Clasic e fantastic. Cum să înţelegem muzica. Primele concerte ale anului 2020

Bucharest Jazz Orchestra condusă de Simona Strungaru, având-o ca solistă pe Irina Sârbu, colaborează pentru prima dată cu proiectul Clasic e fantastic. Un big band este o formaţie instrumentală mare, cu peste zece interpreţi şi cu patru secţiuni consistente şi spectaculoase: saxofoane, trompete, tromboane şi o secţiune ritmică.

Sâmbătă, 25 ianuarie 2020 , ora 11.00, Ateneul Român

Clasic e fantastic.Cum să înţelegem muzica (10 !)

Lecţia de jazz. Ce este un Big Band ?!

Bucharest Jazz Orchestra

Dirijor Simona Strungaru

Solist Irina Sârbu

Sebastian Burneci, Silviu Groaza, Laurenţiu Moise – trompetă

Florian Radu, Adrian Cojocaru, Cristian Lăbuş – trombon

Cătălin Milea, Paolo Profeti, Diana Suciu – saxofon

George Natsis – pian

Adrian Flautistu – bas

Adrian Tetrade - tobe

Comentează Cristina Sârbu

Sâmbătă, 15 februarie 2020 , ora 11.00, Ateneul Român

Clasic e fantastic.Cum să înţelegem muzica şi desenul animat

Concertul lunii februarie 2020 propune o călătorie în universul desenului animat, mai exact în departamentul în care se realizează efectele sonore. Simona Strungaru (foto) este creierul şi inima acestui concert. Cine este Simona Strungaru : este pianist, dirjor de orchestră, orchestrator și compozitor de muzică de film. A absolvit in 2010 masteratul la Conservatorul din Amsterdam. În 2016 muziciana a fost invitată sa susţină live un cine-concert cu muzica originala pentru retrospectiva Felix the Cat în cadrul Festivalului Internaţional de Animaţie Anim’est de la Bucureşti şi Chişinau. Cu lumina stinsă în sală şi instrumentiştii aşezaţi în faţa unui ecran montat pe scenă, veţi putea urmări aventurile simpaticului motan Felix, personaj creat în 1919 de Pat Sullivan şi Otto Mesmer şi prezentat pe ecrane în filme mute. Poate unii dintre cititori îşi amintesc că am mai avut în programele noastre un film mut a cărui muzică a fost realizată pe scenă. Mă refer la concertul din data de 3 martie 2013 Clasic e fantastiuc. Cum să înţelegem muzica şi filmul dar atunci am ascultat o orchestră simfonică mare care a susţinut, cu pagini muzicale dense, imaginile din Aventurile Prinţului Achmed, un film german mut realizat în 1926 şi care aducea pe ecran siluete animate. Acum, un grup restrâns de instrumentişti va realiza, sub ochii noştri, sonorităţile explicite dar amuzante ce vor însoţi bogatele şi agitatele aventuri ale motanului Felix.