Muzică de cameră la superlativ, pe 19 octombrie: violoncelistul cvartetului Alban Berg, Valentin Erben, şi pianista Cătălina Butcaru, la Ateneul Român

În desfăşurare de câţiva ani pe scenele din România, proiectul Vienna meets România, iniţiat de pianista Cătălina Butcaru şi dedicat întâlnirilor speciale ale muzicienilor din cele două ţări cu publicul, dar şi colaborărilor şi schimburilor de idei şi experienţă, înscrie în programul toamnei muzicale bucureştene un nou recital excepţional.

Binecunoscută publicului din România, deşi stabilită în capitala Austriei unde se bucură de un frumos parcurs artistic, pianista Cătălina Butcaru îl invită de data aceasta pe scena Ateneului Român pe violoncelistul renumitului cvartet Alban Berg, Valentin Erben.

Este o reîntâlnire specială între pianista aflată acum la maturitatea artistică şi celebrul violoncelist, membru fondator al cvartetului care a scris pagini de istorie în interpretarea muzicii de cameră, un adevărat etalon pentru muzicieni şi una dintre cele mai iubite formaţii camerale de publicul de pe toate continentele.

Din program fac parte lucrările Adagio & Allegro, op.70 de Robert Schumann, Sonata nr 2 în sol minor, op 5 de Ludwig van Beethoven, Sonata nr 1, in Si bemol major, op 45 de Mendelssohn Bartholdy şi Sonata nr 3 în La major, op 69 de Ludwig van Beethoven.

Cei doi artişti, Cătălina Butcaru şi Valentin Erben, au mai cântat împreună în urmă cu două decenii, atunci când experimentatul şi celebrul muzician a invitat-o pe tânăra pianistă să îi fie alături într-o serie de concerte.

”Toată perioada pregătirii acestor concerte mi-a rămas în amintire ca una din cele mai frumoase şi intense experienţe muzicale. Prin abordarea pieselor pe care le-am cântat împreună, mi s-a dezvăluit o lume fascinantă. După trecerea a douăzeci de ani, ne-am reîntâlnit în Viena şi am redescoperit cu bucurie tot ceea ce m-a fascinat la douăzeci de ani: acelaşi simţ analitic, umorul şi dorinţa de a redescoperi şi recrea organic muzică. Sunt fericită că vom prezenta şi publicului de la Bucureşti un program deosebit de atractiv“, spune Cătălina Butcaru.

“Violoncelul nu are copleşitoarele posibilităţi sonore ale pianului, nici strălucirea virtuoză a viorii, dar sunetul violoncelului atinge în modul cel mai direct inimile. Dacă sonata beethoveniană op 5, nr 2 în Sol minor a fost scrisă în vremea în care compozitorul descoperea încântat posibilităţile acestui instrument, zece ani mai târziu, când compune sonata în La major, op.69, era complet familiarizat cu posibilităţile de expresie ale instrumentului şi ajunge la un echilibru desăvârşit între cele două instrumente", apreciază violoncelistul.

Alte două lucrări din program sunt: "Adagio şi Allegro" de R.Schumann, o lucrare de mare lirism, al cărei tumultuos Allegro este pătruns de spiritul curentului "Sturm und Drang" şi sonata în Si bemol major de Mendelssohn Bartholdy, un alt desăvârşit exemplu de măiestrie a muzicii romantice, o poveste, în care însă chiar şi în momentele de linişte vibrează o frământare continuă, dorul către ceva de neatins”, subliniază Valentin Erben (foto).

Valentin Erben

Fondator al Cvartetului Alban Berg, violoncelistul Valentin Erben a studiat la München, Viena şi Paris cu André Navarra şi Josef Calvet, şi la Cincinatti, cu Cvartetul LaSalle. În 1970 a pus bazele Cvartetului Alban Berg, împreună cu care a susţinut concerte în toată lumea, până la destrămarea formaţiei, în 2008. În ultimul deceniu, Valentin Erben şi-a extins activitatea pedagogică, în calitate de profesor la Universitatea de muzică din Viena, la Conservatorul din Köln, la Şcoala de vară din Hamburg, Accademia Chigiana din Siena şi, din 1995, precum şi în cadrul programului ProQuartet-CEMC. În acelaşi timp, Valentin Erben este invitat să susţină concerte în compania altor cvartete de coarde: Cvartetul Belcea (cu care a înregistrat Cvintetul de Schubert la casa de discuri EMI) , Cvartetul Arditi, Ysaye şi Appolon Musagete. De curând, a înregistrat integrala sonatelor de Beethoven împreună cu pianista Shani Diluka.

Cătălina Butcaru

Pianista născută la Constanţa şi stabilită la Viena, a fost admisă la Conservatorul din capitala Austriei la numai 16 ani, de unde a obţinut diploma de solist. În 2006 a debutat cu succes ca solistă în Londra şi doi ani mai târziu a lansat compact-discul de debut solo, imprimat la Wigmore Hall, din capitala britanică. Albumul, care conţine lucrări de A. Berg, M. Ravel şi R. Schumann, a fost primit cu entuziasm de critica internaţională şi prezentat în întregime de Radiodifuziunea Austriacă. Cu această ocazie, renumitul critic muzical D.C.F. Wright a scris în cronica sa: „…This is a must have disc. It is the best piano playing I have heard for many years… ”. Susţine concerte, printre altele, în seria de concerte "Musica Juventutis" găzduită de Konzerthaus din Viena, pe scena Radiodifuziunii din Viena, sala Muth din Viena, sala Filarmonicii din Luxemburg, la Ateneul Român, la Sala Radio din Bucureşti, sala Ehrbar din Viena, sala Esterházy in Eisenstadt, Centrul Liszt din Raiding (Austria), sala "Martinu" (Praga), etc.

PROGRAM

R. Schumann: Adagio & Allegro, op.70

L. van Beethoven: Sonata nr 2 în sol minor, op 5

Mendelssohn Bartholdy: Sonata nr 1, in Si bemol major, op 45

L. van Beethoven: Sonata nr 3 în La major, op 69