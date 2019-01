Regizoarea Adina Pintilie participă la Festivalul Internaţional de Film de la Göteborg

ICR Stockholm este pentru a unsprezecea oară partener al Festivalului Internaţional de Film de la Göteborg, care se va desfăşura anul acesta în perioada 25 ianuarie - 4 februarie. La ediţia din acest an, festivalul a selectat patru filme româneşti: Touch me not / Nu mă atinge-mă (r. Adina Pintilie, România, Germania, Cehia, Bulgaria, Franţa, 2018), care va fi difuzat în cadrul secţiunii Visionaires, Infinite fotball / Fotbal infinit (r. Corneliu Porumboiu, România 2018), care va fi difuzat la categoria Masters, Thou Shalt Not Kill / Să nu ucizi(r. Catalin Rotaru şi Gabi Virginia Sarga, România, 2018), care va fi difuzat în cadrul secţiunii New Voices, şi I Do Not Care if We Go Down in History as Barbarians / Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari(r. Radu Jude, România, Germania, Bulgaria, Franţa, Cehia, 2018), care va fi difuzat la secţiunea Masters.

Participarea regizoarei Adina Pintilie la festival are loc cu sprijinul ICR Stockholm. Filmul său, Touch me not / Nu mă atinge-mă, câştigător al Ursului de Aur la Berlinale 2018, va fi proiectat de patru ori pe durata festivalului. La graniţa dintre ficţiune, documentar şi artă vizuală, experimentând curajos atât la nivel de conţinut, cât şi de limbaj cinematografic, Touch me not / Nu mă atinge-mă este o explorare personală a ideii de intimitate, a nevoii umane de contact autentic. O femeie şi doi bărbaţi aflaţi în căutarea intimităţii. Pierdute în imensitatea rece a oraşului, singurătăţile lor se întâlnesc - întâmplător sau din voia destinului - într-o stranie încercare de contact.

După vizionările filmului, Adina Pintilie va participa la o sesiune de Q&A, unde va împărtăşi din experienţele sale şi va raspunde la întrebările publicului.

Totodată, regizoarea română face parte şi din juriul Nordic Competition, cea mai însemnată categorie dintre competiţiile festivalului.

Adina Pintilie a absolvit în 2008 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, Secţia Regie Film. Filmele ei au fost selectate şi premiate la festivaluri de film importante din întreaga lume. Confirmarea talentului regizoral al Adinei Pintilie a venit cu filmul Nu mă atinge-mă, care a câştigat Ursul de Aur la Festivalul de film de la Berlin, ediţia 2018.

Festivalul Internaţional de Film de la Göteborg este cel mai important eveniment de acest gen din Scandinavia şi are anual peste 35 000 de spectatori. Festivalul proiectează zilnic 500 filme din 70 de ţări, organizează un număr de 40 de seminarii, precum şi multe alte activităţi adiacente.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: