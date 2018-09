Filmele româneşti ale toamnei. Data lansării „Moromeţii 2”, mutată pe 16 noiembrie

Cinematografia românească îşi arată roadele mai ales toamna, când sunt lansate majoritatea proiectelor care, de regulă, ajung în cinematografele româneşti după un periplu prin festivaluri naţionale şi internaţionale.

Toamna lui 2018 vine cu filme care deja sunt aşteptate de ceva vreme, precum continuarea „Moromeţii”, în regia lui Stere Gulea, cu filme abordează teme istorice, precum cel mai recent lungmetraj al lui Radu Jude, sau cu comedii spumoase, precum proiectul lui Paul Negoescu.

Filme deja lansate

„Un prinţ şi jumătate” spune povestea unui trio carismatic: un tată divorţat- Marius Manole, o femeie singură- Iris Spiridon, respectiv un bărbat gay- Istvan Teglas. Aceştia locuiesc împreună într-un apartament din Bucureşti, iar punctul de tensiune apare în momentul în care Iris se îndrăgosteşte de un scriitor maghiar din Transilvania. Filmul a avut premiera pe 7 septembrie.

Protagoniştii filmului „Un prinţ şi jumătate” (Foto: Radu Afrim)

Mult umor, un bărbat la 40 de ani –jucat de Alexandru Papadopol-, prins între atracţia către tinere şi posibilitatea unei relaţii mature şi un Bucureşti luminos, sunt doar câteva dintre atributele comediei „Povestea unui pierde-vară”, în regia lui Paul Negoescu, care a intrat în cinematografe din 21 septembrie.

Alexandru Papadopol şi Crina Semciuc în „Povestea unui pierde-vară”

Toma, inspector la CNSAS, şi Radu, tânărul său „ucenic” sunt protagoniştii peliculei lui Mărgineanu, „Fals Tratat de mântuire a sufletului” (foto:jos). Cei doi vor ajunge în faţa unui dosar care pare să aducă în prim-plan nu numai colaborarea cu Securitatea a unei fete bisericeşti – părintele Iustin, chiar un act criminal.

(Foto:cinemagia.ro)

În noiembrie, „Moromeţii 2”

Unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului este cel al lui Radu Jude. „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” intră în cinematografele din ţară de vineri. Filmul încearcă să provoace spectatorii să se informeze cu privire la un episod în care naţiunea română-indirect- nu a fost victimă, ci călău: masacrarea populaţiei evreieşti din Odesa de către trupele române în cel de-al Doilea Război Mondial. Deşi tema istorică este prezentă tot timpul, ea este nuanţată în tuşe diferite şi dublată aproape tot timpul de umor.

Alexandru Bogdan şi Ioana Iacobescu, actorii din cel mai recent lungmetraj al lui Jude

„Secretul Fericirii”,debutul regizoral al actorului Vlad Zamfirescu, poate fi urmărit la cinema, începând cu 19 octombrie. Filmul urmăreşte doi prieteni care descoperă că fericirea unuia depinde de nefericirea celuilalt, pentru că resursele de fericire sunt limitate. Alături de regizor, din distribuţie fac parte Irina Velcescu şi Theo Marton.

Theo Marton, Vlad Zamfirescu şi Irina Velcescu în „Secretul fericirii”

The New York Times prezintă debutul în regie al Ioanei Uricaru, „Lemonade” (foto:jos), drept o dramă a emigrării care nu îşi relevă întreaga complexitate pe masură ce filmul avansează către final. Regizoarea cartografiază suişurile şi coborâşurile pe care Mara (Mălina Manovici), o soră medicală din România, le traversează în aşteptarea green card-ului. „Lemonade” are premiera ape 26 octombrie.

Tot la această dată intră în cinematografe şi „Coborâm la prima” (foto: jos) în regia lui Tedy Necula, un film care spune povestea unor călători blocaţi pentru câteva ore într-un vagon de metrou, în a doua zi după incendiul din clubul Colectiv.

În lungmetrajul lui Radu Muntean, „Alice T”, Andra Guţi o interpretează pe Alice Tarpan, în prim-plan aflându-se relaţia acesteia cu mama sa adoptivă, Bogdana (Mihaela Sîrbu), pe fondul unei adolescenţe complicate. Guţi a fost recompensată cu premiul pentru „cea mai bună interpretare feminină" la Festivalul de Film de la Locarno. „Alice T” poate fi văzut în cinematografe începând cu 9 noiembrie.

Andra Guţi în „Alice T”, în regia lui Muntean

Toamna este şi anotimpul în care „Moromeţii” se întorc pe marile ecrane. Continuarea celebrului film, regizat de Stere Gulea, este programată pe 16 noiembrie, deşi iniţial premiera trebuia să aibă loc pe 9 noiembrie. Dacă primul film a fost o adaptare destul de fidelă a romanului, continuarea are la bază un scenariu inspirat din cel de-al doilea volum din „Moromeţii”, din „Viaţa ca o pradă” şi din publicistica lui Marin Preda. Scenariul reia firul poveştii familiei Moromete după cel de-Al Doilea Război Mondial, într-un context istoric extrem de frământat: instalarea comunismului.

Iosif Paştină (Niculae) şi Horaţiu Mălăele (Ilie Moromete)

Line-up-ul toamnei va fi completat de „Un om la locul lui” (23 noiembrie), în regia lui Hadrian Marcu, „Dacii liberi” (30 noiembrie), şi de documentarul lui Andrei Gorgan şi al Monicăi Lăzurean-Gorgan.