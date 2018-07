Lista câştigătorilor de la Festivalul de Film de la Karlovy Vary 2018. Filmul lui Radu Jude a câştigat Marele Premiu

Vă prezentăm lista filmelor câştigătoare la cea de-a 53-a ediţie a Festivalului de Film de la Karlovy Vary, câştigătorii competiţiei oficiale, de documentare şi East of the West:

Selecţia oficială - competiţie

• Marele premiu – Crystal Globe: "Imi este indiferent dacă vom intra în istorie ca barbari/ I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians" (Radu Jude, Romania, Republica Cehă, Franţa, Bulgaria, Germania)

• Premiul Special al Juriului: Sueño Florianópolis (Ana Katz, Argentina, Brazilia, Francţa)

• Premiul pentru cel mai bun regizor: Olmo Omerzu pentru filmul Winter Flies ( Republic Cehă, Slovenia, Polania, Slovacia)

• Premiul pentru cea mai bună actriţă: Mercedes Morán pentru rolul din filmul Sueño Florianópolis (Ana Katz, Argentina, Brazia, Franţa)

• Premiul pentru cel mai bun actor: Moshe Folkenflik pentru rolul din filmul Redemption (Joseph Madmony, Boaz Yehonatan Yacov, Israel)

• Menţiune specială a juriului: Jumpman (Ivan I. Tverdovskiy, Rusia, Lituania, Irlanda, Franţa)

• Menţiune specială a juriului: History of Love (Sonja Prosenc, Slovenia, Italia, Noregia)

Secţiunea East of West – Competiţie

• Marele Premiu: Suleiman Mountain (Elizaveta Stishova, Kyrgyzstan, Rusia)

• Premiul special al juriului: Blossom Valley (László Csuja, Ungaria)



Filme Documentare - Competiţie

• Marele premiu: Putin’s Witnesses (Vitaly Mansky, Letonia, Elveţia, Cehia)

• Premiul special: Walden (Daniel Zimmermann, Elveţia, Austria)

Premiul publicului PRÁVO

• Rain Man (Barry Levinson, SUA)