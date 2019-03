Love Ana Bănică, artă VR, „realitate augmentată“ şi inteligenţă artificială. Toate într-o singură noapte, la Casa Monteoru din Capitală

Ceea ce este cel mai important este că, pe lângă alte tehnologii de vârf, „inteligenţa artificială“ (AI) va fi folosită pentru prima oară în cadrul acestei expoziţii „de-o noapte“.



Conform organizatoarelor, „One Night Gallery dedică prima ediţie de anul acesta Anei Bănică şi introduce în cadrul evenimentului o nouă componentă – transferul de stil artistic, prima tehnică de inteligenţă artificială folosită live în expoziţia imersivă de new media art. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 30 martie, de la ora 20, la Casa Monteoru (Calea Victoriei, nr. 115). Intrarea este liberă.



Ana Bănică, designer şi artist vizual, este îndrăgostită de culorile vii şi contrastele puternice pe care le obţine în guaşă, prin forme pline, bine definite.



Creaturi mitologice, animale sălbatice, pisici şi păsări mari şi mici – împreună fac parte din jungla imaginată de Ana, care pentru o seară va pune stăpânire pe Casa Monteoru, monument istoric înălţat la sfârşitul secolului XIX.



Camerele înalte, grădina ascunsă şi detaliile în stil eclectic vor fi suport pentru noi medii de expresie prin care lucrările Anei Bănică vor fi transpuse.



Folosind noua aplicaţie dARe by Samsung, disponibilă gratuit în Google Play şi App Store, personajele din ilustraţiile analog vor prinde viaţă în realitate augmentată.

Invitaţii vor putea cerceta jungla colorată, înconjuraţi de video proiecţii semnate de Aural Eye şi instalaţii interactive de H3. O plimbare pe aleea din Globalworth District, o cursă cu Uber Green în mijlocul naturii, o întâlnire în realitate virtuală cu centauri, păsări şi girafe sau o vizită subacvatică sunt doar câteva dintre experienţele pe care vizitatorii le pot descoperi la eveniment.

Pe lângă toate acestea, prima ediţie din 2019 vine cu o nouă componentă care îmbină arta şi tehnologia – în premieră în România, transferul de stil artistic va fi folosit live, prin intermediul unei soluţii dezvoltate in-house, care permite folosirea în timp real a inteligenţei artificiale (IA) pentru generarea unor noi imagini şi filmări, cu stiluri învăţate anterior de sistem, prin analizarea mai multor lucrări ale Anei Bănică.

Această tehnică se bazează pe deep learning şi reţele neuronale – un software capabil să înveţe singur din exemple. După analiza lucrărilor Anei Bănică, IA distinge şi memorează trăsături mai mult sau mai puţin evidente care ţin de stilul artistic al lucrării: culori, forme, tuşe, accente. Aceste trăsături vor fi folosite pentru prelucrarea alor imagini, în care IA va redesena stilul deja învăţat.

Astfel, la eveniment, vizitatorii vor putea să îşi facă fotografii şi să se filmeze în timp ce sunt transpuşi din punct de vedere stilistic în una dintre lucrările Anei Bănică. Cei curioşi pot scana afişul evenimentului cu aplicaţia dARe by Samsung pentru un preview al rezultatului obţinut de IA prin scanarea lucrărilor Anei Bănică.

Vernisajul va fi urmat de un after party care va amplifica experienţa multisenzorială prin VRTW Artists. După eveniment, parte din expoziţie va fi expusă în Globalworth District, într-o galerie interactivă de două săptămâni“.

Vibes: Bombay Sapphire, IORGA, VRTW Artists

Virtual Reality: Tastemakers

Sound: DjSuperStore



Prezentarea proiectului: „One Night Gallery este prima galerie de new media art din România care îmbină arta şi tehnologia într-un nou concept de expoziţie ad-hoc, susţinând tinerii artişti şi designerii români prin crearea unor experienţe artistice alternative, completate de inovaţie si tehnologie. Punte între artişti şi tehnologie, One Night Gallery a facilitat crearea celei mai cuprinzătoare platforme de artă în realitate virtuală şi augmentată, promovată până acum în cadrul a opt ediţii, trei galerii pop-up şi două expoziţii colective.



Locaţiile partenere One Night Gallery sunt: M60, Beans & Dots, Apollo 111, The Institute, Control, Simbio, Teatrul Odeon, Modul Cărtureşti, The Plot, Flying Pig, Energiea, J’ai Bistro, Globalworth Campus, Globalworth Tower, Globalworth Plaza, clădirea Gara Herastrău, BOB, BOC, Green Court.“

