Conferinţă în FITS. De la virtual la real: recuperarea întâlnirii cu celălalt, perspective personale, scenarii posibile, soluţii practice

Conferinţa din 2020, moderată de cercetătorul şi profesorul Octavian Saiu, este o radiografie culturală, academică de anvergură a fenomenului actual, o analiză complexă (din perspectivă locală şi globală) a ceea ce se întâmplă în momentul de faţă cu natura umană.

“FITS 2020 #online”, primul mare festival de artele spectacolului din Europa Centrală şi de Est are loc, în acest an, exclusiv în mediul digital, a început vineri. Spectacolele. conferinţele, dezbaterile, spectacole lectură şi spectacole pentru copii sunt difuzate gratuit, din 12 până pe 21 iunie, pe site-ul oficial FITS www.sibfest.ro , dar şi pe pagina de Facebook şi canalul de YouTube.

Temele principale ale conferinţei de azi vor fi trecerea de la real la virtual, nevoia de a defini noi modele de comunicare, raportul între „eu” şi „celălalt”, experienţa reprezentării digitale a lumii, viziunea unei ere hipermoderne, criza individuală şi colectivă. Vor conferenţia profesori universitari din Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania, Portugalia, SUA, Japonia, China, Hong Kong, Nigeria, Burkina Faso, Africa de Sud, Filipine, Etiopia, Georgia, Costa Rica, Brunei, Turcia, Australia, Germania, etc. Va fi pentru prima dată când profesori de la mari universităţi ale Africii Centrale, de Sud şi de Vest vor fi invitaţi să susţină prezentări într-un asemenea context internaţional, aducând în prim plan realitatea umană şi culturală a acestui continent.

Invitaţi:

Raluca Turcan – Guvernul României

Sorin Cîmpeanu – Preşedinte Consiliul Naţional al Rectorilor

Ligia Deca – consilier pe probleme de educaţie, Preşedinţia României

Stanley E. Gotarski – Florida State University

Carole Cusack – Univesity of Sydney

Ricardo Abad – Ateneo de Manila Univeristy

Low Kok Wai – University of Brunei Darussalam

Benny Lim – Berjaya University of Malaysia

Manabu Noda – Meiji University, Tokyo

Mariko Anazawa – Meiji GakuinUniversity

Shintaro Fuji – Waseda University

Charles Kwong – Open University of Hong Kong

Chase Ma – Open University of Hong Kong

Kaby Kung – Open University of Hong Kong

KK Tam – Hangsen University, Hong Kong

Peng Tao – Central Academy of Dramatic Art, Beijing

Sukanya Sompoboon – Chulalongkorn University, Bangkok

Geoffrey Hyland – University of Cape Town

Narine Sargsyan - Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography

Natalia Tvalchrelidze – Ilia State University, Georgia

Mark Charney – Texas Tech University

Jeffrey Eric Jenkins – University of Illinois

Jaroslaw Fret – Grotowski Institute

Dmitry Trubotchkin – Raykin Graduate School of Performing Arts

Hamadou Mandé – Burkina-Faso University, Superior School of Theatre

Zelalem TEFERI – Jimma University of Ethiopia

Rui Pina Coelho – University of Lisbon

Manolo Ruiz – University of Costa Rica

Jason Hale – Bilkent University

Richard Hand – University of East Anglia

Anna CY Chan – Hong Kong Academy of Perfroming Arts

Micael Klinghoffer – Jerusalem Academy of Performing Arts

Tomoko Goto – Tottori University

Munkhsaikhan Munkhuu – Mongolian State University of Arts and Culture

Wang Bo – Shanghai Academy of Art and Design

Theodor Damian – Metropolitan College of New York

Kawai Shoichiro – Tokyo University

Sarah Brown – University of Memphis

Anna CY Chan - School of Dance, The Hong Kong Academy for Performing Arts

Yinam Leef – Preşedinte, Jerusalem Academy of Music and Dance

Michael Klinghoffer – Vicepreşedinte, Jerusalem Academy of Music and Dance

Varda Silberberg - The Professional School of Psychology, Tel Aviv

Stefan Hulfeld - University of Vienna, Head of Department of Drama

Tomoko Goto - Professor of arts management, Tottori University

Dorothy Chansky - Professor of Theatre Texas Tech University

Kawai Shoichiro – Professor, President of the Shakespeare Society of Japan / Director of Art Center, University of Tokyo / Department of Interdisciplinary Cultural Studies

Sarah Brown – Professor, University of Memphis

Amir Kolben – Professor, Jerusalem Academy of Music and Dance.