în exterior, aceasta fiind exclusiv atribuţia directorilor de la Opera de Stat din Viena, am iniţiat şi susţinut intens primii paşi importanţi în direcţia elaborării şi punerii în aplicare a unui nou concept de protecţia copiilor şi tinerilor şi a liniilor sale directoare aferente, concept care nu există încă în nicio şcoală de balet din Austria.

Conceptul şi programul au fost elaborate de experţi şi temele au fost adaptate pentru specificul Academiei de balet; primele două cursuri de şcolarizare pentru profesori şi primul curs de formare a Ofiţerilor de protecţie a copilului au avut deja loc în noiembrie şi decembrie.

IV Declaraţie personală

Ca şi om, artist, pedagog şi cetăţean al unui stat democratic european, prezint aici percepţia mea asupra adevărului, ca o pledoarie pentru restaurarea demnităţii morale a celor 136 de copii ai Academiei de Balet şi a părinţilor acestora, precum şi a celor 15 profesori, 8 pianişti şi a întregii echipe administrative, astfel încât să pot rămâne fidelă răspunderilor mele în fata celor 169 persoane din Academia de balet, aşa cum am fost întotdeauna în ultimii 10 de ani:

Respectarea drepturilor copilului

Protecţia copilului este, desigur, de cea mai mare importanţă. Protecţia copilului este o tema pe care o consider esenţială şi indispensabilă pentru sistemul educaţional. Toate măsurile luate şi puse în aplicare de mine şi prin mine servesc la protejarea copiilor şi tinerilor care ne-au fost încredinţati. Din păcate, în loc de un dialog necesar şi firesc pentru o societate democratică, deciziile au fost luate fără ca oamenii implicaţi să aibă un cuvânt de spus, ceea ce înfiripă ideea că, în loc să se caute adevărul, s-a căutat un motiv pentru defăimarea activităţilor acestei instituţii tradiţionale şi a slujitorilor ei.

Respectarea demnităţii umane

Demnitatea actualei echipe de profesori şi pianişti a Academiei de Balet a fost încălcată. Activitatea acestora nu a fost văzută sau evaluată de niciuna dintre persoanele responsabile din Comisie sau din Minister şi nici nu a fost inclusă în observaţiile din raportul final. Motivul invocat a fost „menţinerea neutralităţii”.

Nu au fost luate în considerare nici opiniile pozitive ale elevilor actuali sau a părinţilor, nici ale altor artişti recunoscuţi la nivel internaţional.

Toate schimbările puse în aplicare din septembrie 2019 în conformitate cu recomandările celor mai prestigioşi specialişti austrieci din domeniu, nu au fost percepute din perspeciva şi funcţia lor globală, ci diminuate ca doar un „control al simptomelor“

Principiul sui generis, prin care Comisia şi-a început discuţiile cu cei 24 de audiaţi, a fost următorul: „Vi se solicită să furnizaţi informaţii veridice, dar din punct de vedere juridic nu există nicio obligaţie fată de Comisie de a da declaraţii veridice.” Dar cel mai important fapt care ar fi trebuit să stea la baza activităţii acestei comisii este tocmai relevarea adevărului; în absenţa lui, persoanelor examinate le este încălcată demnitatea şi li se face o mare nedreptate; În această situaţie ne aflăm acum la Academia de Balet; echipa profesorilor şi pianiştilor nu a fost deloc audiată şi nici nu i s-a dat dreptul de a emite vreo declaraţie.

Doresc să pledez aici pentru şansa expunerii punctelor noastre de vedere, pentru recunoaşterea realizărilor muncii noastre, pentru repunerea în drepturi a demnităţii morale şi profesionale a întregii echipe a Academiei de Balet a Operei de stat din Viena şi, prin urmare, şi a demnităţii mele morale şi profesionale, valori care au fost dobândite de noi toţi prin eforturi îndelungate şi oneste.