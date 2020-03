O expoziţie despre Transilvania „retouched“, vernisată la Budapesta

Evenimentul, organizat în parteneriat cu ICR, include viziunile artistice a şase artişti contemporani, originari din Transilvania, atât români cât şi maghiari, ce abordează divers tema reprezentării peisajului transilvănean şi implicaţiile sociale şi culturale ale acestor reprezentări. Operele lor revalorifică - prin intermediul fotografiei, videoart şi textelor - arhivele fondatorilor mişcării artistice land-art MAMŰ. Artiştii participanţi sunt: Aladár Garda, Anca Benera & ArnoldEstefan, Zsolt Fekete, Károly Elekes, Lehel Kovács, Mircea Nicolae, Radu Băieş, Szabolcs Kisspál.

Expoziţia, curatoriată de Daniela Duca şi Virág Major, poate fi vizitată între 3-21 martie.

În arta de după 1945, peisajului i s-a acordat tot mai puţină atenţie, fiind socotit un gen al picturii lipsit de potenţialul critic al artei contemporane. În schimb, intervenţiile de tip land-art sau earth-art în mediul natural real au condus la apariţia unor noi forme artistice considerate mult mai „directe”, anti-mimetice şi opuse reprezentării, deoarece utilizează elementele materiale ale peisajului ca resurse primare de creaţie. Land-art şi arta peisajului sunt privite de regulă ca fiind practici opuse. Prezenta expoziţie relativizează această delimitare strictă, prezentând pe lângă land-art şi pictură de peisaj alte practici hibride cum ar fi documentarea foto - video a acţiunilor de tip land-art sau forme postmoderne de apropriere a artei peisajului (appropriation art). O înţelegere a peisajului ca practică culturală, în accepţia lui W.J.T Mitchell, face ca clasificarea pe genuri specifică istoriei artei să îşi piardă din importanţă, lăsând loc înţelegerii conceptului de peisaj ca discurs şi mijloc de comunicare a practicilor culturale implicate în formarea unei reţele complexe cuprinzând identităţi politice, sociale şi culturale.

Plecând de la premisa că peisajul nu este niciodată pur si simplu „natural”, ci medial, expoziţia pune laolaltă diverse practici artistice care abordează peisajul „transilvănean” ca spaţiu de intervenţie artistică, ca spaţiu de contemplare, ca spaţiu idealizat, marcat de pitoresc, dar şi ca spaţiu al confruntărilor identitare şi culturale.

MAMŰ este un grup artistic de neo-avangardă fondat în anul 1979 de artiştii Elekes Károly, Garda Aladar si Arpad Nagy în Târgu Mureş. Numărând peste 60 de membri activi,etnici maghiari şi români, grupul MAMŰ s-a dovedit deosebit de prolific în perioada 1979 - 1985. Aceştia foloseau mediul natural înconjurător, cu precădere pe cel rural, ca spaţiu performativ destinat intervenţiilor şi acţiunilor artistice. Ritualurile performative şi acţiunile artistice numeroase organízate de acest grup sunt puţin cunoscute publicului larg, deşi ele dovedesc conexiuni interesante între neo-avangarda românească a anilor 70-80 şi alte grupări artistice occidentale din aceeaşi perioadă. Aplecarea către cultura materială populară, ţărănească precum şi ritualurile funebre cu caracter mitic-religios reunind caracteristici creştine şi păgâne particularizează arta practicată de MAMŰ faţă de alte practici similare din occident, care utilizau, de asemenea, natura şi mediul rural ca spaţii de creaţie (artişti precumWalter de Maria, Robert Smithson, Michael Heizer, Richard Long, Richard Harris, David Nash şi alţii). Grupul MAMŰ lipseşte aproape cu desăvârşire din narativul dominant al istoriei artei din România. Mulţumită unor încercări recente (atât academice, cât şi curatoriale) de a reconstitui practici invizibile sau suprimate în România comunistă, grupul MAMŰ a reintrat în atenţia istoricilor de artă din România, nu însă şi a publicului larg.

Membrii MAMŰ au emigrat în Ungaria în 1985. grupul s-a reformat în 1991 şi este activ şi astăzi sub numele MAMŰ Society, reunind un număr de aproape 300 de membri. Deşi au rămas devotaţi interesului artistic faţă de natură şi peisaj, precum şi faţă de lumea rurală, artiştii din cadrul societăţii MAMŰ îmbrăţisează tehnici artistice dintre cele mai diverse. Mulţi dintre ei păstrează însă o legătură strânsă cu spaţiul şi peisajul transilvănean.

Radu Băieş (n. 1988) trăieşte şi lucrează la Cluj-Napoca şi este absolvent UAD. Pictează peisaje misterioase nocturne din mediul rural transilvănean. Printre principalele expoziţii la care a participat se numără: „The Cutting Edge 2”, Group Show, Museum of Art, Cluj- Napoca, România (2013); „Body Unnatural”, Group show, NUNU Fine Art Gallery, Taipei, Taiwan (2015); 4 Spaces, „Common ground” Group show, Instituto Romeno di cultura e Ricerca Umanistica di Venetia, Italia (2016); „The Exquisite Corps Drink the New Wine”, group show, Galeria Sector 1, Bucureşti, „Cosmic Green Solitude”, duo show, ART+Text, Budapest (2017); „The Great Journey”, solo show – Galeria Sector 1, Bucureşti (2018).

Anca Benera (n. Constanţa 1977) şi Arnold Estefan (n. Târgu Secuiesc, 1978) formează un artist duo care activează din 2011. Aceştia folosesc o gamă largă de mijloace de exprimare, de la instalaţie şi desen la video şi performance, proiectele lor reflectând lumea în funcţie de metodologii deja studiate, pentru a descoperi modelele invizibile aflate la baza anumitor narative istorice, sociale sau geopolitice, şi care subliniază contradicţii specifice, idei şi explicaţii care ne definesc lumea, fără a fi vreodată puse sub semnul întrebării.

Elekes Károly (n. Cristuru Secuiesc, 1953) este unul din membrii fondatori ai MAMÜ. Károly se poziţionează între neo-avangardă şi artă folk. După etapa intensă de creaţie în cadrul grupului Mamü, Károly emigrează în Budapesta, unde decide să renunţe la orice act artistic mimetic şi pretins „original”. Ca atare se dedică practicilor de apropriere artistică. Astfel, pictorul intervine în tablouri vechi, anonime, create de amatori, adăugându-le propriul său stil pictorial. Inventează un nou tip de intervenţie în peisaj, de data aceasta nu în peisajul natural ca în prima sa etapă de creaţie, ci în peisajul deja reprezentat.

Kovács Lehel (n. Sfantu Gheorghe, 1974) este un pictor peisagist, membru al grupului MAMÜ de după 1991 şi membru al Elesd Group. Lehel locuieşte şi pictează în Germania. Lehel pictează peisaje de dimensiuni reduse, scene de natură în care intervenţia umană este vizibilă, producând un impact puternic. Peisajele transilvănene deţin un rol predilect în practica sa.

Kisspál Szabolcs (n. Târgu Mureş, 1967) lucrează cu diverse mijloace de exprimare, de la fotografie la film, instalaţii, obiecte şi intervenţii publice. Principalul său interes este punctul de intersecţie dintre noile forme de media, artele vizuale şi problemele sociale. În prezent, predă la University of Fine Arts din Budapesta. Înainte, a fost director de studio la Academy of Fine Arts and Design din Bratislava, Slovacia din 2013 până în 2015.

Zsolt Fekete (născut şi stabilit în Târgu Mureş 1967) este un fotograf care combină metoda fotografiei documentare cu contemplarea asupra întrebărilor esenţiale ale omului. Lucrările sale integrează elemente culturale antropologice cu scopul reflectării asupra întelegerii lirice a identităţii de est-european. Pentru proiectul The Photography of Time (2003-2010), pe care îl va prezenta în cadrul expoziţiei, acesta a adunat poze vechi şi revizitează locurile din aceste imagini, majoritatea realizate în secolul 19, pentru a le fotografia aşa cum sunt ele astăzi.

Virág Major este curator independent şi manager cultural stabilit la Berlin. A lucrat pe plan internaţional în domeniul artelor vizuale, îndeplinind roluri diverse: asistent curator al Centrului de Arhitectură Contemporană din Budapesta, asistent curator la dOCUMENTA 13, manager cultural al muzeului Vasarely – Muzeul de Arte Frumoase din Budapesta, şi co-iniţiator al proiectului educaţional The School of Free Printing şi DemoLab Ungaria, la baza căruia se află metodele pedagogului revoluţionar Célestin Freinet. Virág Major face parte din reţeaua Robert Bosch Cultural Managers Network.

Daniela Duca este curatoare şi traducătoare. În prezent lucrează ca referent cultural la Institutul Cultural Român din Berlin, unde este responsabilă mai ales cu programele de arte vizuale şi literatură. Daniela a studiat germanistică, filologie română şi studii culturale europene la Universitatea Bucureşti, Universitatea Konstanz şi Universitatea Catolică din Leuven şi este de asemenea, proaspăt absolventă a masteratului de studii curatoriale avansate la Academia de Arte din Leipzig (2017-2019).

Listă lucrări:

Anca Benera & Arnold Estefan, Pacta Sunt Servanda / filmed performance

Zsolt Fekete , The Photograph Of Time, 2003 – 2010 – 12 framed photos

Szabolcs KissPál, From Fake Mountains to Faith – video 17 min+ obiecte tip instalaţie

Kovács Lehel, Transylvanian Landscapes – 5 picturi

Radu Băieş– 4 picturi

Elekes Karoly, seria de colaje ”Tunning Landscape”, 2003-2019 – 10 picturi