Cannes 2019 - Filmul „Le daim” al lui Quentin Dupieux va deschide secţiunea Quinzaine des Réalisateurs

Cel de-al şaptelea lungmetraj al lui Dupieux, unul dintre cei mai apreciaţi cineşti ai cinematografiei contemporane, reprezintă revenirea pe Croazetă a lui Dujardin după „The Artist” (2011), care i-a adus la Cannes premiul pentru interpretare şi a fost recompensat cu Oscar.

Quentin Dupieux este scenarist şi director de imagine al filmului. Cunoscut în rol de compozitor de muzică electronică sub numele Mr. Oizo, el este şi editor.

Dupieux şi-a început cariera ca realizator de videoclipuri şi reclame. În 2001 a lansat primul lungmetraj, „Nonfilm”, care a fost urmat de „Steak”, cu duo-ul comic Éric şi Ramzy, şi „Rubber”, selectat în Semaine de la Critique 2010.

În 2012, el a regizat „Wrong”, urmat după un an de scurtmetrajul„ Wrong Cops”, selectat în Quinzaine des Réalisateurs, primul capitol al filmului omonim prezentat la festivalul Sundance. „Relaity” a avut premiera la Veneţia, în 2015, iar „Keep an Eye Out/ Au poste!” a fost, în 2018, unul dintre cele mai de succes filme arthouse din Franţa.

„Le daim” va avea premiera mondială pe 15 mai şi va fi lansat în cinematografele franceze pe 19 iunie.

Ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc între 14 şi 25 mai.

