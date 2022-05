Dirijorul Christian Badea, pentru prima dată la pupitrul Operei Naţionale Bucureşti, în două spectacole cu „Otello” de Giuseppe Verdi

Christian Badea dirijează Concertul Regal din 13 mai la Sala Radio, cu Orchestra Naţională Radio, avându-l ca solist pe violoncelistul Andrei Ioniţă. La Ateneul Român, dirijorul susţine două concerte, pe 19 şi 20 mai, la pupitrul Orchestrei Filarmonicii "George Enescu", într-un program Liszt /Dvořák, cu pianistul spaniol Josu de Solaun, în ipostaza solistică, în Concertul nr. 2, în la major, pentru pian şi orchestră, S.125 de Franz Liszt.

Maestrul Christian Badea a primit aprecieri excepţionale de-a lungul unei cariere internaţionale de peste 40 de ani, care cuprinde colaborări importante în cele mai celebre săli de concerte şi teatre de operă de pe toate continentele. Cu peste 160 de spectacole dirijate la Metropolitan Opera din New York, multe dintre ele fiind transmise radiofonic, Christian Badea deţine recordul apariţiilor unui artist român în cadrul stagiunilor prestigioasei scene americane. De asemenea, cariera sa include conducerea muzicală a zeci de spectacole la Royal Opera House, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper München, Théâtre Royal de la Monnaie Bruxelles, Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale di Bologna, Sydney Opera sau Teatro Colón şi multe altele.

Două spectacole cu Otello de Giuseppe Verdi, la Opera Naţională Bucureşti

Spectacolele cu Otello de la ONB sunt programate pe 8 şi 11 iunie. Biletele pentru spectacolele cu Otello se pot achiziţiona online sau de la casa de bilete a ONB.

Într-un repertoriu care cuprinde sute de titluri, de la Gluck şi Mozart la Prokofiev, Şostakovici şi Samuel Barber, Christian Badea a colaborat cu unii dintre cei mai importanţi artişti lirici precum Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Alfredo Kraus, Mirella Freni, Christa Ludwig, Giuseppe Giacomini, Bryn Terfel, Renée Fleming, Thomas Hampson, Leo Nucci, Stefan Vinke, Natalie Dessay, Rolando Villazón şi mulţi alţii şi cu regizori de renume, dintre care îi amintim pe Franco Zeffirelli, Werner Herzog, Bruce Beresford, Stefan Herheim, John Cox, Liviu Ciulei, David Pountney, Keith Warner sau Andrei Şerban.

Presa internaţională a avut aprecieri superlative, ca de exemplu despre spectacolul cu Otello la Opera Regală din Stockholm (Leif Are în cotidianul Dagens Nyheter — Informaţia zilei): "În prima seară a seriei s-a întâmplat un fel de miracol. Omul din spatele minunii — un exemplu de primă clasă în ceea ce priveşte puterea muzicii — a fost dirijorul american de origine română Christian Badea. Simţul său pentru importanţa dramatică a timbrului este extraordinar, o adevărată oglindă a întregului spectru de emoţii umane. Intriga, gelozia compulsivă dar şi cea mai ataşantă expresie a tragediei au format o sinteză autentică sub conducerea lui Badea. Primul acord a căzut ca o lovitură de trăznet à la Toscanini, iar Orchestra Operei Regale din Stockholm a cântat ca şi cum ar fi fost posedată. Christian Badea trebuie angajat imediat, de preferat pentru o nouă producţie. Şi daţi-i timp pentru repetiţii ca să lucreze cu soliştii. E nevoie de un asemenea dirijor la Opera Regală".

Începând cu debutul sau la Lincoln Center, când a prezentat versiunea originală a lucrării Povestea soldatului de Igor Stravinski, în dubla calitate de dirijor şi regizor, Christian Badea a continuat, de-a lungul anilor, activitatea de regizor în SUA şi Europa, cu producţii ale operelor Fidelio, Elektra, Turandot, Tosca, Povestirile lui Hoffmann şi Parsifal la Ateneul Român, în 2016.

Discografia dirijorului Christian Badea cuprinde, printre altele, Simfonia nr. 3 de Camille Saint-Saëns, înregistrată cu Royal Philharmonic pentru casa de discuri Telarc, înregistrări apreciate şi premiate ale simfoniilor compozitorilor americani Roger Sessions şi Peter Mennin, precum şi o înregistrare live a operei lui Samuel Barber, Antony and Cleopatra, care a primit Premiul Grammy.

Conduce Orchestra Naţionale Radio pentru Concertul Regal din 13 mai

Într-un repertoriu vast, care se întinde de la Bach şi Mozart la cele mai importante creaţii ale secolului XX şi ale compozitorilor zilelor noastre, Christian Badea a dirijat orchestre precum Royal Philharmonic şi BBC Symphony din Londra, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Gothenburg Symphony, Beethovenhalle Orchestra din Bonn, Filarmonica din Sankt Petersburg, Orchestra Naţională din Spania, Orchestre Philharmonique de Paris, Filarmonica Cehă, Filarmonica din Tokio, orchestrele din Montréal, Pittsburgh, Detroit, Atlanta şi the American Symphony la Carnegie Hall, colaborând cu artişti importanţi precum Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovich, Nathan Milstein, YoYo Ma, Yefim Bronfman, Shlomo Mintz, Midori, Cho Liang Lin, Mitsuko Uchida, Mischa Maisky, Viktor Tretyakov, Khatia Buniatishvili şi mulţi alţii.

La Sala Radio, în cadru Concertului Regal, Christian Badea va susţine un program cu lucrări de George Enescu (Simfonia concertantă pentru violoncel şi orchestră, Op.8) şi Antonin Dvořák (Simfonia nr. 8 în sol major, op. 88), avându-l ca solist pe Andrei Ioniţă. Concertul se va deschide cu Imnul Regal (E. Hübsch).

La Ateneul Român, pentru concertele Filarmonicii "George Enescu" din 19 şi 20 mai

La Filarmonica "George Enescu", Christian Badea va prezenta un program cu lucrări de Franz Liszt (Concertul nr. 2, în la major, pentru pian şi orchestră, S.125) şi Antonin Dvořák (Simfonia nr. 9, în mi minor, op. 95, „Din Lumea Nouă”), avându-l ca solist pe Josu de Solaun. Biletele se pot procura de la Casa de Bilete a Ateneului Român şi online, accesand site-ul www.fge.org.ro - secţiunea „Calendar“.

Christian Badea este dirijorul principal al Filarmonicii George Enescu din Bucureşti. De asemenea, este fondatorul şi preşedintele Fundaţiei Române pentru Excelenţă în Muzică, dedicată realizării unor proiecte artistice de cea mai înaltă valoare artistică internaţională şi susţinerii dezvoltării artistice a celor mai talentaţi tineri muzicieni din România şi din alte ţări europene.

Printre proiectele realizate de Fundaţie se numără Festivalul Internaţional de Muzică Sibiu-Hermannstadt din 2014, Proiectul Parsifal la Ateneu, prezentat în 2015 şi în 2016 şi ciclul Mari Concerte ale Centenarului României, în colaborare cu Filarmonica George Enescu, în toamna anului 2018.

Christian Badea a început ca violonist la Bucureşti, unde l-a avut ca profesor pe Ştefan Gheorghiu, iar apoi la Paris, Geneva şi New York, unde a studiat vioara cu Henryk Szeryng şi Dorothy DeLay, în paralel cu cursurile de dirijat la Conservatorul Regal din Bruxelles şi la Mozarteum din Salzburg, cu Herbert von Karajan. A absolvit clasa de dirijat la Juilliard School of Music din New York, unde unul dintre cei mai importanţi mentori ai săi a fost Leonard Bernstein.